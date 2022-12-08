王志剛《跨越》：參與台灣以「Chinese Taipei」加入APEC的關鍵時刻，與大陸官員言語交鋒

文：王志剛、曾桂香、余佳芳

拓展國際貿易 促成我國加入國際經貿組織

一九七一年，中國大陸取代中華民國成為聯合國一員，台灣外交空間遭到擠壓，在國際政治現實的考量下，政府以台灣經貿實力為後盾，期能參與國際經貿組織，拓展外交空間。在此戰略思考下，經濟部被政府賦予重任，除了要搞好國內經濟，也必須扛下經貿外交的擔子。

不只王志剛，歷任財經部會首長與同仁都因為使命感，催動著他們焚膏繼晷地投入台灣參加國際經貿組織或其相關會議的準備工作，這些幕後功臣勞心費神，目的就是極力爭取台灣現身國際社會的機會，希望世界看見台灣這個擁有雄厚經濟發展潛力的蕞爾小國，也讓我國能夠繼續維持國際化、自由化政策，不斷地壯大國力。

時代巨輪就這麼推著王志剛走向原來從未想像過的領域。

王志剛的專長為企管行銷，本來以為此生只在學術圈，卻因緣際會成為財經官員，在經濟部常務次長任內陪同部長蕭萬長出席亞太經濟合作會議（APEC），之後的幾年內，不論是擔當公平會主委或經濟部部長職務，總是在台灣參與國際經貿組織、啟動經貿外交的關鍵時刻，扮演著重要角色，整個歷程，超乎「學者王志剛」對人生的預期。王志剛也對自己達成使命，為我國拓展國際貿易、促成台灣加入國際經貿組織，有著難以言喻的成就感，自小受到父執輩經世濟民思想影響，王志剛覺得這段公務生涯過得非常有意義，多少也做到孟子所講的「俯仰無愧於天地與人民」。

參與台灣以Chinese Taipei加入APEC的關鍵時刻

台灣為亞太地區不可忽略的經濟體，在台灣廠商辛勤努力下，逐漸成為國外大廠代工生產鏈重要一員，因著外銷出口成長，GDP表現甚佳，根據主計總處的統計，一九七○年代（一九七○年到一九七九年）我國經濟成長率平均為十．一％，一九八○年代的GDP為七．七％，一九九○年代的平均GDP為六．三％。當澳大利亞（澳洲）發起亞太經合會議（APEC）時，台灣就是十多個受邀參與的經濟體之一，這其中還包括中國大陸、香港。

一九八九年一月底，澳洲總理霍克（Robert Hawke）藉著走訪南韓機會，倡議成立亞太經濟合作會議（APEC），他認為亞太地區經濟成長迅速，需要成立一個由各國外交及經貿部長級組成的官方定期經濟諮商論壇，來加強亞太地區各經濟體之間的合作，以因應新的國際經貿秩序及抗衡歐洲單一市場及各國保護主義。

霍克本來計畫邀請美國、日本、加拿大、澳洲、東協六國（泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、汶萊）、韓國、中國大陸、中華民國及香港等十五個國家及地區，但是，在籌備期間發生天安門六四事件，再加上中華民國、香港入會的名稱未能達成共識，一九八九年十一月於澳洲坎培拉舉行的首屆亞太經合會，以及一九九○年七月於新加坡舉辦的第二屆會議，只有十二個經濟體參加，其中一項關於中港台進入APEC的名稱議案，留待下次會議中討論。

對台灣而言，雖然以什麼名稱參加APEC會議，還需要進一步整合各方意見，但APEC是自一九七一年退出聯合國之後，我國所能參加的最高層級政府間組織，其重要性不可言喻。一九九一年十一月十三日在漢城（現譯名為首爾）舉行第三屆亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議之前，時任經濟部次長的王志剛負責與外交部聯繫，他多次到外交部協調，和前外交部次長房金炎及外交部國際組織司司長吳子丹討論各式名稱，並提出好幾個方案給主辦國韓國居中斡旋。

韓國外務部次長李時榮與海峽兩岸官員一共召開六次穿梭會議，最後一次是一九九一年九月十九日至二十三日，李時榮分別邀請中國大陸及我方資深官員赴南韓做最後諮商，在「重疊而不同時會談」情況下，達成共識，大陸以「中華人民共和國」、我國以奧會及PECC（太平洋經濟合作理事會）模式的「Chinese Taipei」稱謂、香港以「香港」名稱同時入會。

一九九一年，身為次長的王志剛陪同經濟部長蕭萬長出席漢城舉行的第三屆APEC部長級會議，蕭萬長為APEC代表團團長，王志剛為隨團發言人，當時媒體形容，「是我國退出聯合國以來，重返國際經貿組織的一項突破。」

媒體關注海峽兩岸官員在APEC會議互動情形，王志剛陪同蕭萬長參加會前的閉門茶會；有一大群台灣派來採訪的記者聚在外面，他們特別關心蕭萬長部長跟陸方代表錢其琛有沒有見面握手，這是當時不往來的台海兩岸，少有的高階官員接觸。

「蕭先生很自然地跟錢其琛握了手」，王志剛記得錢其琛從飛行時間聊起，「我們北京來，時間長一點」，兩人就像話家常般對話。

王志剛向媒體朋友說明情況，記者們異口同聲地問道，「誰先伸手？」

「同時伸手」，王志剛的回答成了隔天台灣媒體的頭條重要新聞。各國代表團團長則在稍後的APEC全體部長級共同記者會中，談到港中台三個經濟體同時入會，一致認為對亞太地區的經濟合作將會有積極貢獻。

當年蕭萬長在記者會上表示，APEC是兩岸良性互動的開始，我國是以中華台北（Chinese Taipei）的名稱入會，且各國均以「經濟體」替代「國家」為單位。因此，我方在演講稿中絕口不提「中華民國」，也不使用我方接受但不滿意的「中華台北」，只以「我們」含混的帶過，既不傷大會和氣，也不失國家尊嚴。

把握APEC國際舞台，爭取各國支持我加入WTO