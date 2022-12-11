《為管教立界線》：孩子真正的快樂來自成就自己的夢想，而不是爸媽的夢想

文：何翩翩

我是一個夠放心的父母嗎？

以下是一個小測驗，請回答以下問題，每題一～五分，愈符合問題敘述內容，分數愈高。請於全部問題回答完後，計算出總分。

當孩子哭鬧或失控時，總會讓你覺得想要離開、或想要馬上讓他平靜。 對於未知的下一步，總覺得孩子可能又會出現問題。 孩子遇到挫折或痛苦時，很希望受苦的是自己。 教養上常常力不從心，因為還有其他大人會左右最後的結果。 會擔心別人覺得我沒有當好媽媽的角色。 不期待孩子一定要功成名就，但希望孩子一輩子都能快快樂樂。

總分25～30分：請開始練習和孩子分化吧，你和孩子黏著度太高囉！

總分20～24分：養兒育女是修鍊的開始，已經看到了成果，但還有進步的空間。

總分19分以下：態度正確，我們再來多了解孩子的發展歷程，讓每一步都踏實！

「我這個人啊，這輩子沒什麼大成就，就是希望我的孩子可以有點成就。」這是公視的電視劇〈你的孩子不是你的孩子〉裡其中一位媽媽的台詞。這部劇中的父母犧牲了自己的時間、生活、工作、理想抱負⋯⋯，用盡心力只希望孩子能功成名就，考滿級分、有亮眼的學歷，但每一集看到孩子最後的憂鬱、崩潰甚至自殘、了結生命，真讓人不勝唏噓。

這齣電視劇改編自作家吳曉樂同名小說《你的孩子不是你的孩子》，本書是她以一位家教老師的身分，見證了多個被考試綁架的家庭故事，每個故事都以她擔任家教時遇到的家庭為原型，這些你以為很遙遠的電視劇，其實是很多孩子的日常。

爸媽的目標？還是孩子的目標？

我曾參加一場由親子天下主辦的「直擊首屆108課綱生」論壇，在會中我不斷想起紀伯倫《先知》中的一段話：「你的孩子不是你的，他們是生命的子女，是生命自身的渴望。⋯⋯你可以給他們愛，但別把你的思想也給他們，⋯⋯因為生命不會倒退，也不會停留在昨天。」

Q&A的時間，一位先生舉手問了一個問題。他說自己曾在被稱為「護國神山」的公司工作，目前也在相關產業自行創業。自己有兩個正值青少年的孩子，所以很擔憂物理在高中只有兩個學分，甚至最後一章電磁學常因為學測不考、時間不夠而沒有教完，要孩子回去自己研究。這樣的教育科學基礎太薄弱，台灣未來還能在世界的高科技產業中立足嗎？

這樣的提問聽起來好像有憂心的必要，但教育部長潘文忠先生的回覆讓我非常欣賞。他提到，「護國神山」不會是每個孩子的目標，如果孩子只是照著大人的期待去努力，辛苦的不只是孩子，更是家長啊！ 我們要讓孩子感受到的不是學習上的挫折而是成就，讓不同興趣、不同能力的孩子能在各領域探索學習，才是我們想要的教育方向。

身為父母的我們，對孩子的期待到底應該是什麼？ 該放下的擔心又是什麼？ 我們自以為的犧牲，真的是孩子們想要的嗎？ 又該怎麼去拿捏、怎麼去覺察呢？

父母需要走出童年的傷害

本文一開始的小測驗，六個題目得出來的總分是從哪裡來的呢？是從小怕犯錯、怕被責怪、要求完美、不想被誤解，而從內在產生的自我制約嗎？當這些長期給自己的內在制約和價值觀沒有被消化處理，在為人父母之後，很自然地就會轉嫁到孩子的身上，甚至忘記當初自己有多麼討厭大人的結果論，再怎麼努力也考不好的傷心，都不如媽媽看到成績時流露出的失望眼神來得傷人。

父母必須保有自我調節的能力，讓自己從童年的經驗中走出來，重新看到自己與孩子真正的需要，並主動和孩子進行問題歸屬與個體分化的動作。例如，當孩子因為不肯好好吃飯而餓肚子時，我們必須清楚明白，身為父母的我們已經提供他該有的營養與氛圍、環境，他不好好吃飯是他的問題，不是我們的責任。

我們可以做的，是情緒穩定地陪伴他度過自然後果。如果總因為怕他太瘦、怕他之後肚子餓鬧情緒、怕被長輩或另一半責難而屈服，就會形成無止境的惡性循環，永遠走不出教養的迷宮。唯有我們放下怕被評價、怕做不好、怕不完美的緊箍咒，我們的孩子才有真正身心獨立的可能。

我們不需要讓孩子覺得他被勉強，但也不要讓自己太委屈。說真的，像個聖誕老公公般滿足孩子所有的願望其實是最簡單、最容易的教養方式，但所有的捷徑都會產生代價，是需要日後再去彌補與承擔的。當孩子因為在家中總是可以隨心所欲地過日子，在團體中自然就會變成一位小霸王、小公主，甚至被同學排擠、沒有人願意和他交朋友。而這一切，其實都源自於大人的不敢拒絕。

放下焦慮和犧牲

有時我們得承認自己的力不從心，了解孩子的錯從來就不會是你一個人造成的，孩子的不完美有時是生命必經的歷程，別讓自己困在焦慮中，更不要讓自己的焦慮氾濫在親子關係中。有時候你需要節制對孩子的付出與犧牲，更多時候很可能是我們自己讓自己受了傷，而不是別人造成的，只要能看清楚自己真正的狀態，答案常常就會浮現出來了。

在一篇採訪建中學生林君實的文章中描述到，林同學以滿級分優異的成績放棄了醫學院，選擇了他摯愛的音樂。家境並不富裕的他，把優異成績換來的獎學金累積起來，為自己辦了一場音樂發表會。不是音樂系又如何？ 他利用寒暑假盡可能先修習學校的課業、通過免修考試，這樣就可以在同學上課的時候衝去音樂教室練習琴藝。

這個過程中媽媽的支持更是關鍵，媽媽告訴他：「我跟你爸不過是一紙婚姻的關係，都可以支持他的夢想到現在，更何況你是我的骨肉，只要你快樂，媽媽支持到底。」

孩子真正的快樂來自於成就自己的夢想，而不是成就爸媽的夢想；爸媽該做的是給孩子堅毅力、生活力與信心接受真實世界的所有挑戰，而不是努力幫他排除路上所有的荊棘，讓他活在真空無菌的環境裡。

這樣的孩子會知足、會感恩、能明辨是非、能知進退，更能真正善用與發揮自己的天賦。所以，林君實在採訪的最後告訴記者王蘭芬：「我要的不是榮華富貴，只是希望能做自己喜歡的事，並留下些東西。如果未來有幸能在歐洲做出一番事業，我最後想回來，把人脈、老師、朋友帶到台灣，改善這裡的音樂環境。我相信一定有很多雖然沒念音樂系，但喜歡音樂的人。」