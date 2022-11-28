【2022九合一選舉】只有空氣票、打不進南部的民眾黨，下個發展重點應該是「經營組織票」

從這次的選舉來看，民進黨大敗，國民黨大勝，但民眾黨除了台北、新竹其實幾乎是滅團的，連吳益政這樣的議員元老也滅頂，表示大多數的民眾並沒有真正認同民眾黨或真正產生連結。

之前曾經有新聞報導說民眾黨的支持度有16%，一度壓過國民黨，然而訪問國民黨的時候，國民黨並不擔心，並直言點出民眾黨的問題：「民眾黨沒有地方組織。」

組織票，就是真正的紮根

什麼叫做地方組織，就是平常在地方有個固定的協會或固定的服務，透過長期性的帶起一團又一團的人，讓這些人慢慢在這裡面對核心領導人產生信賴，然後核心領導人在選舉時因為有累積好幾年的服務。說要投誰的時候，就能影響很多人。

而一個成功的議員，身邊可能下面有好幾個協會核心人物、有話語權者、圍繞著這個議員活動，在選舉的時候，這些議員是挾帶著這些比一般參選人還高的票源競爭，比起新生候選人想一個人靠著努力拜票來獲勝，自然是容易許多。

所以如果要瞄準下一次的議員，最重要的是培養出不同的協會領導人來做服務，這就是真正的紮根，或者是江和樹的那種愛心便當，其實江和樹的模式，也是一種範本了。

我們民眾黨有很多候選人身邊都缺乏這樣的根絲，只能靠著柯市長跟民眾黨的光環來選，然而這次選舉的結果十分清晰，柯市長牌在台北也不是那麼靈光。

至於高虹安，我個人認為與其說是柯文哲與民眾黨因素，不如說是郭台銘對同溫層以外具有更強的吸引力。

靠行走掃街拜票跟空戰，其實都凸顯出沒有組織票的危險，而組織票的好處是就算面臨大逆風，最少還能有一個基礎而不會全滅，每件事情都是缺一不可。

民眾黨經營組織票的問題

若真的要檢討下一次如何打選戰，我認為民眾黨該思考的是，各地黨部能不能輔導深入做這些深層長遠不單一的地方服務，怎麼做、如何做，這都要有人教、也有人願意學願意做，而不是光靠選舉時跑得很認真來爭取，因為只有這種長久的地方組織服務，民眾黨才能真正踏出全國執政的第一步。

難就難在，就算有人說這很重要也沒人想做；難就難在，就算有人教他也不覺得這有什麼重要。

黨內其實不是沒人懂這個事情跟這個道理，但這件事情難在各地的候選人不見得想做，因為一旦做了，平常會多很多事情、在本業上班之外還要做服務，不是很多人想要。

然而這卻是未來政黨是否真的有意想要紮根的課題了。

Photo Credit: 關鍵評論網

一個經營者就是一條根，每一個縣市都應該要經營到有很多條根，這才叫做地方紮根，紮根的形式有很多，不見得是協會，陳宥丞的擺一張桌子的服務也是紮根。

有心紮根的人，做的事情要能讓人家真心覺得他欠你人情——然而現實是，你就算跟選民握了誠懇的十次手，他都未必覺得欠你人情。

這種差別到了藍綠對決的時候，當藍綠一旦針鋒對決，要強力叫出人情票時，握手票跟掃街票勢必會輸給這些人情票。

我期待未來的民眾黨，能夠走出真正的地方經營路。

開票結果、選情分析：2022 九合一選舉看關鍵網站

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航