日本住持的「辭世體驗營」：丟掉手上的九張紙條後，理論上你現在已經過世了
我們想讓你知道的是
在日本，有個名為根本一徹的寺廟住持，會為有強烈自殺念頭的人舉辦「辭世體驗營」的活動，透過記下自己最捨不得的人事物，再一步步將其捨下，幫助人們釐清，人世間對自己來說最重要的是什麼？
文：李炯德（臨床心理師）
現在，想邀請你拿枝筆跟一些便條紙，然後寫下「最想留下的三樣東西」、「最重要的三個人」、「最想完成的三件事」。如果你願意的話，可以花點時間，讓自己靜下心來，試著把這九樣人事物寫下來。
寫好之後，接著，會是一段比較辛苦的過程。要再請你從這九張紙條裡挑出三張，比較能捨棄的，揉爛它、再把它丟掉。然後再一次的，從六張中再選出三張，揉爛丟掉。再來一樣從剩下的三張中挑出兩張揉爛丟掉。最後，把手上最後這張紙條，一樣揉爛、丟掉。
直到最後一張都不剩時，你可以靜靜地感受，這個「現在什麼都沒了」的感覺，因為死亡就是這個樣子的過程。
辭世才是活著的開始
這個活動，是來自一部叫《住持的辭世體驗》紀錄片，是一位叫根本一徹的日本住持，他為了協助許多有情緒困擾、自殺念頭的人們，希望能幫他們找回求生意志，重新找到生命的意義，辦了「辭世體驗營」的活動，讓有強烈自殺念頭的人來參與。
他會發給每個參與者九張紙條，要他們寫下，儘管自己有強烈自殺念頭，仍然最捨不得丟掉、最想留下的三樣東西，對自己生命而言最重要的三個人，以及在去世之前，最想完成的三件事。
當大家做完這個活動時，他也會向大家宣布：「理論上，你們現在都已經過世了。」然後他會為每個人都蓋上白布，再依序舉行日本的傳統葬禮。
根本一徹雖然也不是那麼明白，為何這樣的體驗過程，能夠為參與者帶來那麼大的轉變與體悟，但他確實也見證了一位位迷失的靈魂，重新看見自己重要的人事物，找到屬於自己的意義，也用不同的方式與角度看待自己的人生。
在陪伴有憂鬱情緒與自殺意念的個案時，常能感同身受到他們會陷入一種很深很深的無力感。那是當我們在面對一件事卻束手無策，即使有力也使不上，或是力氣用盡也不見好轉時就會出現。這無力感會像很黑很黑的烏雲把自己給壟罩，怎麼也擺脫不了。
無力感又會帶來無能感，無能為力時，會開始覺得自己很糟糕，怎麼會做不好、做不到，覺得自己理當要有能力，卻其實相當失敗，怪自己無能、怪自己沒用，所有的「應該」，都變成責備自己的「不應該」。
無能之後，會變成無助感。沒有能力擺脫泥淖的自己，也不會有人能夠幫助自己擺脫的，當然，自己也不會想成為別人的負擔，可是真的身邊沒人時，又會覺得好孤單、好害怕。
無助之後，轉變成無望感。一切都不可能再改變，卻只剩下痛苦不會改變，希望一點一點的消失，比黑洞還深的漆黑，看不到一點亮光，這世界看不到我，我也看不到這世界，即便消失了，也不會有任何一丁點不一樣。
最後，來到了無意義，一切都不再存在著意義，只是一片虛無。不再有什麼值得重視與留戀的，而死亡，變成他們一種解脫痛苦的方式。
所以我想，「辭世體驗」的活動，是帶著他們細細走過「離開」的過程，重新思索自己所有的、自己重視的、對自己有意義的、自己曾做過或不曾做過的，這些對生命的重新探索，有機會為生活打開一個缺口，看見仍有些光會透入，而諸多的缺憾仍有美好之處。
「能因為你而心碎，將是我的榮幸」
要重新找到生活中的意義感和價值所在，也不妨透過以下的練習來協助自己：
這是一個想像你的87歲生日時的來賓致詞練習，可以閉上眼睛且默默地想像那個景象。
你可以想像你的87歲生日，有三個人要站起來致詞，內容與你有關。在你的87歲生日，每一個你真正重視的人都來了。朋友、家人、伴侶、父母、子女、同事……每一個你真正在意的人，即使已經往生的人都來祝賀你的生日。這可能是一個家中的小聚會，或是在大餐館的大型宴會，你可以想要的方式來創造它。
現在，想像你真正在意的人（朋友、孩子、伴侶、父母、你選擇的人）站起來致詞，致詞的主題當然是你，一個簡短的致詞，不超過三、四句話。他們談到最能夠代表你人生的幾句話，你對他們的意義是什麼，以及你在他們生活中所扮演的角色，然後想像他們說了哪些話是你內心深處最想聽到的。
在這個練習裡，大多數人發現過程中可能會有各種各樣的感受，有些是溫暖和關愛的，有些是非常痛苦的。所以需要花點時間去注意自己有什麼感受，想想看這些感受告訴自己什麼，了解自己真正重視什麼，以及你希望成為怎麼樣的人。然後帶著這些體悟與發現，回到原先的生活中。
也希望我們每一個人在人生的旅途中，都可以更好的陪伴彼此，一起探索活下去的意義。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。