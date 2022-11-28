烏魯木齊警方開始抓捕反封控抗議者，BBC駐上海記者遭警毆打拘押數小時後獲釋

烏魯木齊民眾反封控抗議，警方開始抓捕

（中央社）新疆烏魯木齊疑因封控不當，一場惡火奪走10條性命，引爆自當地蔓延至多地的反封控聲援活動，根據網路畫面，烏魯木齊警方已開始秋後算帳，除抓捕抗議者、連轉傳火災影片者都不放過。

烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區，11月24日晚間發生大火。消防單位在當晚7時49分獲報趕往現場，消防車卻被小區封控鐵皮阻擋，加上巷道停放許多被封控居民的車輛，根本無法駛離，導致救援受阻，大火直到10時35分才被撲滅。

這場惡火疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，第一時間已引發眾怒，隨後官方召開記者會卸責及網路刪文更火上澆油，引發中國網友強烈憤慨。大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往烏魯木齊市政府前要求立刻解封。

有部分抗議民眾衝入了一棟政府辦公樓，並與身著防護衣的員警發生衝突。此一事件引爆各地遍地開花聲援，至少包括上海、北京、武漢、成都、廣州、烏魯木齊等十幾個城市爆發大規模抗議活動。

不過中國的主要媒體如中央電視台等對抗議活動迄今噤聲。

旅美的中國科普作家方舟子27日在推特（Twitter）發布影片，表示「秋後算帳開始：烏魯木齊警察出動。大肆抓捕參加抗議、傳播火災視頻的人」。

影片中一名著全套白色防護服的「大白」到民眾家中質問是否為微信帳號本人，確認後說「等會跟我走一趟」，民眾立刻說不去，並拍照存證，「大白」竟進一步動手搶手機。

另一組警方也是直接到民眾家中出示傳喚證，指控民眾擾亂秩序，其它畫面充斥著大白出手壓制，甚至在大雪夜晚中強行帶走民眾，網友表示，「大雪比不上心裡的寒」。

影片已超過80萬人觀看，網友怒斥「沒有法制、民主、自由」、「秋後算帳，只會加速」、「邪惡的政權總有一天會付出代價」。

烏魯木齊民眾25日發動抗議後，當局隨即決定嚴懲，新疆日報報導，自治區黨委書記馬興瑞26日主持會議，強調要札實做好防疫期間維護穩定工作，依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序，並以牢獄之災威脅百姓。

BBC駐上海記者遭中國警察毆打拘押，數小時才獲釋

（中央社）《英國廣播公司》（BBC）今（28）日表示，中國警方襲擊並逮捕一名在上海採訪抗議活動的BBC記者，而且數小時後才放人。

《路透社》報導，BBC發言人在聲明中說：「BBC極度關切我們的記者勞倫斯（Ed Lawrence）遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。」

BBC Statement on Ed Lawrence pic.twitter.com/wedDetCtpF — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) November 27, 2022

發言人還說：「他被拘押數小時後才獲釋。他被捕時遭到警察拳打腳踢。這是在他以特派記者身分工作時發生。」

BBC表示，對於勞倫斯被拘留的原因，他們還沒有得到可信的解釋。

BBC說：「我們尚未得到中國有關當局官方解釋或道歉，只有後來釋放他的官員聲稱他們逮捕他是為了他好，以防他從人群中感染新型冠狀病毒。」

《路透社》已聯絡中國駐倫敦大使館尋求置評。

英國《每日郵報》（Daily Mail）網站報導，社群媒體上分享令人震驚的影片顯示，勞倫斯被中國警方強制帶走時，拚命向友人喊「現在快打電話給領事館」。

Shanghai, BBC reporter Edward Lawrence was randomly arrested by Chinese police.#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/PMq8rHszlm — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) November 27, 2022

Moment BBC journalist covering anti-lockdown protest in Shanghai is arrested by Chinese police https://t.co/IYx0rQQhQb — Daily Mail Online (@MailOnline) November 27, 2022

有推特用戶發文說：「今晚稍早在烏魯木齊中路目擊到一名BBC記者在上海被幾名警察包圍拖在地上。他的友人說他被針對是因為他當時在拍攝抗議活動。」

勞倫斯在推特上最後一則發文寫說：「朋友告訴我，警方已封鎖此區周邊道路，不讓民眾經過。」

The crowd has grown from maybe a few dozen to several hundred. I’ve seen the police arrest three people - two of whom then fought with police. There’s a silent tension until one person shouts, and then the crowd chants and claps in support. — Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 27, 2022

《法新社》報導，數以百計民眾27日在中國多個大城市走上街頭，抗議當局對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的清零政策。報導說，中國罕見公眾對當局流露怒氣。

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷，官方說法是10死9傷。上海市民26日晚間群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，悲傷參雜憤怒，現場數度高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」、「解放新疆」等口號，伴隨現場人數不斷增加，大批警力也趕赴，強力清空現場。

中國多地持續爆發不滿過度防疫的抗議行動，27日在上海、北京、武漢和成都都有規模不等的聚集活動。

Photo Credit: 中央社 上海市哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結，安福路一帶傳有民眾被警方逮捕，現場人群高喊放人，不願散去。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月27日

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航