今日本土新增1萬583例、死亡41例：12月1日起室外免戴口罩，10日起取消入境人數限制、醫院有條件開放探病
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從12月1日起將放寬戴口罩等防疫措施，但歲末等大型活動的口罩規定會再進行研擬。王必勝說，目前對於室外空間是取消全程應該佩戴口罩的相關規定，但如果人潮過多無法保持社交安全距離，仍然建議民眾配戴口罩。另外，目前室內口罩配戴的規定也有放寬。自12月1日起唱歌能夠不戴口罩，同時也開放逐桌敬酒。除此之外，其他室內佩戴口罩的規定仍然維持。
中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增1萬659例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬583例本土個案及76例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為19例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日死亡案例中有1例較為年輕的個案。
這位個案是30多歲的男性，本身有肝硬化等慢性病史，接種過3劑疫苗，23日有出現上腹痛與冒冷汗的狀況，因此到急診就醫。男子經急診的救治過程中，發現有呼吸困難與血壓下降的情形，並做了PCR的篩檢，結果為陽性確診。
羅一鈞說，男子當天就住進加護病房，並開始使用瑞德西韋等藥物治療，但因為後續在住院過程中發生呼吸衰竭跟休克的狀況，因此最後不幸在25日過世，死因是新冠肺炎合併呼吸衰竭。
此外，今日也新增3位兒童重症個案。
第1位個案為3歲的男童，本身沒有確診過新冠肺炎。該名個案在5日開始有發燒、右頸部腫痛等狀況，在11日送急診後並住院。
羅一鈞說，男童經檢查後發現有心臟冠狀動脈擴大，也驗出有新冠病毒的N抗體陽性，因此研判是男童先前為無症狀或是沒有被發現有被新冠感染過，所以才會出現MIS-C。因此，男童經過診斷後給予相關的治療藥物，目前該名個案已在治療後狀況好轉，已在21日順利出院。
第2位個案為3歲的女童，在10日12日曾確診過，11月20日起開始有發燒、腹痛的狀況。在21日送急診並住院治療，經檢查發現有結膜炎等狀況，因此懷疑為MIS-C並轉往加護病房，目前該名個案已在治療後狀況稍微好轉，但仍在加護病房治療。
第3位個案為7歲的男童，本身有先天性心臟跟肌肉的疾病，並曾經接種過2劑疫苗。該名個案11日起開始有發燒、氧氣濃度下降的狀況，因此在當天送往急診，並做了PCR的篩檢，結果為陽性確診。同時，男童經檢查後也發現有肺炎跟呼吸窘迫的情形，因此在12日收至加護病房並給予藥物治療，目前該名個案已在治療後狀況好轉，在25日轉至一般病房繼續治療當中。
變異株監測結果報告
羅一鈞公布上週的變異株監測結果，新興變異株的部分，上週境外移入檢出5例XBB，有3例來自馬來西亞，泰國與印尼則各有1例；2例是BQ.1的檢出病例，美國跟瑞典各有1例。
羅一鈞說，以上這2者仍是目前國際最為關心的新興變異株，特別是BQ.1目前在全球占比已經超過23%，特別是在美國已經成為主流病毒株。另外，XBB的話則是研判應與鄰近的東南亞國家有關。羅一鈞表示，XBB、BQ.1是具有免疫逃脫的優勢，目前國內外都需要特別關注的變異株。
至於上周境外與本土的變異株檢出趨勢，目前BA.5仍為主流病毒株，本土有94％為BA.5。不過，上週有另外檢驗出有3例BA.2.75的新型變異株。羅一鈞說，雖然說BA.2.75在今（2022）7月在國際上已經開始流行，但這是國內首次驗出。
本土檢出的BA.2.75個案，是北部1起家庭群聚案。第1名個案為40多歲女性，其餘2位則是10多歲上下的兒童。這3位都曾在6月到8月有確診過，這次是在11月9日到10日因為有症狀而被檢驗出新冠陽性確診，送定序之後確認是BA.2.75，這是國內首次驗出的3例BA.2.75的本土個案。不過，羅一鈞也說，目前在國際上的趨勢，BA.2.75的佔比仍小於10%，因此還是主要關注XBB、BQ.1的流行趨勢。
至於在境外移入的變異株檢出趨勢上，BA.5有慢慢減少佔比，而目前不論是XBB還是BA.2.75都有20%的佔比，BQ.1也攀升到9%。
本土病例趨勢報告
指揮官王必勝說明本週疫情的趨勢，第47週（上週）確診人數是10萬4451人，相較46週下降18.6％。
王必勝說，目前看起來是疫情持續下降中，初步也研判是達到指揮中心設定的目標，亦即社區低度流行的開始，因此之後也會宣布相關措施的鬆綁。然而，王必勝也強調，雖然目前疫情趨緩，但仍然希望符合接種資格的民眾能施打BA.5的次世代疫苗，以增加保護力。
12月10日起醫院有條件開放探病
指揮中心今日也公布自12月10日開始，將有條件開放全國醫院住院病人探病。
羅一鈞說，自12月10日開始，所有的病房單位在有時段跟人數限制地條件下都能開放探病。
首先，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，有特殊情形則不在此限。像是病人實施手術、侵入性檢查或治療等須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件，或是病人病情惡化或病危探視等狀況。
至於探病者的規定，羅一鈞指出，探病者不論疫苗接種狀態，都應該配合出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明。除非探病者是屬於確定病例，但符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日15天到3個月內，才能夠免篩檢。
12月2日起開放5到12歲兒童接種追加劑
此外，指揮中心今日也公布新的疫苗接種政策。
發言人莊人祥說，自12月2日起，莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗，將擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，另滿5歲至未滿6歲兒童則提供BNT單價疫苗追加劑接種，接種間隔建議為與最後一劑基礎劑隔至少12週（84天）。
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