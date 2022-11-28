伊拉克抗旱重啟海珊時期大壩興建計畫，民間憂廣大農田與亞述古城遭淹沒
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伊拉克已經有8座水壩，但伊拉克抱怨鄰國土耳其在上游興建設施，影響了底格里斯河的流量。馬克胡爾大壩工程在2021年重新開始，包括鑽探、土壤分析和一座跨河橋梁。地方官員列出一連串興建大壩的好處，其中包括一座250兆瓦的水力發電廠和「一條灌溉渠可為農業區服務，並為國家糧食安全做出貢獻。」不過，公民團體可不是這麼想。
（中央社）伊拉克北部53歲民眾朱布里（Jamil al-Juburi）從未離開過自己的村莊，他的家人在此世代務農，但馬克胡爾大壩（Makhoul dam）很快就會淹沒他的家園，強迫他們搬遷。
《法新社》報導，成千上萬的伊拉克人受到馬克胡爾大壩的威脅。政府希望這座大壩能在5年內完成，可在大河流底格里斯河（Tigris）上面運作。
朱布里要求「足夠的賠償」，以保障他和他家人的未來。
伊拉克已經有8座水壩，但伊拉克抱怨鄰國土耳其在上游興建設施，影響了底格里斯河的流量。
馬克胡爾大壩計畫可以追溯到2001年，當時是伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）執政晚期。
在美國帶領入侵伊拉克後，海珊垮台，接著占領時期社會混亂，這項計畫也因此擱置多年。
馬克胡爾大壩工程終於在2021年重新開始，包括鑽探、土壤分析和一座跨河橋梁。
薩拉赫丁省（Salaheddin）副省長黎阿德（Riad al-Samarai）列出一連串興建大壩的好處，其中包括一座250兆瓦的水力發電廠和「一條灌溉渠可為農業區服務，並為國家糧食安全做出貢獻。」
但公民團體深感憤怒，不僅是為了水壩對人類的衝擊。
「拯救底格里斯河」（Save the Tigris）和Humat Dijlah兩個環保團體警告，動植物也會受到影響。他們說，聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產亞述古城（Ashur）也處於風險之中。
國際移民組織（IOM）8月指出：「沒有官員嘗試（與當地社區）進行對話或接觸。」
國際移民組織在一項報告中引述伊拉克文化與發展組織Liwan的研究結果指出：「受訪的農場工人和地主認為，馬克胡爾大壩對他們的生計構成了嚴重威脅。」
Liwan研究員卡塞姆（Mehiyar Kathem）指出，伊拉克不需要新水壩，相反地，由於鹽度增加，底格里斯河需要繼續流動。
研究發現，有39個村莊面臨淹沒風險，當中每個村莊有200至8000名居民。
這項報告還說，如果馬克胡爾大壩達到滿載容量，會有67平方公里的「肥沃農田、莊園和果園」消失不見，超過6萬1000頭牲畜不得不「出售或遷移」。
報告並指出，「大壩可能擾亂大約11萬8412人的日常生活」，而當地社區「對決策者缺乏信任感」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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