史上最大戰功賦予蔡英文無節制的權力，至此再也沒有一丁點「謙卑」念頭

想了許多，我們還是得先慢慢來整理思緒。這一篇是前文約定的嚴厲批評，寫了很多可能不會讓人舒服的話，請慎讀。

11月15日民調封關日，筆者在粉專上寫縣市長席次預測，與朋友私下說了投票率預測是61%。最後苗栗、金門預測失準，投票率則比看衰的數字，更低。

因為私心與個人所見，筆者樂觀看待徐定禎在三腳督下的選情，也高估楊鎮浯聯手林芳璇在兩年前周旋陳福海後，歷經鬥爭剩餘的能量。

鍾東錦最後一兩週，竟然成功跟傅學鵬等人談妥棄保是始料未及；林芳璇後來被國民黨內親陳福海的石兆瑉鬥走，也種下楊鎮浯被陳福海逆襲的結局。至於其他縣市，不脫選前的預測，投票率下降則顯示選民的怨氣比預測更強。

這場民進黨敗選海嘯來得快，卻也來得遲了。總統大選史上最大勝利，四大公投全數過關，給了錫耀、耀福、耀南、鶴鳴，尤其——總統本人無法節制的權力。

火車加速「不一定」會失控，但終究失控了

民主的本質是分配與制衡，太陽過於耀眼，陰影就更加漆黑。民進黨是戰功文化，史上最大戰功能賦予多大權限？這場黨內民主實驗，最後是不成功的。而黨內民主的失控、無制衡狀態，很大程度證明民主前輩立下的初選制度，才是較穩健的台灣民主模式。

多少人能夠明白初選的必要性？台灣政治的本質是械鬥，透過低烈度戰鬥分出實力高低後，再讓眾人心服口服坐下喬代誌。只是2020過於龐大的總動員戰爭與過於龐大的勝利，讓地方機構再也沒有與領導中樞對等協商的本錢。當然領導中樞保持良性分配與情報回饋機制，則全體繁榮；倘若領導中樞若不能——覆巢之下，復有完卵乎？

民進黨內部檢討已經開始，第一件事情，就是檢討論文案。林智堅的論文案，背後帶出民進黨三大敗因，一是「強硬徵召忽視地方意見」，二是「強硬辯解賠上信用」，三是「側翼出征破壞公共討論空間」，民進黨在過去一年多的時間中，自我修正能力幾乎降至零。

Photo Credit: 中央社

過去這兩年，筆者在各地研究時，曾遇過幕僚詢問這個現象如何發生？又該怎麼修復到正常的狀態，也就是民進黨能夠重建選民信心的狀態呢？

當時筆者想了很久，最後講了2019-2020年的選舉模式：當時綠營有一個明確的核心目標，開放的集體協作機制，高層意志堅定但不強硬，中間層意見能有效回饋，基層也有充足的信心。

抗中保台，支持蔡英文擊敗韓流，對抗當時正在鎮壓香港的邪惡中共，透過府方充分放權、院方高速釋出重要官方數據、中間層各地政治人物與意見領袖透過開放的對話，大家可以發表豐富充實的論點並補充資訊，實現集體協作。（當時卓羅體系掌控的黨機器倒是沒有幫上什麼忙。）

在這套集體協作機制內，單一個人不需要太辛苦爬梳資訊，因為龐大的國家事務在每一個充滿知識與感情的分享中，上下雙向暢通地，被聚集成強韌、偉大的國家民主意志。

這一個意志是沛然莫之能禦的。

然而這一個龐大的意志誕生的巨大權力，在人類目前所能發展的代議民主機制內，難以由少數人負責承受。尤其在激烈的選舉後，疲勞動員導致選民也相當程度自我放棄，或至少偷懶、懈怠了監督責任，放任了我們選出的代表。

稍微偷懶並不是問題，只是2020選後立刻遇到疫情，而且民進黨政府疫情控管在第一年是非常非常成功的，這讓選民更有一種「他們確實很棒，質疑的人是別有居心」的心情。

民意，是非常公平的

依照國民議題偏好的常態分配來看，原本應該全倒的四大公投，最後在防疫成績加持下，選民給予全數過關的莫大授權。這是選民再一次的信任投票。

每一次信任投票都是獨立的，對過去的路徑依賴，讓民進黨看不清「防疫」的三年並不能包裹成單一重大功績，隨著加零結束、疫苗普及，人民打成績看的是疫情後期解封狀況，而且人民也想檢視疫苗採購過程，以期未來建立更佳的疫苗取得方式。（被國民黨用相當粗糙的方式操作為選舉議題，是台灣社會的不幸。）

Photo Credit: 中央社

民進黨看不清防疫前期的金身無法延續到防疫後期，偏偏連續重大勝利沖昏了許多人的腦袋。這就像政治人物第二任容易失控一樣，連續大贏而且沒有連任壓力的蔡英文所率領的執政團隊，至此再也沒有一丁點謙卑念頭（當然這樣說有點誇飾，因為即使在意見最極化的論文案中，黨中央仍有「不要對撞台大」的反對意見，可惜不被採納。）

權力者沒有自我節制，核心選民的強力監督又被側翼破壞了公共討論空間，說到這裡，其他的失分、失控都已是枝微末節。我們必須體認到，道德、制度與集體責任的互相作用，每一個人對公共事務的態度，都才真正構成民主本身。

民主政治，是自作自受的政治，做得好、做不好，民主社會的每一個人都得甘願受。

這場選舉，沒有人是戰犯，但也沒有人不是戰犯。如果這場選舉要有一個簡短的反省，一帖真正有效的藥方，總結起來就是：

「謙卑，謙卑，再謙卑。」

本文由恕我無法支持授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航