謝金河：英系驕兵必敗、側翼惹人厭惡，這四大敗因讓民進黨「輸到脫褲」
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豆漿店旁的小販正興高采烈的議論選舉結果，一個阿婆突然迸出一句話：「囂張沒有落魄久，太囂張了，這次就死得很難看！」這是選舉後，我聽到市場最底層的聲音，也許很精準為這次地方選舉作了結論。
文：謝金河
11月27日一大早，到石碇去走昨天捷兔的路，我們一行人從山羊洞回來，到石碇老街走一下，在豆漿店旁的小販，正興高采烈的議論昨天晚上的選舉結果，一個阿婆突然迸出一句話：囂張（閩南語發音）沒有落魄久，太囂張了，這次就死得很難看！
這是選舉後，我聽到市場最底層的聲音，也許很精準為這次地方選舉作了結論。
我從大學時代就開始研究選舉，黨外雜誌風起雲湧的時候，有很多選情分析的文章都是我寫的。這些年，我很少直接預測選情，不過，每個禮拜三早上，我跟《財訊》雙週刊編輯部門聊天開會，我會跟大家分享我的看法，我直覺今年民進黨選情恐怕十分不妙。
我提出幾個看法：
- 過去民進黨選舉都是由下而上，以初選定勝負，但這次只有屏東縣辦初選，所有人選都是「選對會」推派，這當中存在很多主觀意識，不一定會推出最好的人選，於是，有小英寶寶之稱的林智堅成了破口。
- 這次英派總攬大局，由林錫耀，洪耀福操盤，他們在2018年曾經輸了一次，經過四年，他們再次擔綱，這次選舉的主軸很模糊，即便是最後喊出「抗中保台」，也很虛弱無力。很多爭議性的議題，包括防疫，疫苗，或是台海危機，甚至最近半導體「去台化」，所有論述都不積極，完全引不起共鳴。
- 側翼的極大化釀成重大危機，去年，台中市補選一席立委，電視台用洪荒之力猛打顏寬恒奏效，今年大家如法炮製，全力追打蔣孝嚴的陳年緋聞案，後來又猛打林姿妙，高虹安⋯⋯我偶爾打開電視頻道，殺得太過頭，其實反而有反效果，甚至，反而為敵營拉抬聲勢。
- 驕兵必敗！2020年民進黨大勝，很多人忘了我是誰。尤其是圍繞在小英身邊的英系核心人士更不可一世，他們總攬陳時中選務，陳時中本來是不錯的產品，這次被包裝得四不像，一點力道也沒有。此時又不時傳出，英派可能拱出陳建仁，排除賴清德，大選前夕，內部人自己卡自己，離心離德，選舉如果沒有眾志成城，一定選不好！
我也舉了台南黃偉哲與郭信良，陳亭妃的矛盾，屏東屏鵝公路的爭議，這些隱藏在檯面下的衝突，若都不面對，終有一天會出大事。
選前民進黨已經很無力，小英總統也感到危機，但已經來不及。我說去年全黨面對四大公投，大家團結一致的力量哪裡去了？這種虛弱無力，如果台北市及桃園市都輸掉，民進黨就是慘敗。這是我在星期三開會講到的幾個重點。
我沒有預測會剩下幾席？但當天我連開票都懶得看，對民進黨來說，這是最壞的結果。每一次選舉，都是選民教訓政治人物的時刻，台灣的選舉鐘擺效應都會擺很大，這次民進黨輸到脫褲子，大家痛定思痛，如何調整腳步，路線？如何找到新的救世主？
過了今天，其實2024的局已經展開⋯⋯
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
如何讓永續走進生活？先從認識永續、改變自身生活一小步做起！
我們想讓你知道的是
當疫後生活成為新常態、地球深陷環境危機之際，身為地球公民都應該將永續變成日常生活一部分，那如何讓永續走進生活？先從認識永續開始！在日前登場的「永續行動嘉年華」，以互動體驗呈現各永續議題，並融入社會創新組織深耕多年的觀點，為民眾拉近與永續的距離。
由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動，在今年10月15、16日舉辦的「永續行動嘉年華」，透過創新展覽、選物市集、未來論壇為身為地球公民的大眾，打造回應 SDGs 的「永續力」。
組織融入永續營運，支持社會創新
在金融界，星展銀行（台灣）做為實踐永續發展的領導者，在 2018 年便制定「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」的三大永續發展主軸，從內到外全面推動永續。
在「負責任的銀行業務」方面，星展銀行（台灣）承辦台灣第一件永續連結貸款，以優惠的利率鼓勵企業客戶推動永續發展，不僅首創「藍色貸款」，為水資源與海洋的永續做出貢獻，在消費金融端，也推出亞洲首張eco永續信用卡，是以可再生能源製造且可生物分解的環保材質製成；同時也首創綠色存款，為儲蓄客戶在北海岸種下千棵樹苗，守護台灣海岸線；針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）於內部發起各項活動，將永續深植在員工的日常生活，透過舉辦節電及省紙競賽，提升員工的永續知識與行動力；而在「創造超越銀行業的影響力」，則是透過陪伴社會企業成長，與鼓勵員工參與志工活動等，擴大社會影響力。
成立滿１０年的社企流，一直相信社會企業與社會創新，是推動社會永續發展的一股重要力量。社企流執行長林以涵指出，目前社企流的業務分為兩大區塊，其一是以各式各樣的倡議，讓民眾認識與社會創新相關的永續議題；其二為實際的育成計畫，支持社會企業成長，期待它們在營運管理、社會影響力上獲得拓展。
