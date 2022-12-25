日本住持的「辭世體驗營」：丟掉手上的九張紙條後，理論上你現在已經過世了

文：李炯德（臨床心理師）

現在，想邀請你拿枝筆跟一些便條紙，然後寫下「最想留下的三樣東西」、「最重要的三個人」、「最想完成的三件事」。如果你願意的話，可以花點時間，讓自己靜下心來，試著把這九樣人事物寫下來。

寫好之後，接著，會是一段比較辛苦的過程。要再請你從這九張紙條裡挑出三張，比較能捨棄的，揉爛它、再把它丟掉。然後再一次的，從六張中再選出三張，揉爛丟掉。再來一樣從剩下的三張中挑出兩張揉爛丟掉。最後，把手上最後這張紙條，一樣揉爛、丟掉。

直到最後一張都不剩時，你可以靜靜地感受，這個「現在什麼都沒了」的感覺，因為死亡就是這個樣子的過程。 辭世才是活著的開始

這個活動，是來自一部叫《住持的辭世體驗》紀錄片，是一位叫根本一徹的日本住持，他為了協助許多有情緒困擾、自殺念頭的人們，希望能幫他們找回求生意志，重新找到生命的意義，辦了「辭世體驗營」的活動，讓有強烈自殺念頭的人來參與。 他會發給每個參與者九張紙條，要他們寫下，儘管自己有強烈自殺念頭，仍然最捨不得丟掉、最想留下的三樣東西，對自己生命而言最重要的三個人，以及在去世之前，最想完成的三件事。

當大家做完這個活動時，他也會向大家宣布：「理論上，你們現在都已經過世了。」然後他會為每個人都蓋上白布，再依序舉行日本的傳統葬禮。

根本一徹雖然也不是那麼明白，為何這樣的體驗過程，能夠為參與者帶來那麼大的轉變與體悟，但他確實也見證了一位位迷失的靈魂，重新看見自己重要的人事物，找到屬於自己的意義，也用不同的方式與角度看待自己的人生。

在陪伴有憂鬱情緒與自殺意念的個案時，常能感同身受到他們會陷入一種很深很深的無力感。那是當我們在面對一件事卻束手無策，即使有力也使不上，或是力氣用盡也不見好轉時就會出現。這無力感會像很黑很黑的烏雲把自己給壟罩，怎麼也擺脫不了。

無力感又會帶來無能感，無能為力時，會開始覺得自己很糟糕，怎麼會做不好、做不到，覺得自己理當要有能力，卻其實相當失敗，怪自己無能、怪自己沒用，所有的「應該」，都變成責備自己的「不應該」。

無能之後，會變成無助感。沒有能力擺脫泥淖的自己，也不會有人能夠幫助自己擺脫的，當然，自己也不會想成為別人的負擔，可是真的身邊沒人時，又會覺得好孤單、好害怕。

無助之後，轉變成無望感。一切都不可能再改變，卻只剩下痛苦不會改變，希望一點一點的消失，比黑洞還深的漆黑，看不到一點亮光，這世界看不到我，我也看不到這世界，即便消失了，也不會有任何一丁點不一樣。

最後，來到了無意義，一切都不再存在著意義，只是一片虛無。不再有什麼值得重視與留戀的，而死亡，變成他們一種解脫痛苦的方式。