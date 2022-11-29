元宇宙品牌學：產品趨勢、消費文化、再生未來
我們想讓你知道的是
時代加速，疫情一方面令世人滯於原地，同時虛擬世界和現實世界快速融和，兩個世界互相激蕩。國際企業巨頭皆作出營運調整，迎接網絡空間共同體的未來，如此轉折點亦是把握機緣的最佳時間：了解趨勢、洞察人心、運用合適策略正是營銷要決。不要錯過即將登場的亞洲設計盛會「設計營商周」（BODW），以「設計求變」為題，滙聚世界各地菁英與創意先驅，力求以創意方案解決當下社會迫切挑戰。
補捉到時代加速的Andy Warhol曾說：「百貨商店有點像博物館（department stores are kind of like museums ）。」他極具營銷目光，深度了解消費社會特點，把商店內的普通金寶湯罐頭化為藝術品，更精準的說是化為比原產品升值多倍的藝術商品。流行趨勢、消費心理、文化藝術揉合一起，成為營銷Andy Warhol這個品牌的利器，他若生存至今，當為元宇宙所震憾——線上線下多重百貨世界，一瞬穿越，真正博物。
時代加速，疫情一方面令世人滯於原地，同時虛擬世界和現實世界快速融和，兩個世界互相激蕩。國際企業巨頭皆作出營運調整，迎接網絡空間共同體的未來，如此轉折點亦是把握機緣的最佳時間：了解趨勢、洞察人心、運用合適策略正是營銷要決。不要錯過即將登場的亞洲設計盛會「設計營商周」（BODW），以「設計求變」為題，滙聚世界各地菁英與創意先驅，力求以創意方案解決當下社會迫切挑戰。
趨勢：用科技說真實故事
一連四天由11月30日至12月3日，精彩活動不停登場。12月2日舉辦的「元宇宙的品牌與服務設計」論壇不容錯過，由匯豐銀行亞太區品牌與品牌合作伙伴關係主管陳穎欣、Wunderman Thompson Intelligence環球總監Emma Chiu與Gusto Collective創辦人劉偉權主講。
2020年成立的Gusto Collective， 主攻Web 3的品牌故事及沉浸式體驗，為客戶提供科技相關的品牌營銷服務。創辦人劉偉權本身就是擅於為品牌說故事的資深廣告人，換了用科技說故事一樣得心應手。著名案例包括早前為電影《明日戰記》推出10,000件戰衣NFT。創辦公司不過兩年多，早前九月就入榜《福布斯亞洲100強》榜單。
今年年初國際拍賣行富藝斯的網上拍賣，就與Gusto Collective合作推出「全球首件虛擬人創作、以實時拍賣數據衍生」的NFT產品。網拍期間收集的數據點經過演算化成影片，名為MonoC的虛擬女性幾與真人無異，叫觀眾與賣家提早感受將遍佈元宇宙世界的真實感。
洞察人心：無縫交接娛樂與投資
匯豐銀行亞太區品牌與品牌合作伙伴關係主管陳穎欣近日忙於建立匯豐銀行元宇宙社區，滙豐在今年三月成為首間正式進駐The Sandbox元宇宙空間的全球金融服務提供商，在其中買地開發新生態系統，以沉浸式技術為客戶打造創新的品牌體驗。剛過去的數星期，滙豐舉行首個元宇宙計劃，將香港國際七人欖球賽帶到虛擬土地上，推出一系列虛擬欖球任務，讓客戶感受身歷其境的獨特體驗。
滙豐又聯乘歌手Tyson Yoshi及Serrini，於明年初舉辦香港首個元宇宙x現場音樂會《DuoVerse》，鼓勵客戶完成網上任務以贏取門票。滙豐正是以結合遊戲、玩樂與教育的方式，將擁有共同價值觀的客戶聚於元宇宙社區內。
這種凝聚力還包括公司文化，近日在員工活動中，滙豐創新地以NFT作為獎品。可預見數碼化未來，工作、娛樂和社交之間將無縫切換。而元宇宙社區中的大數據，更幫助企業開發更具互動性及貼身的產品與服務，洞察客戶未來需要。
新型消費文化：著重人文價值
疫情期間，基礎生活所須如飲食、居所環境與生活用品更現出重要性，人性化設計更易連結消費者。12月1日的「消費體驗與品牌創意」，由麥當勞香港首席市場及數位消費體驗官曹天麗、韓國LG Electronics Inc.高級副總裁及生活設計實驗中心主管李澈配、英國ROSS LOVEGROVE STUDIO視覺藝術家及科技匠人Ross Lovegrove主講，三位皆深懂以多元創意提升生活質素，並在產品設計階段已著重消費者體驗、環境及社會轉變等議題。
愈來愈多中高收入消費者著重購物體驗，感官、情感或價值上的滿足增強消費者的購買慾與忠誠度。得益於互動科技，整合線上線下的OMO（online merge offline）商業模式是近年商品展示及發佈的重要手法，不同環節的體驗旅程讓消費者與品牌共同經歷，並更具象地感受品牌核心價值。
逾25年國際及香港品牌管理經驗的曹天麗，她於2013年出任香港旅遊發展局市場推廣總經理時，發現旅客心態由「旅行」轉為「探索」，推動機構由「產品營銷」發展至「體驗營銷」。2019年加入麥當勞香港後帶動企業數碼轉型，她認為數碼變革是連繫客戶的藝術。推動內容時，不忽略人的情感，可見科技與有溫度的聯繫及人文關懷結合一起，成就高品質溝通與傳播，才是元宇宙最終型態。
品牌與消費者的高效交流，幫助企業推出以人為本的服務，回應環境及社會所需，正是企業成功的關鍵。元宇宙不止充滿商機，更是結合營商與解決社會問題的場域。今年營商周策略伙伴是擅於設計革新的荷蘭，多年來以創意方案解決由環保到經濟的不同挑戰。
可見前方的博物時代，亦應是形成不同社區、以人為本的博愛時代。
設計營商周2022峰會：設計求變
日期：11月30日至12月3日
專題討論節目將於ViuTVsix電視頻道及bodw+網上全球直播
詳情：https://2022.bodw.com/zh-hk
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna
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桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
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有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
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本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。