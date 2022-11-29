2022/11/29,
中國

古巴領導人訪北京，兩國聯合聲明「要致力於當好社會主義的同路人」

古巴領導人訪北京，兩國聯合聲明「要致力於當好社會主義的同路人」
古巴領導人狄亞士－卡奈｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

古巴政府官員表示，將從中國獲得約1億美元的捐款，以幫助古巴度過經濟危機，雙方也正在協調重組債務方案。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

古巴元首辦公室的一份聲明指出，該國經濟部長吉爾（Alejandro Gil）週六（11月27日）在結束對中國的訪問時說，這是中國國家主席習近平和古巴國家主席狄亞士－卡奈（Miguel Díaz-Canel）會談的結果。

這個來自加勒比海的社會主義國家代表團中，同行的還有該國外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）等人。此趟行程也訪問了阿爾及利亞、俄羅斯和土耳其，中國是此行最後一個目的地。中國總理李克強、中國全國人大常委會委員長栗戰書也分別會見了狄亞士－卡奈。

深陷經濟危機

由於美國的制裁、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響和政府的行政問題，此刻的古巴正處於水深火熱的經濟危機中，這也是造成大規模移民的原因之一。根據美國邊境巡邏隊的數據，僅在2021年10月至2022年9月期間，就有超過22萬名古巴人——約佔該國人口的2％——在美墨交界處被逮捕。

吉爾稱，訪問期間還討論了中國在古巴的各種投資可能性——包括在能源領域，中國將資助古巴建設風力發電站和太陽能發電站等新項目。由於基礎設施陳舊，導致古巴生產的電力不足以滿足其國內需求，甚至經常出現持續數小時的停電。另外，還有兩家生物農藥生產企業也將獲得來自中方的資助。

中古是「好戰友、好夥伴」

中國官媒《新華社》報導，兩國在會後發布的《中古關係的聯合聲明》提到，面對世紀疫情和百年變局，兩國要致力於當好社會主義的同路人、共同發展的好夥伴、戰略協作的好戰友。無論國際形勢如何變幻，中方堅持中古長期友好的方針不會變，支持古巴走社會主義道路的決心不會變。

根據古巴元首辦公室的消息，吉爾指出，古巴對中國的債務問題也得到了解決：「我們的主席解釋了我們所面臨的情況，中國方面對此表示理解。我們正在尋求雙方都能接受的方案來規劃和重組債務。」他強調：「中國是古巴僅次於委內瑞拉的第二大貿易夥伴，與俄羅斯同為重要的政治盟友。

狄亞士－卡奈曾與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在莫斯科會面，本週二普亭在莫斯科為三公尺高的古巴革命領袖卡斯楚（Fidel Castro）的銅像揭幕時，狄亞士－卡奈也在場。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。