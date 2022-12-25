《我在世上最困難的行業中，打造事業》：Shake Shack創辦人揭示的管理意涵與「款待」藝術
我們想讓你知道的是
旅居洛杉磯時，最喜歡的漢堡店之一就是Shake Shack（本書譯為奶昔小站）。從紐約發跡的它，到了加州依舊火紅。當我發現《我在世上最困難的行業中，打造事業》這本書居然是它的創辦人丹尼所寫，迫不及待馬上買來閱讀。眾多心得中，我最喜歡、最有感的是以下四個：
寫在前面
旅居洛杉磯時，最喜歡的漢堡店之一就是Shake Shack（本書譯為奶昔小站）。從紐約發跡的它，到了加州依舊火紅，用餐尖峰總是大排長龍。無論是素食的蘑菇漢堡，或是當季的松露系列、奶昔、雞塊等等，都是傳統連鎖速食店所無法企及的層次與美味。疫情期間雖改用POS自助點餐，不過依舊能夠感受到店員的熱誠，以及孩童的歡樂──總有免費的畫圖紙與蠟筆。更難能可貴的是，不同分店的水準都十分接近。
於是，當我發現《我在世上最困難的行業中，打造事業》這本書居然是它的創辦人丹尼所寫，迫不及待馬上買來閱讀，試圖了解創辦人丹尼（Danny Meyer）到底如何在美式食物競爭最激烈的美國，打造出突破傳統的奶昔小站和其他讓人驚豔的餐廳。讓人意想不到的是，從他餐廳經營的心得中，居然觸發了自己管理團隊的體悟，以及再次確定商業世界中誠實正直的價值。
丹尼是何方神聖？
此書一開頭，丹尼詳細講述了他的生長背景與經歷，多半都與旅遊、餐飲、藝術有關。我想，一定有人認為他是靠爸媽或靠爺奶才成功的，畢竟普通人可無法年紀輕輕就吃遍世界美食、到處旅行增廣見聞，還能一通電話就安排到知名餐廳實習。
不過，若再耐著性子讀完此書，你會發現實情並非如此。丹尼確實來自顯赫的家庭，這些優勢也確實讓他在開設餐廳時贏在起跑點。不過，打造與經營這些餐廳的過程中，遭遇了接踵而來的挑戰，而他自己並未放棄，不斷思考如何達到「款待」的境界，並逐一實踐。我私心認為，不管是哪個產業，都能把他這一路以來的心得與所歸納出的原則，應用到自己的團隊管理上。
父母或家族確實幫了他一把，但這一把絕對不足以成就他現在的成功。
我所學到的管理意涵
丹尼的眾多心得中，我最喜歡、最有感的是以下四個：
1. 誰規定不行：看到丹尼總是問這句話，我心有戚戚焉，因為這句也變成我的口頭禪之一。每當同事按照舊方法做事，我總會問：「哪個法條規定一定得這樣做？」而通常答案都是「沒有」。若總是因循傳統、讓行為由過去慣例自動導航，很難突破現有的窠臼，更遑論創新、創造價值。
2. 良善本質永遠比技能重要：招募員工或選擇合作夥伴時，良善的本質永遠是第一優先。專業技能可以透過教育訓練提升，但良善的本質是無法經過刻意練習達成的，即使一萬小時也沒用。
3. 一貫溫和的施壓：為了不要當壞人，某些主管不敢直言問題所在，婉轉到讓部屬以為是稱讚。誠實且即時的回饋，不管好壞，才是主管該做的事。
4. 已經發生的錯誤，可以寫下完美的句點：不要害怕犯錯，重點是能否在解決問題的過程中，扭轉情勢，至少劃下完美的句點。成功把火撲滅，也是一種貢獻。
另外，對於何謂「款待」等級的服務，我深有感觸。
鼎泰豐堪稱台灣服務業的標竿，而我對他們限定時間推出的松露炒飯總是念念不忘。今年回到台灣後，曾電話詢問某分店何時會推出。即使無法馬上給我答案，不過服務人員還是跟總公司確認後回電給我，告知今年夏季松露供應不穩定、尚待總公司與國外供應商協調等原因，目前上市日期未定。做到這個程度，我已經非常滿意了。當然，如果按照丹尼的標準，更棒的做法應該是一確定松露炒飯上市後，直接打給我。
另一個反例是某飯店集團的常客計畫。過往由於出差頻繁，因此在該常客計畫取得最高等級的會員。2022年7月到美國演講，約莫晚上11點抵達旗下飯店時，接待員用我看過最撲克的臉、聽過最冷冰的話語來迎接我，完全不如其他同集團飯店那樣殷勤招呼。剛讀完此書的我，認為這樣的差距實在過於誇張，於是寫信給會員專屬的信箱抱怨一番。沒想到，不僅回信緩慢，還直接複製貼上罐頭訊息，因為信件開頭的名字根本不是我……
誠實正直在職場中有市場嗎？
最近看的幾本企業家自傳、商業領導書籍，都提到了誠信的重要性。至少，以這個極為成功的餐飲集團來看，誠實正直是最重要的招募與升遷條件之一。
所以，不要再相信沒有根據的說法了。現在已經是2022年，「要賺錢就得沒良心」的思維已經落伍了。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8