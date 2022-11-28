2022/11/28,
政治

謝金河：英系驕兵必敗、側翼惹人厭惡，這四大敗因讓民進黨「輸到脫褲」

謝金河：英系驕兵必敗、側翼惹人厭惡，這四大敗因讓民進黨「輸到脫褲」
Photo Credit: 財訊

我們想讓你知道的是

豆漿店旁的小販正興高采烈的議論選舉結果，一個阿婆突然迸出一句話：「囂張沒有落魄久，太囂張了，這次就死得很難看！」這是選舉後，我聽到市場最底層的聲音，也許很精準為這次地方選舉作了結論。

文：謝金河

11月27日一大早，到石碇去走昨天捷兔的路，我們一行人從山羊洞回來，到石碇老街走一下，在豆漿店旁的小販，正興高采烈的議論昨天晚上的選舉結果，一個阿婆突然迸出一句話：囂張（閩南語發音）沒有落魄久，太囂張了，這次就死得很難看！

這是選舉後，我聽到市場最底層的聲音，也許很精準為這次地方選舉作了結論。

我從大學時代就開始研究選舉，黨外雜誌風起雲湧的時候，有很多選情分析的文章都是我寫的。這些年，我很少直接預測選情，不過，每個禮拜三早上，我跟《財訊》雙週刊編輯部門聊天開會，我會跟大家分享我的看法，我直覺今年民進黨選情恐怕十分不妙。

我提出幾個看法：

  1. 過去民進黨選舉都是由下而上，以初選定勝負，但這次只有屏東縣辦初選，所有人選都是「選對會」推派，這當中存在很多主觀意識，不一定會推出最好的人選，於是，有小英寶寶之稱的林智堅成了破口。
  2. 這次英派總攬大局，由林錫耀，洪耀福操盤，他們在2018年曾經輸了一次，經過四年，他們再次擔綱，這次選舉的主軸很模糊，即便是最後喊出「抗中保台」，也很虛弱無力。很多爭議性的議題，包括防疫，疫苗，或是台海危機，甚至最近半導體「去台化」，所有論述都不積極，完全引不起共鳴。
  3. 側翼的極大化釀成重大危機，去年，台中市補選一席立委，電視台用洪荒之力猛打顏寬恒奏效，今年大家如法炮製，全力追打蔣孝嚴的陳年緋聞案，後來又猛打林姿妙，高虹安⋯⋯我偶爾打開電視頻道，殺得太過頭，其實反而有反效果，甚至，反而為敵營拉抬聲勢。
  4. 驕兵必敗！2020年民進黨大勝，很多人忘了我是誰。尤其是圍繞在小英身邊的英系核心人士更不可一世，他們總攬陳時中選務，陳時中本來是不錯的產品，這次被包裝得四不像，一點力道也沒有。此時又不時傳出，英派可能拱出陳建仁，排除賴清德，大選前夕，內部人自己卡自己，離心離德，選舉如果沒有眾志成城，一定選不好！

我也舉了台南黃偉哲與郭信良，陳亭妃的矛盾，屏東屏鵝公路的爭議，這些隱藏在檯面下的衝突，若都不面對，終有一天會出大事。

選前民進黨已經很無力，小英總統也感到危機，但已經來不及。我說去年全黨面對四大公投，大家團結一致的力量哪裡去了？這種虛弱無力，如果台北市及桃園市都輸掉，民進黨就是慘敗。這是我在星期三開會講到的幾個重點。

我沒有預測會剩下幾席？但當天我連開票都懶得看，對民進黨來說，這是最壞的結果。每一次選舉，都是選民教訓政治人物的時刻，台灣的選舉鐘擺效應都會擺很大，這次民進黨輸到脫褲子，大家痛定思痛，如何調整腳步，路線？如何找到新的救世主？

過了今天，其實2024的局已經展開⋯⋯

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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