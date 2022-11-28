烏魯木齊警方開始抓捕反封控抗議者，BBC駐上海記者遭警毆打拘押數小時後獲釋
我們想讓你知道的是
新疆烏魯木齊一場惡火奪走10條性命，引爆自當地蔓延至多地的反封控聲援活動，烏魯木齊警方已開始秋後算帳，除抓捕抗議者、連轉傳火災影片者都不放過。中國警方襲擊並逮捕一名BBC記者勞倫斯，而且數小時後才放人。影片顯示，勞倫斯被中國警方強制帶走時，拚命向友人喊「現在快打電話給領事館」。
烏魯木齊民眾反封控抗議，警方開始抓捕
（中央社）新疆烏魯木齊疑因封控不當，一場惡火奪走10條性命，引爆自當地蔓延至多地的反封控聲援活動，根據網路畫面，烏魯木齊警方已開始秋後算帳，除抓捕抗議者、連轉傳火災影片者都不放過。
烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區，11月24日晚間發生大火。消防單位在當晚7時49分獲報趕往現場，消防車卻被小區封控鐵皮阻擋，加上巷道停放許多被封控居民的車輛，根本無法駛離，導致救援受阻，大火直到10時35分才被撲滅。
這場惡火疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，第一時間已引發眾怒，隨後官方召開記者會卸責及網路刪文更火上澆油，引發中國網友強烈憤慨。大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往烏魯木齊市政府前要求立刻解封。
有部分抗議民眾衝入了一棟政府辦公樓，並與身著防護衣的員警發生衝突。此一事件引爆各地遍地開花聲援，至少包括上海、北京、武漢、成都、廣州、烏魯木齊等十幾個城市爆發大規模抗議活動。
不過中國的主要媒體如中央電視台等對抗議活動迄今噤聲。
旅美的中國科普作家方舟子27日在推特（Twitter）發布影片，表示「秋後算帳開始：烏魯木齊警察出動。大肆抓捕參加抗議、傳播火災視頻的人」。
影片中一名著全套白色防護服的「大白」到民眾家中質問是否為微信帳號本人，確認後說「等會跟我走一趟」，民眾立刻說不去，並拍照存證，「大白」竟進一步動手搶手機。
另一組警方也是直接到民眾家中出示傳喚證，指控民眾擾亂秩序，其它畫面充斥著大白出手壓制，甚至在大雪夜晚中強行帶走民眾，網友表示，「大雪比不上心裡的寒」。
影片已超過80萬人觀看，網友怒斥「沒有法制、民主、自由」、「秋後算帳，只會加速」、「邪惡的政權總有一天會付出代價」。
烏魯木齊民眾25日發動抗議後，當局隨即決定嚴懲，新疆日報報導，自治區黨委書記馬興瑞26日主持會議，強調要札實做好防疫期間維護穩定工作，依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為，堅決維護疫情防控秩序，並以牢獄之災威脅百姓。
BBC駐上海記者遭中國警察毆打拘押，數小時才獲釋
（中央社）《英國廣播公司》（BBC）今（28）日表示，中國警方襲擊並逮捕一名在上海採訪抗議活動的BBC記者，而且數小時後才放人。
《路透社》報導，BBC發言人在聲明中說：「BBC極度關切我們的記者勞倫斯（Ed Lawrence）遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。」
發言人還說：「他被拘押數小時後才獲釋。他被捕時遭到警察拳打腳踢。這是在他以特派記者身分工作時發生。」
BBC表示，對於勞倫斯被拘留的原因，他們還沒有得到可信的解釋。
BBC說：「我們尚未得到中國有關當局官方解釋或道歉，只有後來釋放他的官員聲稱他們逮捕他是為了他好，以防他從人群中感染新型冠狀病毒。」
《路透社》已聯絡中國駐倫敦大使館尋求置評。
英國《每日郵報》（Daily Mail）網站報導，社群媒體上分享令人震驚的影片顯示，勞倫斯被中國警方強制帶走時，拚命向友人喊「現在快打電話給領事館」。
有推特用戶發文說：「今晚稍早在烏魯木齊中路目擊到一名BBC記者在上海被幾名警察包圍拖在地上。他的友人說他被針對是因為他當時在拍攝抗議活動。」
