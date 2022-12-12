《移工怎麼都在直播》：「流星花園」是蒂蒂第一句學會的中文，也是她對台灣最初的想像

文：江婉琦

杉菜來自小鄉村

伊達是位在台灣工作九年的印尼看護，來自東爪哇省的Malang（瑪琅）。她平常沒戴頭巾，喜歡穿長版上衣，長髮及肩，看起來就像個年輕的台灣人，不過眼睛的眼袋露出層層細紋。她喜歡周杰倫和林俊傑，說來台灣工作，「因為對台灣有感覺。」 來台灣前，伊達對台灣的印象是鄧麗君、郝劭文，還有《流星花園》。

《流星花園》在印尼播出時伊達讀國中，她留著長及大腿的頭髮，這是當時小女生最夯的髮型。她用指尖指向眉上的黑髮，說當時喜歡別個小夾子，「同學都叫我杉菜。」31歲的她輕輕用手遮住嘴巴，放聲咯咯地笑。

她記得，看流星花園的時間是每週六晚上八點，因為她家的小村莊不是每戶都有電視，播出《流星花園》的時間一到，她便跟著同學擠到鄰居家看。播映中，鄰居家會擠滿3、40個人，小電視要放高，後面的人才看得到。伊達在瑪琅的時候，流星花園四位主角F4曾經來過印尼首都雅加達，遠在小鄉村的她也知道，因為這是電視新聞會播的大事。

雖然流星只在城市閃爍，她期待有一天，能夠和流星花園男主角道明寺（言承旭） 相會。

蒂蒂也是。

距離伊達家瑪琅四個小時的車程，有一個叫Ponorogo（波諾羅戈）的鄉村，是蒂蒂的故鄉。蒂蒂30歲，她跟伊達一樣來台灣工作九年，家裡種田。我在台北見到蒂蒂的時候，她身穿粉色大衣，腳踩高跟鞋，她兩耳各一串珍珠耳環哐啷響，露出虎牙對我笑，像個台北都會女人。

錢。她說來台灣一開始父母反對，但她自己想來，因為想去看看有流星花園的台灣， 長什麼樣子。

《流星花園》播出時蒂蒂上小學，當時她媽媽去馬來西亞工作，為家裡買了一台電視，電視放在房間，播流星花園。當時蒂蒂好喜歡流星花園，房間內貼滿書局買的F4海報，最喜歡朱孝天。她說流星花園快進廣告的時候，片名動畫會慢慢浮出來。

「我趁流星花園四個字消失前，趕快一邊看，一邊把這四個字刻在自己房間門上。」

「流星花園」是蒂蒂第一句學會的中文。流星花園，也是蒂蒂對台灣最初的想像， 這裡應該有能許願的流星、有F4，還有浪漫的愛情。

進入英德學院

電視劇《流星花園》裡，女主角杉菜來自普通家庭，她的家人付了貴族學校高額的學費，希望女兒飛上枝頭，杉菜到充滿有錢人的英德學院上學；在印尼，伊達和蒂蒂找了仲介，各付了一筆十幾萬台幣的仲介費，她們來到台灣工作，想先看看有沒有美麗的校園。

2011年，伊達本來申請上印尼的大學，但最後沒有入學就讀。她來台灣工作， 讓國中中輟的弟弟能夠完成學業。她說來台灣的那班飛機飛了八個小時，從印尼到香港，轉機新加坡，降落桃園。

「我在飛機上想，哎呀台北究竟是怎麼樣。」她在仲介公司等待媒合工作，仲介再送她獨自一人搭飛機。她說當時一句中文也不會，非常慌張。下飛機後，她推著自己的一箱行李在空曠的機場大廳，左顧右盼，一位年輕帥哥拿著大大的字牌站在她面前，字牌寫她的名字。

（是道明寺嗎？）她心想。

「你是伊達嗎？」她看他問她，心裡沒有小鹿亂撞，而是懼怕。

伊達第一次出國，她沒有抵達心中念著的台北，而是到了馬祖。迎接她的帥哥是民宿老闆的兒子，這是伊達來台灣的第一份工作。

第一次來台灣，儘管先前在雅加達上了三個月的中文課，但老師是北京人，腔調和的北京腔支支吾吾，搖搖頭，讓她拿北京老師發的課本出來，說從今天起，每天晚上八點考妳五個單字。伊達說從那時開始，老老闆會手指洗衣機、指枕頭，問她這個是什麼；年輕老闆則是跟她對著課本，一字一字問她。八個月後，伊達能自在地說中文了。

在馬祖的日子，伊達每天打掃民宿的28個房間，她每天四點起床煮早餐給民宿客人，獨自洗衣、清掃、曬床單，晚間九點下班。

她在馬祖不喜歡冬天，剛從全年如夏的印尼到台灣，遇上冬天，她需要穿六件衣服、套一件黑色大衣、穿長靴、戴毛帽，才能比較自如的工作。冬日手指，也會因為碰冷水流血。

不過這不是她不喜歡冬天的主要原因，「夏天的時候民宿生意很好，老闆沒時間對我多想什麼；冬天客人少，老闆脾氣就不太好。」

馬祖沒有流星花園的英德學院，也沒有偶像道明寺，但有阿兵哥。在馬祖當義務役的阿兵哥，每天早上會在街上踏步，當他們行經伊達工作的民宿，口號會從「一二、一二」，「變成伊達早、伊達早、伊達早，」一直到隊伍走完，伊達說：「我會……臉紅。」

伊達在馬祖遇見的阿兵哥，平日練操，假日一到，就趕快到馬祖的各間民宿排隊住房。阿兵哥來到櫃檯，叫伊達姊姊，問她今天有沒有房間，然後偷塞給她糖果餅乾。

「他們對我好好。」伊達說這些阿兵哥在馬祖民宿裡也沒在做什麼，就只是打電腦。他們對她說，馬祖好無聊，要她將來一定要來台北看看。

來台北看看，來台灣看看。另一位少女蒂蒂還在印尼，她除了在她房間門上刻了「流星花園」四個字之外，她也將兩個朱孝天的頭像剪貼在門上。朱孝天每日看她，她也每天看這位台灣男子，她看著他心想，也可以來台灣看看。

蒂蒂2011年到了台灣。她說剛來台灣的時候，最不適應的是語言。

「第一年在台南還不會講話，太太說我笨，故意在我的菜裡放豬肉。」其實蒂蒂會講話，她只是還沒學會除了母語爪哇文、印尼文之外的第三個語言，一個她過去21年來，只寫過「流星花園」的那個語言。