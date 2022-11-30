俄羅斯宣布已完成30萬預備役動員，被徵召上戰場的各行各業平民，心裡到底是怎麼想的？

文：Markian Ostaptschuk

「我怎麼能幫助受傷的同事呢？」帕維爾（化名）問道，他不久前還是俄羅斯拉杜日內市（Raduzhny）的一名司機。41歲的他10月底收到了一份徵兵通知。20年前，他曾是俄羅斯軍隊中的一名下士。他回憶說：「那個時候我挺好的」。他說如今自己的脊柱有問題等「不能提比水壺更重的東西。」他將情況告知了徵兵委員會，後者讓他去找醫生。因為帶有診斷報告的光碟無法被打開，他就被劃分到了合適入伍的行列。目前帕維爾正在切巴爾庫爾（Chebarkul）附近的一個訓練場做準備。

他抱怨說：「說是要讓我們練習射擊。但我們卻在忙於日常事務。我們在帳篷裡睡上下鋪。有電，但沒插座。廁所在外面，很冷，沒有燈。淋浴間只有冷水或根本沒有水。雖然有志願者們做飯，但我認為他們自己都不會去吃的。」他和戰友們不久之後將被送到南部城市羅斯托夫（Rostov），然後就得上烏克蘭前線。

他說：「我其實根本不想殺人」，他承認自己害怕死亡：「每個人都怕，但他們不希望聽到我們談論這個問題。我和媽媽通話時會忍不住哭出來。我不想這樣，但我無能為力。」帕維爾有一個妻子和三個孩子。他說自己對政治沒什麼興趣：「我不明白要打什麼。好吧，如果發生在我住的城市或周邊的話。但如今的戰爭是機器人上陣，而不是用人。我們沒有為此做好準備……如果那裡使用的是這樣的武器，我們走不出五公尺就會被一擊斃命。」

安東也覺得俄羅斯軍隊的裝備太差。38歲的他在入伍之前是莫斯科一間大學的講師。他與妻子有一個四歲的兒子。現在安東被分在一個坦克師裡，幾週後就要上前線了。「安排上有問題……我感到很不舒服，不習慣23歲的人對我下命令。」

當安東收到徵兵通知時，他去了徵兵委員會，告訴對方自己之前沒有當過兵：「我有大學學位，一條腿有點問題」，在進行體檢後，他被告知等待通知。與此同時，安東積極給檢察署、國家杜馬寫信，要求他們考慮他的個案。安東說：「訴訟正在進行中，然而我已經參加訓練了。」他希望自己的軍旅生涯不會太久。

他說自己的祖父和曾祖父都是軍人，如果他現在不參軍，他的家人會認為他是叛徒。

手上沾滿戰爭之血

同樣要上戰場的阿列克謝（化名）認為這一切與他的利益毫無關聯，只是骯髒的政治：「但我知道什麼是榮譽，我服過兵役，從軍校畢業，這就是我必須參軍的原因。」這位25歲的中尉是一名職業軍人。他沒有透露現在自己身在何處：「沒有人有關於這場戰爭的準確消息。你想知道你在為什麼而戰，可能為什麼而死。對此我其實並不感到痛苦，我畢竟是個男人，是俄羅斯公民，我發過誓。但我不知道我個人與這場戰爭有什麼關係。」

他還補充說：「但如果我在前線遇到一個烏克蘭人，要麼他必須殺了我，要麼我必須殺了他，那麼一切都那麼清楚。我知道我的手上會沾血，但命令就是命令。」

「我奇蹟般地活了下來」

米哈伊爾（化名）自願報名參軍，他將在軍隊服役至明（2023）年1月。54歲的他本是一名律師，也是一位網紅。他的妻子和四個孩子正在等他回家。他目前在赫爾松的前線：「我是一名坦克炮手，仍然有蘇聯時代的經驗，可能會有用處。」

當問及他是否殺過人時，米哈伊爾說：「我在一個修理坦克的部門，我沒有開過一槍。但如果我所在的部隊受到攻擊，我就得正面面對。我有頭盔、防彈衣和一把機槍。」不過，他也曾經去過前線：「我在一幢大樓裡的時候，它被炮彈擊中了，我奇蹟般地活了下來。」

米哈伊爾聽說過俄羅斯軍隊中的死傷者，但不願意談論這個問題。他認為戰爭的目的是「保護講俄語的居民免受民族主義團體的攻擊。」米哈伊爾說要「勝利回歸」。但他不知道這個勝利到底是什麼。

俄羅斯宣佈已完成30萬預備役人員的動員，另有1.8萬人是志願者。赫爾辛基大學俄羅斯和歐亞研究所研究員扎瓦德斯卡婭（Margarita Zavadskaya）指出，那些為了尋求正義應征的男性有一種錯覺：「他們不願意相信國家隨便派人到前線，把他們當作炮灰。」她說，這些人之所以應征是響應動員令「他們中的許多人受僱於政府機構或國有企業。」

心理學家波圖迪納（Maria Potudina）認為，響應動員令的許多人並沒有意識到戰爭的真正危險，這主要是因為：「宣傳將負面掩蓋起來，好像不存在一樣。」這些人主要是受教育程度低，幾乎不知道自己權利的人。此外，人們從幼兒園開始就被洗腦，不能有自己的觀點，要遵從命令。還有一個原因是，許多男人不願意被看成是「懦夫」。

帕維爾表示，自己不知道政客們想通過戰爭達到什麼目的，他說：「如果我們繼續像現在這樣生活會更好」。安東很擔心，因為他不清楚這場衝突會如何結束。而身在前線的米哈伊爾說，他聽說那裡有「無意義的死亡」，他不想以這種方式給自己的生命畫上句號。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航