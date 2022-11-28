【2022九合一選舉】國民黨大勝將如何影響兩岸關係？學者：中國對蔣萬安和柯文哲會有期待
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中國怎麼看待台灣的選舉結果？學者認為，北京不見得太在乎台灣是誰在執政，統一的進程仍是按照他們的腳步走，不過這次選舉結果包括首都台北市在內，6都國民黨拿下4席，中國對蔣萬安會有期待，也對民眾黨的主席柯文哲有期待，不只台北市，甚至是藍營執政的幾個城市，應該都會恢復兩岸交流。
中共二十大結束近一個月，台灣九合一選舉也甫落幕，中華港澳之友會今（28）日舉辦座談會，分析選後兩岸與港澳關係的變化。學者認為，國民黨候選人蔣萬安當選台北市長，未來雙城論壇的風貌應與以往「不太一樣」，另外拜習會後美國和中國對於風險管控有共識，不過能持續多久仍有很大變數。
2022年九合一選舉國民黨勝出，中國媒體輿論解讀成是民進黨「抗中保台」路線的錯誤，不過淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南指出，這是一場地方選舉，不是兩岸路線的選擇，國民黨的當選人也都很低調，刻意降低涉及兩岸議題。
政治評論家譚耀南也認為，這次選舉的結果反映內政因素，民眾過去這段時間對中央政府的種種不滿，倒不是中國因素的問題，對2024年選舉也不一定相互連動的關係，接下來還是國家治理能力和韌性，誰能帶領台灣面對外部力量的影響、處理國內重大問題意見分歧和統整的能力？2023年變得非常重要，考驗政黨和政治領袖面對這些問題的能耐。
至於中國怎麼看待台灣的選舉結果？譚耀南認為，北京不見得太在乎台灣是誰在執政，統一的進程仍是按照他們的腳步走，最主要還是美中關係、中國和其他國家的關係，以及中國內部的事務，才是決定接下來兩岸怎麼走下去的重要因素，與台灣過去以及未來選舉的關聯性沒那麼大。
不過這次選舉結果包括首都台北市在內，六都國民黨拿下4席，譚耀南認為，中國對蔣萬安會有期待，也對民眾黨的主席柯文哲有期待，不只台北市，甚至是藍營執政的幾個城市，應該都會恢復兩岸交流。
中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒也指出，中國網友和官方現在對台北市新科市長蔣萬安有很多期待，也對他有信任，過去兩岸很多城市交流都暫停，台北市作為台灣最重要的城市，或能帶領強化與中國各地的交流，改善目前兩岸低迷的現況。
拜習會後中美關係放緩，2024年前仍有變數
與會學者多同意，兩岸關係應放在美中關係的框架下解讀。國民黨國際事務部主任兼駐美代表黃介正認為，美中之間「敢於鬥爭」的意旨不變，但現階段雙方都同意台海議題要做「風險管控」，這樣的現象會維持多久還不知道。黃介正說，他剛從華府回來，明顯感覺拜習會後，華盛頓決策圈中美鬥爭的味道放緩許多，他認為台灣必須好好思考怎麼運用現在的這個機會。
黃介正強調，這個機會未來仍有變數，距離現在只剩不到14個月的台灣總統、立法委員選舉，牽涉到國會的政黨版圖，以及2024-2028年台灣的國家整體戰略；另外2024年11月就是美國總統大選。
美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）對中國態度強硬，曾表示如果他當選議長將很樂意訪台，也承諾將成立處理中國事務的特別委員會，黃介正認為麥卡錫倘若明年執意訪台，北京將「被迫做出回應」，另外烏魯木齊的抗議事件，美國也很為難，如果拉高坐實了北京說外國勢力介入，但如果沒有反應，又會面對國內的指責，這些都是影響美中、兩岸之間關係的變數。
中國靠法律改變香港，兩岸關係需要「頂層設計」？
中山大學台港國際研究中心副教授沈旭輝則認為，習近平用中國的法律專家去研究、並改造香港，這些學者專家非常欣賞納粹的法學主義，用「依法治國」的方式改造地方，香港現在不是單純通過了一個法律，而是國安法已經徹底的改變了香港。
黃介正表示，一國兩制在香港的實踐已經全部變味了，是由上而下強力指定指導推動，不顧香港市民的看法和觀點，換句話說，誰來治港非常確定，就是北京治港，北京決定誰是愛國者。
黃介正指出，中國對台策略，往壞來講就是把香港模式套過來完全複製，但他認為中國可能會有其他思考，像是中共最頂尖的意識形態理論家王滬寧，擅長將複雜的意識形態講成一個好理解的口語，一但這個口語出來就很難改回去。他反問，台灣的王滬寧在哪？台灣想不想在兩岸關係中做出「頂層設計」？還是直接走人不玩了？（「頂層設計」是中國的一個政治新名詞，大意是指中央選定體制改革藍圖，再由上而下滲透至各個領域中）
烏魯木齊事件引抗議潮，是否擴大為翻版六四？
週末中國烏魯木齊疑因封控不當，一場惡火奪走10條性命，引發多地抗議防疫封控的「白紙運動」，是否會成為全國性的示威串連、進而擴大成為翻版的六四事件？與會學者認為機會不大。
蔡文軒指出，六四有很強的政治意識形態的宣揚，針對烏魯木齊事件的抗議比較像是對生活上的不便的反彈，可解讀是社會維穩機制「超載」的情形，這對中國來說「相對好處理」，中共可能會在人群當中進行分化，最常見的是收買或醜化意見領袖。
洪耀南指出，中共中央本來就要放寬防疫，日前已公布「優化防疫20條」，反是地方政府層層加碼、執行更強度的動態清零，接下來的轉折可能會是怪罪地方政府沒有落實中央政策、找人當「代罪羔羊」，放寬防疫限制的腳步可能會加快，但不太可能變成全面武力鎮壓。不過洪耀南仍提醒，運動可能會持續一段時間，還需要後續觀察。
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核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
我們想讓你知道的是
當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
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而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。