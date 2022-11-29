古巴領導人訪北京，兩國聯合聲明「要致力於當好社會主義的同路人」

文：德國之聲中文網（綜合報導）

古巴元首辦公室的一份聲明指出，該國經濟部長吉爾（Alejandro Gil）週六（11月27日）在結束對中國的訪問時說，這是中國國家主席習近平和古巴國家主席狄亞士－卡奈（Miguel Díaz-Canel）會談的結果。

這個來自加勒比海的社會主義國家代表團中，同行的還有該國外交部長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）等人。此趟行程也訪問了阿爾及利亞、俄羅斯和土耳其，中國是此行最後一個目的地。中國總理李克強、中國全國人大常委會委員長栗戰書也分別會見了狄亞士－卡奈。

深陷經濟危機

由於美國的制裁、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響和政府的行政問題，此刻的古巴正處於水深火熱的經濟危機中，這也是造成大規模移民的原因之一。根據美國邊境巡邏隊的數據，僅在2021年10月至2022年9月期間，就有超過22萬名古巴人——約佔該國人口的2％——在美墨交界處被逮捕。

吉爾稱，訪問期間還討論了中國在古巴的各種投資可能性——包括在能源領域，中國將資助古巴建設風力發電站和太陽能發電站等新項目。由於基礎設施陳舊，導致古巴生產的電力不足以滿足其國內需求，甚至經常出現持續數小時的停電。另外，還有兩家生物農藥生產企業也將獲得來自中方的資助。

中古是「好戰友、好夥伴」

中國官媒《新華社》報導，兩國在會後發布的《中古關係的聯合聲明》提到，面對世紀疫情和百年變局，兩國要致力於當好社會主義的同路人、共同發展的好夥伴、戰略協作的好戰友。無論國際形勢如何變幻，中方堅持中古長期友好的方針不會變，支持古巴走社會主義道路的決心不會變。

根據古巴元首辦公室的消息，吉爾指出，古巴對中國的債務問題也得到了解決：「我們的主席解釋了我們所面臨的情況，中國方面對此表示理解。我們正在尋求雙方都能接受的方案來規劃和重組債務。」他強調：「中國是古巴僅次於委內瑞拉的第二大貿易夥伴，與俄羅斯同為重要的政治盟友。

狄亞士－卡奈曾與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在莫斯科會面，本週二普亭在莫斯科為三公尺高的古巴革命領袖卡斯楚（Fidel Castro）的銅像揭幕時，狄亞士－卡奈也在場。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航