【2022九合一選舉】國民黨大勝將如何影響兩岸關係？學者：中國對蔣萬安和柯文哲會有期待

中共二十大結束近一個月，台灣九合一選舉也甫落幕，中華港澳之友會今（28）日舉辦座談會，分析選後兩岸與港澳關係的變化。學者認為，國民黨候選人蔣萬安當選台北市長，未來雙城論壇的風貌應與以往「不太一樣」，另外拜習會後美國和中國對於風險管控有共識，不過能持續多久仍有很大變數。

2022年九合一選舉國民黨勝出，中國媒體輿論解讀成是民進黨「抗中保台」路線的錯誤，不過淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南指出，這是一場地方選舉，不是兩岸路線的選擇，國民黨的當選人也都很低調，刻意降低涉及兩岸議題。

政治評論家譚耀南也認為，這次選舉的結果反映內政因素，民眾過去這段時間對中央政府的種種不滿，倒不是中國因素的問題，對2024年選舉也不一定相互連動的關係，接下來還是國家治理能力和韌性，誰能帶領台灣面對外部力量的影響、處理國內重大問題意見分歧和統整的能力？2023年變得非常重要，考驗政黨和政治領袖面對這些問題的能耐。

至於中國怎麼看待台灣的選舉結果？譚耀南認為，北京不見得太在乎台灣是誰在執政，統一的進程仍是按照他們的腳步走，最主要還是美中關係、中國和其他國家的關係，以及中國內部的事務，才是決定接下來兩岸怎麼走下去的重要因素，與台灣過去以及未來選舉的關聯性沒那麼大。

不過這次選舉結果包括首都台北市在內，六都國民黨拿下4席，譚耀南認為，中國對蔣萬安會有期待，也對民眾黨的主席柯文哲有期待，不只台北市，甚至是藍營執政的幾個城市，應該都會恢復兩岸交流。

中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒也指出，中國網友和官方現在對台北市新科市長蔣萬安有很多期待，也對他有信任，過去兩岸很多城市交流都暫停，台北市作為台灣最重要的城市，或能帶領強化與中國各地的交流，改善目前兩岸低迷的現況。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒參與「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會議。

拜習會後中美關係放緩，2024年前仍有變數

與會學者多同意，兩岸關係應放在美中關係的框架下解讀。國民黨國際事務部主任兼駐美代表黃介正認為，美中之間「敢於鬥爭」的意旨不變，但現階段雙方都同意台海議題要做「風險管控」，這樣的現象會維持多久還不知道。黃介正說，他剛從華府回來，明顯感覺拜習會後，華盛頓決策圈中美鬥爭的味道放緩許多，他認為台灣必須好好思考怎麼運用現在的這個機會。

黃介正強調，這個機會未來仍有變數，距離現在只剩不到14個月的台灣總統、立法委員選舉，牽涉到國會的政黨版圖，以及2024-2028年台灣的國家整體戰略；另外2024年11月就是美國總統大選。

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）對中國態度強硬，曾表示如果他當選議長將很樂意訪台，也承諾將成立處理中國事務的特別委員會，黃介正認為麥卡錫倘若明年執意訪台，北京將「被迫做出回應」，另外烏魯木齊的抗議事件，美國也很為難，如果拉高坐實了北京說外國勢力介入，但如果沒有反應，又會面對國內的指責，這些都是影響美中、兩岸之間關係的變數。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 國民黨國際事務部主任兼駐美代表黃介正參與「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會議。

中國靠法律改變香港，兩岸關係需要「頂層設計」？

中山大學台港國際研究中心副教授沈旭輝則認為，習近平用中國的法律專家去研究、並改造香港，這些學者專家非常欣賞納粹的法學主義，用「依法治國」的方式改造地方，香港現在不是單純通過了一個法律，而是國安法已經徹底的改變了香港。

黃介正表示，一國兩制在香港的實踐已經全部變味了，是由上而下強力指定指導推動，不顧香港市民的看法和觀點，換句話說，誰來治港非常確定，就是北京治港，北京決定誰是愛國者。

黃介正指出，中國對台策略，往壞來講就是把香港模式套過來完全複製，但他認為中國可能會有其他思考，像是中共最頂尖的意識形態理論家王滬寧，擅長將複雜的意識形態講成一個好理解的口語，一但這個口語出來就很難改回去。他反問，台灣的王滬寧在哪？台灣想不想在兩岸關係中做出「頂層設計」？還是直接走人不玩了？（「頂層設計」是中國的一個政治新名詞，大意是指中央選定體制改革藍圖，再由上而下滲透至各個領域中）

Photo Credit: 中央社 「六四事件」即將屆滿30週年，香港及海外一些媒體近 日追究中共中央政治局常委王滬寧當年對六四的言行， 並指這位「三朝帝師」因為反對六四而在政壇步步高升 。 （中新社資料照片） 中央社 108年6月3日

烏魯木齊事件引抗議潮，是否擴大為翻版六四？

週末中國烏魯木齊疑因封控不當，一場惡火奪走10條性命，引發多地抗議防疫封控的「白紙運動」，是否會成為全國性的示威串連、進而擴大成為翻版的六四事件？與會學者認為機會不大。

蔡文軒指出，六四有很強的政治意識形態的宣揚，針對烏魯木齊事件的抗議比較像是對生活上的不便的反彈，可解讀是社會維穩機制「超載」的情形，這對中國來說「相對好處理」，中共可能會在人群當中進行分化，最常見的是收買或醜化意見領袖。

洪耀南指出，中共中央本來就要放寬防疫，日前已公布「優化防疫20條」，反是地方政府層層加碼、執行更強度的動態清零，接下來的轉折可能會是怪罪地方政府沒有落實中央政策、找人當「代罪羔羊」，放寬防疫限制的腳步可能會加快，但不太可能變成全面武力鎮壓。不過洪耀南仍提醒，運動可能會持續一段時間，還需要後續觀察。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中國北京民眾27日晚間高舉白紙，哀悼烏魯木齊大火逝去的生命。

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核稿編輯：翁世航