打造全民永續素養，持續溝通永續重要性
星展銀行（台灣）與社企流合作近十年，包括早期透過育成計畫，支持台灣社會企業成長；到後來進一步合作永續倡議，與公民溝通永續發展與社會創新的重要性。
「我們與星展銀行（台灣）邀請它們的客戶，一起認識、支持社會企業。」林以涵強調， 星展銀行（台灣）在社企流對社會展開溝通時，一直擔任要角，雙方自去年進行台灣首次「永續素養大調查」，獲得一萬多人響應填答，發現大多數人對永續的認知並不完整，以為永續就是減塑，而不知道教育、社會不平等、城鄉議題等，都與永續息息相關，因此今年雙方再度攜手，舉辦「永續行動嘉年華」，邀請教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容等組織一起參與，帶領民眾了解永續議題，並做出承諾。
而在嘉年華當中，星展銀行（台灣）與社會企業「直接跟農夫買」共同規劃「剩食小學堂」展覽，分享剩食小知識與解決方案，邀請民眾採取行動。
剩食指的是餐桌吃不完、冰箱放到快過期，以及商店賣剩下要被丟棄的食材與食物。直接跟農夫買CSR 服務規劃師鄭能紘表示，「台灣剩食的量，是世界平均的兩倍，食物浪費的問題極為嚴重，希望大家能夠進一步了解這個議題，從平日做起，像是購買醜蔬果、利用消費支持友善環境的農友、時常整理冰箱食物、不要頻繁光顧吃到飽餐廳等，都是剩食問題的解方。」
五大議題互動展覽，認識永續的生活方式
在五大議題（城鄉發展教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容）互動展覽中，食農的部分，鮮乳坊以「酪農的一天」為主題，設計體驗乳牛擠奶、有獎徵答活動，帶領民眾了解鮮奶生產端與食農小知識。鮮乳坊公關夥伴周俞菲說，「在此次展覽中主要分享地產地銷、產地溯源、食農素養、農業升級及動物福利的五大主題，民眾可以針對他們有興趣的主題，貼上乳牛貼紙進行投票，讓民眾與鮮乳坊一起用一瓶鮮乳，改變酪農產業。」
而在社會兼容領域，則邀請到關注台灣移工議題的 One-Forty 非營利組織，One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣目前已有超過 70 萬名移工，但台灣社會對移民仍有偏見及刻板印象，因此 One-Forty 以「人生移工學校」主題，推出由移工自己拍攝、寫出照片故事的「移工之聲」攝影展，讓大眾認識移工的故事，同時也展出「移工里程」，讓台灣民眾看見移工跨國旅程，並在飛機造型的便利貼上，為移工寫下祝福，然後貼在展覽板上，讓移工在台灣擁有一份美好回憶。」
在環境的議題上，則邀請到台灣純淨保養品牌，同時也是台灣第 3 家 B 型企業的綠藤生機指出，此次展覽推出 3 項永續實驗，藉以促進保養、購物的永續，並且準備「綠色生活 21 天的永續行動倡議」，由民眾翻牌卡，找到從當下就可以開始實踐的永續行動；此外，現場還設有練習回收瓶器的攤位，供民眾實際拆解瓶器，提高回收率。
在教育的議題上，由均一平台教育基金會、TFT 為台灣而教、誠致教育基金會組成的教育創新合作社，根據 SDGs 目標4 – 確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習，來關注台灣教育不平等的議題，期待透過系統性方法，改變台灣教育。均一平台教育基金會行銷專案經理王翌嫻表示，「此次展覽邀請民眾寫下對教育的感受與想法，接著引導民眾認識教育創新合作社正在解決的問題，也讓民眾認知，現在就可以以行動開始改變教育。」
長期投入地方創生的社會企業甘樂文創，在新北市三峽打造社區支持系統，陸續發展７個不同的事業品牌，呼籲大家更熱愛台灣這片土地。甘樂以「美好城鄉交換所」為主題，向民眾傳達城市與鄉村並無二致，「沒有哪一個好或不好，只要大家找到自己喜歡的地方，透過一點點的努力與能力，讓這個地方變得更好，這就是所謂的永續城鄉發展。」甘樂文創專案經理曹肱綸強調。
實踐起手式：從自身做起、再影響他人
由於展覽內容輕鬆、有趣，吸引民眾主動與參展單位交流、互動。現場參觀民眾分享，受到展覽啟發後，可以嘗試全素的飲食，或是少吃、自己下廚，減少食材的浪費，平日多搭乘大眾運輸工具、參與淨灘撿垃圾的活動開啟永續行動。
其實，在生活中實踐永續，其實並不難。蘇怡文認為，每個人可以從自身做起，進而影響別人，例如星展銀行（台灣）會邀請節電達人、減塑達人分享經驗，並舉辦競賽，讓同仁在辦公室養成拔掉插頭、關掉電源的習慣後，進一步在家也持續落實、影響家人，讓自己覺得「今天又對地球做了一點點好事！」
林以涵也建議民眾實踐永續的起手式，可以先從自己有興趣、最有感的議題，以及自己最能做的小事情開始做起，在不需要負擔壓力下，逐步累積，日後養成習慣，再去影響更多人，「其實每個人跟永續之間的距離，只有自己一個人而已，自己了解之後，願意做出行動，就能讓永續的生活風格，融入大家的日常當中。」