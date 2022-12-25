2022/12/25,
心理

日本住持的「辭世體驗營」：丟掉手上的九張紙條後，理論上你現在已經過世了

日本住持的「辭世體驗營」：丟掉手上的九張紙條後，理論上你現在已經過世了
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在日本，有個名為根本一徹的寺廟住持，會為有強烈自殺念頭的人舉辦「辭世體驗營」的活動，透過記下自己最捨不得的人事物，再一步步將其捨下，幫助人們釐清，人世間對自己來說最重要的是什麼？

文：李炯德（臨床心理師）

現在，想邀請你拿枝筆跟一些便條紙，然後寫下「最想留下的三樣東西」、「最重要的三個人」、「最想完成的三件事」。如果你願意的話，可以花點時間，讓自己靜下心來，試著把這九樣人事物寫下來。

寫好之後，接著，會是一段比較辛苦的過程。要再請你從這九張紙條裡挑出三張，比較能捨棄的，揉爛它、再把它丟掉。然後再一次的，從六張中再選出三張，揉爛丟掉。再來一樣從剩下的三張中挑出兩張揉爛丟掉。最後，把手上最後這張紙條，一樣揉爛、丟掉。

直到最後一張都不剩時，你可以靜靜地感受，這個「現在什麼都沒了」的感覺，因為死亡就是這個樣子的過程。

辭世才是活著的開始

這個活動，是來自一部叫《住持的辭世體驗》紀錄片，是一位叫根本一徹的日本住持，他為了協助許多有情緒困擾、自殺念頭的人們，希望能幫他們找回求生意志，重新找到生命的意義，辦了「辭世體驗營」的活動，讓有強烈自殺念頭的人來參與。

他會發給每個參與者九張紙條，要他們寫下，儘管自己有強烈自殺念頭，仍然最捨不得丟掉、最想留下的三樣東西，對自己生命而言最重要的三個人，以及在去世之前，最想完成的三件事。

當大家做完這個活動時，他也會向大家宣布：「理論上，你們現在都已經過世了。」然後他會為每個人都蓋上白布，再依序舉行日本的傳統葬禮。

根本一徹雖然也不是那麼明白，為何這樣的體驗過程，能夠為參與者帶來那麼大的轉變與體悟，但他確實也見證了一位位迷失的靈魂，重新看見自己重要的人事物，找到屬於自己的意義，也用不同的方式與角度看待自己的人生。

在陪伴有憂鬱情緒與自殺意念的個案時，常能感同身受到他們會陷入一種很深很深的無力感。那是當我們在面對一件事卻束手無策，即使有力也使不上，或是力氣用盡也不見好轉時就會出現。這無力感會像很黑很黑的烏雲把自己給壟罩，怎麼也擺脫不了。

無力感又會帶來無能感，無能為力時，會開始覺得自己很糟糕，怎麼會做不好、做不到，覺得自己理當要有能力，卻其實相當失敗，怪自己無能、怪自己沒用，所有的「應該」，都變成責備自己的「不應該」。

無能之後，會變成無助感。沒有能力擺脫泥淖的自己，也不會有人能夠幫助自己擺脫的，當然，自己也不會想成為別人的負擔，可是真的身邊沒人時，又會覺得好孤單、好害怕。

無助之後，轉變成無望感。一切都不可能再改變，卻只剩下痛苦不會改變，希望一點一點的消失，比黑洞還深的漆黑，看不到一點亮光，這世界看不到我，我也看不到這世界，即便消失了，也不會有任何一丁點不一樣。

最後，來到了無意義，一切都不再存在著意義，只是一片虛無。不再有什麼值得重視與留戀的，而死亡，變成他們一種解脫痛苦的方式。

所以我想，「辭世體驗」的活動，是帶著他們細細走過「離開」的過程，重新思索自己所有的、自己重視的、對自己有意義的、自己曾做過或不曾做過的，這些對生命的重新探索，有機會為生活打開一個缺口，看見仍有些光會透入，而諸多的缺憾仍有美好之處。

「能因為你而心碎，將是我的榮幸」

要重新找到生活中的意義感和價值所在，也不妨透過以下的練習來協助自己：

這是一個想像你的87歲生日時的來賓致詞練習，可以閉上眼睛且默默地想像那個景象。

你可以想像你的87歲生日，有三個人要站起來致詞，內容與你有關。在你的87歲生日，每一個你真正重視的人都來了。朋友、家人、伴侶、父母、子女、同事……每一個你真正在意的人，即使已經往生的人都來祝賀你的生日。這可能是一個家中的小聚會，或是在大餐館的大型宴會，你可以想要的方式來創造它。

現在，想像你真正在意的人（朋友、孩子、伴侶、父母、你選擇的人）站起來致詞，致詞的主題當然是你，一個簡短的致詞，不超過三、四句話。他們談到最能夠代表你人生的幾句話，你對他們的意義是什麼，以及你在他們生活中所扮演的角色，然後想像他們說了哪些話是你內心深處最想聽到的。

在這個練習裡，大多數人發現過程中可能會有各種各樣的感受，有些是溫暖和關愛的，有些是非常痛苦的。所以需要花點時間去注意自己有什麼感受，想想看這些感受告訴自己什麼，了解自己真正重視什麼，以及你希望成為怎麼樣的人。然後帶著這些體悟與發現，回到原先的生活中。

也希望我們每一個人在人生的旅途中，都可以更好的陪伴彼此，一起探索活下去的意義。

本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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