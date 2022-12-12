《移工怎麼都在直播》：「流星花園」是蒂蒂第一句學會的中文，也是她對台灣最初的想像
我們想讓你知道的是
流星花園電視裡，英德學院很大，有許多貴族學生；蒂蒂現在在天母一間別墅工作， 別墅也很大，但只住著70多歲雇主阿公、阿嬤、印尼同事與她，四個人。蒂蒂說，有時會看見阿嬤坐在阿公面前，說我愛你。「有時候看他們兩個人很可憐。」蒂蒂也在別墅裡看著雇主兩人的愛情。
文：江婉琦
杉菜來自小鄉村
伊達是位在台灣工作九年的印尼看護，來自東爪哇省的Malang（瑪琅）。她平常沒戴頭巾，喜歡穿長版上衣，長髮及肩，看起來就像個年輕的台灣人，不過眼睛的眼袋露出層層細紋。她喜歡周杰倫和林俊傑，說來台灣工作，「因為對台灣有感覺。」 來台灣前，伊達對台灣的印象是鄧麗君、郝劭文，還有《流星花園》。
《流星花園》在印尼播出時伊達讀國中，她留著長及大腿的頭髮，這是當時小女生最夯的髮型。她用指尖指向眉上的黑髮，說當時喜歡別個小夾子，「同學都叫我杉菜。」31歲的她輕輕用手遮住嘴巴，放聲咯咯地笑。
她記得，看流星花園的時間是每週六晚上八點，因為她家的小村莊不是每戶都有電視，播出《流星花園》的時間一到，她便跟著同學擠到鄰居家看。播映中，鄰居家會擠滿3、40個人，小電視要放高，後面的人才看得到。伊達在瑪琅的時候，流星花園四位主角F4曾經來過印尼首都雅加達，遠在小鄉村的她也知道，因為這是電視新聞會播的大事。
雖然流星只在城市閃爍，她期待有一天，能夠和流星花園男主角道明寺（言承旭） 相會。
蒂蒂也是。
距離伊達家瑪琅四個小時的車程，有一個叫Ponorogo（波諾羅戈）的鄉村，是蒂蒂的故鄉。蒂蒂30歲，她跟伊達一樣來台灣工作九年，家裡種田。我在台北見到蒂蒂的時候，她身穿粉色大衣，腳踩高跟鞋，她兩耳各一串珍珠耳環哐啷響，露出虎牙對我笑，像個台北都會女人。
錢。她說來台灣一開始父母反對，但她自己想來，因為想去看看有流星花園的台灣， 長什麼樣子。
《流星花園》播出時蒂蒂上小學，當時她媽媽去馬來西亞工作，為家裡買了一台電視，電視放在房間，播流星花園。當時蒂蒂好喜歡流星花園，房間內貼滿書局買的F4海報，最喜歡朱孝天。她說流星花園快進廣告的時候，片名動畫會慢慢浮出來。
「我趁流星花園四個字消失前，趕快一邊看，一邊把這四個字刻在自己房間門上。」
「流星花園」是蒂蒂第一句學會的中文。流星花園，也是蒂蒂對台灣最初的想像， 這裡應該有能許願的流星、有F4，還有浪漫的愛情。
進入英德學院
電視劇《流星花園》裡，女主角杉菜來自普通家庭，她的家人付了貴族學校高額的學費，希望女兒飛上枝頭，杉菜到充滿有錢人的英德學院上學；在印尼，伊達和蒂蒂找了仲介，各付了一筆十幾萬台幣的仲介費，她們來到台灣工作，想先看看有沒有美麗的校園。
2011年，伊達本來申請上印尼的大學，但最後沒有入學就讀。她來台灣工作， 讓國中中輟的弟弟能夠完成學業。她說來台灣的那班飛機飛了八個小時，從印尼到香港，轉機新加坡，降落桃園。
「我在飛機上想，哎呀台北究竟是怎麼樣。」她在仲介公司等待媒合工作，仲介再送她獨自一人搭飛機。她說當時一句中文也不會，非常慌張。下飛機後，她推著自己的一箱行李在空曠的機場大廳，左顧右盼，一位年輕帥哥拿著大大的字牌站在她面前，字牌寫她的名字。
（是道明寺嗎？）她心想。
「你是伊達嗎？」她看他問她，心裡沒有小鹿亂撞，而是懼怕。
伊達第一次出國，她沒有抵達心中念著的台北，而是到了馬祖。迎接她的帥哥是民宿老闆的兒子，這是伊達來台灣的第一份工作。
第一次來台灣，儘管先前在雅加達上了三個月的中文課，但老師是北京人，腔調和的北京腔支支吾吾，搖搖頭，讓她拿北京老師發的課本出來，說從今天起，每天晚上八點考妳五個單字。伊達說從那時開始，老老闆會手指洗衣機、指枕頭，問她這個是什麼；年輕老闆則是跟她對著課本，一字一字問她。八個月後，伊達能自在地說中文了。
在馬祖的日子，伊達每天打掃民宿的28個房間，她每天四點起床煮早餐給民宿客人，獨自洗衣、清掃、曬床單，晚間九點下班。
她在馬祖不喜歡冬天，剛從全年如夏的印尼到台灣，遇上冬天，她需要穿六件衣服、套一件黑色大衣、穿長靴、戴毛帽，才能比較自如的工作。冬日手指，也會因為碰冷水流血。
不過這不是她不喜歡冬天的主要原因，「夏天的時候民宿生意很好，老闆沒時間對我多想什麼；冬天客人少，老闆脾氣就不太好。」
馬祖沒有流星花園的英德學院，也沒有偶像道明寺，但有阿兵哥。在馬祖當義務役的阿兵哥，每天早上會在街上踏步，當他們行經伊達工作的民宿，口號會從「一二、一二」，「變成伊達早、伊達早、伊達早，」一直到隊伍走完，伊達說：「我會……臉紅。」
伊達在馬祖遇見的阿兵哥，平日練操，假日一到，就趕快到馬祖的各間民宿排隊住房。阿兵哥來到櫃檯，叫伊達姊姊，問她今天有沒有房間，然後偷塞給她糖果餅乾。
「他們對我好好。」伊達說這些阿兵哥在馬祖民宿裡也沒在做什麼，就只是打電腦。他們對她說，馬祖好無聊，要她將來一定要來台北看看。
來台北看看，來台灣看看。另一位少女蒂蒂還在印尼，她除了在她房間門上刻了「流星花園」四個字之外，她也將兩個朱孝天的頭像剪貼在門上。朱孝天每日看她，她也每天看這位台灣男子，她看著他心想，也可以來台灣看看。
蒂蒂2011年到了台灣。她說剛來台灣的時候，最不適應的是語言。
「第一年在台南還不會講話，太太說我笨，故意在我的菜裡放豬肉。」其實蒂蒂會講話，她只是還沒學會除了母語爪哇文、印尼文之外的第三個語言，一個她過去21年來，只寫過「流星花園」的那個語言。
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。