勞倫斯在推特上最後一則發文寫說：「朋友告訴我，警方已封鎖此區周邊道路，不讓民眾經過。」
《法新社》報導，數以百計民眾27日在中國多個大城市走上街頭，抗議當局對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的清零政策。報導說，中國罕見公眾對當局流露怒氣。
新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救釀死傷，官方說法是10死9傷。上海市民26日晚間群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，悲傷參雜憤怒，現場數度高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」、「解放新疆」等口號，伴隨現場人數不斷增加，大批警力也趕赴，強力清空現場。
中國多地持續爆發不滿過度防疫的抗議行動，27日在上海、北京、武漢和成都都有規模不等的聚集活動。
新聞來源
延伸閱讀
- 烏魯木齊大火燒出民怨，中國反封控抗議潮湧現街頭和校園，「白紙行動」成示威象徵
- 中國各地聲援新疆反封控，抗爭起源烏魯木齊宣布「分3階段」恢復生活秩序
- 中國過度防疫阻救災烏魯木齊大火10死，官方卸責刪文引眾怒人民上街抗爭
- 重慶男子街頭公開批評中國防疫：條理分明獲封「超人哥」，一度遭員警勒頸帶走
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
日本旅遊吃美食，用FunNow訂餐廳最方便！省去語言溝通困難，手指按一按就訂好
我們想讓你知道的是
過去兩年Covid-19疫情影響民眾出國旅遊，因此，當日本開放觀光自由行消息一出，不少人馬上看起機票和住宿！與日本最多餐廳合作的預訂平台FunNow不僅祭出日幣1,000元的優惠，還提供全中文操作介面、全中文客服，讓台灣旅客想預訂餐廳也免煩惱溝通、訂位問題。
台灣人熱愛赴日旅遊眾所皆知，許多人看到便宜機票馬上說走就走，在Covid-19疫情爆發前，台灣人於2019年赴日旅遊人次攀升到491萬高峰，大約佔了當年總出國人數的三成，不少旅客在日本熱門觀光景點，發現身旁有許多台灣人，可見台灣旅客在日本的密度之高。
睽違許久，台灣人終於又可以到日本觀光自由行，從不少知名YouTuber的影片都能明顯感受到，台灣人對於日本美食的想念；另外從台灣引進越來越多日本當地的餐飲品牌、調味料、零食、食材等趨勢，也不難看出台灣人對於日本餐飲及美食的熱愛。
如果想在日本吃到相對道地、沒那麼觀光感的「內行人口袋名單」，由於語言的隔閡，旅客難以透過電話直接預訂；而對店家而言，光是溝通日期、時間、人數，不會日語的旅客也讓日本店員超頭痛，大多都選擇放棄做這筆生意。
FunNow提供的全中文操作介面，讓台灣旅客可以用最熟悉的語言，挑選想吃的餐廳，直接動動手指選擇好日期與時間，接下來只要等預訂時間到，就可以直接入店享用，省去排隊及電話預訂。碰到任何問題，FunNow也提供全程中文線上客服，中日語團隊，幫你當起溝通的橋樑，讓你安心旅遊。
FunNow於日本擁有一千多家的合作店家，目前主要集中於東京與沖繩，未來將增加關西與北海道，目前舉凡燒肉、河豚套餐、鰻魚三吃、馬肉套餐、無菜單壽司、各式鍋物、海鮮料理、酒吧體驗，甚至是動漫迷最喜歡的女僕咖啡廳，FunNow應有盡有，連上過知名網路節目《Joe是要對決》的Yappari Steak也訂得到。FunNow表示，消費者憋了兩年沒出國，加上日幣持續貶值，這個月高檔燒肉與壽司料理瀏覽量高出其他餐廳3倍之多。
FunNow獨有的地圖功能更是旅客的好幫手，打開App，就能看到知名景點周遭可預訂的餐廳，方便自由行旅客隨興安排行程，根據接下來想去的地方，在預訂好下一個體驗行程時，馬上安排下一頓餐飲，讓旅遊隨興而行，把握寶貴的時間。
歡慶日本重啟國門，FunNow提供關鍵評論網讀者獨家優惠碼！即日起至2023年12月31日止於FunNow App輸入【TNLJP】，首次購買日本地區產品享7折上限1000元日幣的優惠。
本文章內容由「FunNow」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。