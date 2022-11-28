【藝遊嚮導】11/29-12/5：幾米音樂劇《向左走向右走》、台灣美術雙年展、生祥樂隊《我庄三部曲》，本週精彩藝文活動別錯過！

第八屆台灣美術雙年展已盛大開展，以「問世間，情不為何物？」為主軸，追問數位時代之下，何為情？情為何？以及如何有情的技術問題；討論技術與有情眾生之間共同演化的關係，以此回應當代原民現身和身體表演相關的生命政治，讓當代藝術與技術哲學、跨物種倫理、新泛靈論、原民性、地方性之間形成有意義的、有啟發作用的對話空間。

2022花蓮城市空間藝術節本週登場，由花蓮子弟擔任藝術總監，號召民俗技藝、音樂、舞蹈、戲劇等地表演藝術團隊實踐「內行花蓮」精神；並邀請民眾在天光潮汐中棲石而坐，伴隨日出冉冉升起，感受表演者以自然劇場回應大地。

同樣為自然與土地發「聲」的還有生祥樂隊《我庄三部曲》演唱會。泥地青草的氣息，微風掀起的土地泥沙，微鹹的汗水在日頭下閃著光芒，唱出樸實的草根精神，與對這片土地的依戀與想望；此次演唱會集結《我庄》、《圍庄》及《野蓮出庄》三張專輯，凝視一座樸實的農村在現代化過程中的變與不變。

【表演藝術】

名稱｜2022花蓮城市空間藝術節

時間｜2022/12/2（五）- 2022/12/4（日）

地點｜花蓮日出大道（花蓮縣花蓮市明義街81-1號）、太平洋公園南濱段（花蓮縣花蓮市海濱街）

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山海出發，向內行走，成為內行花蓮.！

本屆花蓮城市空間藝術節由花蓮子弟林昆穎擔任藝術總監，以年度主題「內行花蓮」號召在地表演藝術團隊的實踐精神，透過舞台展現表演者從日常到精緻、從生活到內行的生命歷程。表演類型包括民俗技藝、音樂、舞蹈、戲劇等，表演名單更囊括由花蓮縣文化局遴選的傑出表演藝術團隊如八斗喜說演班、聲子樂集、High FLY 豎笛四重奏。

活動規劃「花蓮舞台」與「日出舞台」兩大舞台，並透過線上互動地圖「內行路徑」串起城市路徑的虛實探索；「花蓮舞台」以日出大道為據點建構獨特的環形舞台，形形色色風貌繁多的在地表演者輪番上陣；「日出舞台」於南濱海邊舉行 ，邀請民眾在天光潮汐中棲石而坐，伴隨日出冉冉升起，感受表演者以自然劇場回應大地。

名稱｜幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版

時間｜2022/11/28（一）- 2022/12/4（日）

地點｜國家戲劇院（臺北市中正區中山南路21之1號）

備註｜本活動為售票活動

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遺憾先生與離開小姐，因為相信，終於相遇；Love or Regret. 這次誰也不離開、誰都別遺憾！

一個寂寞的城市，一對比鄰而居卻從不相識的單身男女，因為「她」出門固定向左走，而「他」卻總是向右走。有一天，他們終於相遇並一見鍾情，但隨之而來的一場大雨，讓兩人不得不匆促分手。命運的捉弄，總讓人們錯過彼此；但他們累積的情感與思念，終究會讓他們再次相遇！

幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版由金曲歌后魏如萱、創作才子蔡旻佑最後一次合作飾演離開小姐與遺憾先生，此次演出集結台新藝術獎導演黎煥雄、金曲音樂製作人陳建騏、科技推手財團法人數位藝術基金會，與仙草影像陳奕仁導演，以三首全新歌曲媒合數位體驗，帶你進入永垂不朽的愛情場景，回到兩條平行線終於相遇的那一刻！

名稱｜陳家聲工作室《阿北：勉強的愛》

時間｜2022/12/2（五）- 2022/12/4（日）

地點｜臺北表演藝術中心 藍盒子（臺北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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關於愛情，關於相信，關於什麼是真的喜歡。

陳家聲工作室推出受臺北藝穗節永真藝穗獎肯定的《阿北》續作《阿北：勉強的愛》，承接《阿北》的下學期，以「靈魂互換．愛換不換」的題材夢幻回歸；不管你變成什麼樣子，我都喜歡，但如果不小心變得更好看了，你會更喜歡他嗎？你「能」更喜歡他嗎？

住在深櫃中的國中老師阿北總算終結母胎單身，要在新的學期和俊雄同居了。國文科辦公室的同仁也各自過著平穩但未必開心的生活。正逢愛情事業兩得意，阿北居然在此時遇到人生中最不可能發生的事情：阿北和翼翔老師靈魂互換了！住在天菜身體裡的阿北，以及突然獲得同居男友的翼翔，是會順利度過關卡？還是乾脆將錯就錯，迎接又一個嶄新人生呢？

【展覽】

名稱｜2022台灣美術雙年展

時間｜2022/11/5（六）- 2023/3/5（日）

地點｜ 國立臺灣美術館（臺中市西區五權西路一段2號）

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問世間，情「不」為何物？

台灣美術雙年展邁入第八屆，由分別見長於視覺與表演藝術領域之徐文瑞與張懿文組成策展團隊，本屆以提問之姿追問數位時代之「情」：何為情？情為何？以及如何有情的技術問題；一方面與當代的前沿思想對話，另一方面更藉由藝術家所開展出的世界觀與時間概念，重新看待臺灣歷史與主體形塑的各種問題，編織出多重民主但又極具地方性格的藝術宇宙。

參展作品運用異質的媒材和創作方法，針對本次展覽的四個子題「現代技術的生態：畸零地作為隱喻」、「宇宙的再編織：當代原民現身」、「身體作為戰場：歷史的規訓」、「情為何物：泛靈論的復返」或隱或現、或強或弱呼應著一個或數個子題所勾勒的思維，作品的觀念交織穿插互文回應，一同描繪出當代技術有靈、萬物有情的綿密纏繞。

名稱｜完美受害者—性侵衣物展

時間｜2022/12/3（六）- 2022/12/11（日）

地點｜松山文創園區藝巷空間（臺北市信義區光復南路133號）

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要穿成怎樣，才不會被性侵？你當時穿了什麼？

面對性侵害新聞，留言區往往可以看到「你為什麼不穿多一點？」、「就是穿得太少，才會被性侵」等檢討被害者的言論；這些言論似乎反映了大眾普遍擁有一個偏見：性侵的發生，某種程度與受害者的形象有關。展出這些衣服——性侵受害者在性侵當下所穿著的衣服——是為了對社會大眾提出一個疑問：被性侵的原因真的是因為受害者的衣著暴露嗎？