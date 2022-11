元宇宙品牌學：產品趨勢、消費文化、再生未來

補捉到時代加速的Andy Warhol曾說:「百貨商店有點像博物館(department stores are kind of like museums )。」他極具營銷目光,深度了解消費社會特點,把商店內的普通金寶湯罐頭化為藝術品,更精準的說是化為比原產品升值多倍的藝術商品。流行趨勢、消費心理、文化藝術揉合一起,成為營銷Andy Warhol這個品牌的利器,他若生存至今,當為元宇宙所震憾——線上線下多重百貨世界,一瞬穿越,真正博物。

時代加速,疫情一方面令世人滯於原地,同時虛擬世界和現實世界快速融和,兩個世界互相激蕩。國際企業巨頭皆作出營運調整,迎接網絡空間共同體的未來,如此轉折點亦是把握機緣的最佳時間:了解趨勢、洞察人心、運用合適策略正是營銷要決。不要錯過即將登場的亞洲設計盛會「設計營商周」(BODW),以「設計求變」為題,滙聚世界各地菁英與創意先驅,力求以創意方案解決當下社會迫切挑戰。

趨勢:用科技說真實故事

一連四天由11月30日至12月3日,精彩活動不停登場。12月2日舉辦的「元宇宙的品牌與服務設計」論壇不容錯過,由匯豐銀行亞太區品牌與品牌合作伙伴關係主管陳穎欣、Wunderman Thompson Intelligence環球總監Emma Chiu與Gusto Collective創辦人劉偉權主講。

2020年成立的Gusto Collective, 主攻Web 3的品牌故事及沉浸式體驗,為客戶提供科技相關的品牌營銷服務。創辦人劉偉權本身就是擅於為品牌說故事的資深廣告人,換了用科技說故事一樣得心應手。著名案例包括早前為電影《明日戰記》推出10,000件戰衣NFT。創辦公司不過兩年多,早前九月就入榜《福布斯亞洲100強》榜單。

今年年初國際拍賣行富藝斯的網上拍賣,就與Gusto Collective合作推出「全球首件虛擬人創作、以實時拍賣數據衍生」的NFT產品。網拍期間收集的數據點經過演算化成影片,名為MonoC的虛擬女性幾與真人無異,叫觀眾與賣家提早感受將遍佈元宇宙世界的真實感。

洞察人心:無縫交接娛樂與投資

匯豐銀行亞太區品牌與品牌合作伙伴關係主管陳穎欣近日忙於建立匯豐銀行元宇宙社區,滙豐在今年三月成為首間正式進駐The Sandbox元宇宙空間的全球金融服務提供商,在其中買地開發新生態系統,以沉浸式技術為客戶打造創新的品牌體驗。剛過去的數星期,滙豐舉行首個元宇宙計劃,將香港國際七人欖球賽帶到虛擬土地上,推出一系列虛擬欖球任務,讓客戶感受身歷其境的獨特體驗。

滙豐又聯乘歌手Tyson Yoshi及Serrini,於明年初舉辦香港首個元宇宙x現場音樂會《DuoVerse》,鼓勵客戶完成網上任務以贏取門票。滙豐正是以結合遊戲、玩樂與教育的方式,將擁有共同價值觀的客戶聚於元宇宙社區內。

這種凝聚力還包括公司文化,近日在員工活動中,滙豐創新地以NFT作為獎品。可預見數碼化未來,工作、娛樂和社交之間將無縫切換。而元宇宙社區中的大數據,更幫助企業開發更具互動性及貼身的產品與服務,洞察客戶未來需要。

新型消費文化:著重人文價值

疫情期間,基礎生活所須如飲食、居所環境與生活用品更現出重要性,人性化設計更易連結消費者。12月1日的「消費體驗與品牌創意」,由麥當勞香港首席市場及數位消費體驗官曹天麗、韓國LG Electronics Inc.高級副總裁及生活設計實驗中心主管李澈配、英國ROSS LOVEGROVE STUDIO視覺藝術家及科技匠人Ross Lovegrove主講,三位皆深懂以多元創意提升生活質素,並在產品設計階段已著重消費者體驗、環境及社會轉變等議題。

愈來愈多中高收入消費者著重購物體驗,感官、情感或價值上的滿足增強消費者的購買慾與忠誠度。得益於互動科技,整合線上線下的OMO(online merge offline)商業模式是近年商品展示及發佈的重要手法,不同環節的體驗旅程讓消費者與品牌共同經歷,並更具象地感受品牌核心價值。

逾25年國際及香港品牌管理經驗的曹天麗,她於2013年出任香港旅遊發展局市場推廣總經理時,發現​​旅客心態由「旅行」轉為「探索」,推動機構由「產品營銷」發展至「體驗營銷」。2019年加入麥當勞香港後帶動企業數碼轉型,她認為數碼變革是連繫客戶的藝術。推動內容時,不忽略人的情感,可見科技與有溫度的聯繫及人文關懷結合一起,成就高品質溝通與傳播,才是元宇宙最終型態。

品牌與消費者的高效交流,幫助企業推出以人為本的服務,回應環境及社會所需,正是企業成功的關鍵。元宇宙不止充滿商機,更是結合營商與解決社會問題的場域。今年營商周策略伙伴是擅於設計革新的荷蘭,多年來以創意方案解決由環保到經濟的不同挑戰。

可見前方的博物時代,亦應是形成不同社區、以人為本的博愛時代。

設計營商周2022峰會:設計求變

日期:11月30日至12月3日

專題討論節目將於ViuTVsix電視頻道及bodw+網上全球直播

詳情:https://2022.bodw.com/zh-hk

責任編輯:Anita

核稿編輯:Joanna