藍綠白積極備戰北市、南投立委補選，王鴻薇、林明溱、梁文傑、蔡培慧等人都被點名

藍啟動北市立委補選徵詢，人選涵蓋前後任立委議員

（中央社）九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選，國民黨黨務人士表示，由於時間緊迫，即刻啟動意願徵詢與協調，包括現任或前任的立委、議員，都有人推薦。

蔣萬安在選舉投票日前請辭立委，中選會宣布台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選，將於明年1月8日投票，11月28日至12月2日登記。

黨務人士27日表示，由於本週就要完成登記，黨內將即刻啟動意願徵詢與協調，目前包括前任或現任的議員、立委，都有人點名或是推薦，包括現任台北市議員王浩、王鴻薇，以及國民黨不分區立委李貴敏及鄭麗文，以及前立委羅淑蕾等。

除了蔣萬安的立委席次需要補選外，國民黨立委許淑華贏得南投縣長選戰，因此許淑華的立委席次也將進行補選，南投藍營地方人士則說，可能代表藍營出征的包括即將卸任的南投縣長林明溱，或是林明溱的兒子、現任國民黨南投縣黨部主委林儒彬，此外，也有藍營議員躍躍欲試，但時就看地方上如何協調。

據了解，許淑華在這次立委補選上，不會推派人選，將完全尊重地方黨部的意見，國民黨中央黨部則將會尊重地方的意見，因此要空降的人選的機率不大。

黨內人士則說，這次台北立委的補選，在人選上並沒有設限，最高原則就是設法找出會贏的人，期盼能延續九合一勝選的氣勢，再次贏下這場立委補選。但他也說，若能有高知名度的人選願意出馬，在短期的選戰中，能占到不少優勢。

北市立委補選，吳怡農阮昭雄拚參選梁文傑也被點名

（中央社）九合一選舉落幕，辭立委勝選台北市長的蔣萬安立委席次需要補選。民進黨方面，台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農有意爭取，這次選舉意外落馬的台北市議員梁文傑也被認為是潛在人選，最後將由民進黨代理黨主席徵召。

民進黨中執會23日已通過徵召辦法，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人；不過，黨主席蔡英文26日為九合一選舉挫敗承擔責任，已辭去黨主席一職，民進黨將待30日召開中執會，互推一位擔任代理黨主席。

這次拿下中山大同議員最高票的民進黨議員王世堅今天被媒體問及是否參加補選時說，他毫無意圖，吳怡農是非常適合人選，他推薦由吳參加補選。

吳怡農受訪時感謝王世堅的肯定，並說王世堅是大家尊重的前輩，一向忠於自己的良心與信念。期待民進黨的提名與徵召以透明為原則，以民主機制為依據。

阮昭雄受訪表示，一切尊重黨中央相關程序，黨面臨選後的狀況，必須共同承擔面對，不論最後是由他披掛上陣，或由其他人競選，都必須團結。若徵召他，會全力以赴、義不容辭，如果是其他人，他也會幫忙輔選。

國民黨立委許淑華贏得南投縣長選戰，遺留的南投第2選區立委席次也將補選。民進黨提名的蔡培慧競選南投縣長落敗，但地方仍看好她投入立委補選，集集鎮長陳紀衡也被點名。

蔡培慧受訪表示，她這幾天都在謝票，感謝11萬鄉親的支持，她冷靜幾天再來想這件事。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒說，立委補選問題，還是要經過中央黨部，地方黨部再跟基層一起開會討論，才有辦法推派優秀人選。

民眾黨主席12/10改選，參戰立委補選待討論

（中央社）九合一大選剛落幕，台灣民眾黨27日宣布啟動黨職改選，黨主席與黨代表選舉報名自今天起至30日為止，預計12月10日投開票；另外，針對是否參戰台北市第三選區與南投縣第二選區立委補選，黨內仍在討論中。

台北市長柯文哲有意角逐2024總統大選，他先前已表態，將參與黨主席選舉，爭取連任。

民眾黨透過臉書指出，這次九合一大選，是創黨3年多以來，首次交出的全國性地方選舉成績單，或許結果不盡理想，但這僅是首戰，而非終局之戰。

民眾黨指出，第2屆黨主席暨黨代表選舉報名27日起跑直到11月30日，參選黨主席者須取得300名黨員連署，參選黨代表者則須獲得15名黨員連署，預計12月5日公開抽出候選人號次，並公告選舉公報。

民眾黨也預計在12月8日舉行黨主席候選人政見發表會，整體的黨職選舉投票日則落在12月10日，預定當天下午5時開票。

民眾黨指出，黨已逐漸壯大，成為不可小覷的第三勢力，盼黨員踴躍參與黨職選舉，持續努力與黨打破藍綠高牆，為民眾發聲。

針對台北市第三選區（中山、北松山）、南投第二選區立委補選，民眾黨是否派人參戰，選戰小組召集人蔡壁如對《中央社》記者表示，的確有在討論此事，但尚未定案。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