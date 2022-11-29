15個你應該避開的「職場雷隊友」，你身邊也有Workaholic和Naysayer嗎？
我們想讓你知道的是
職場上，同事的好壞至關重要，畢竟是要在同空間朝夕相處的人，如果遇到「職場雷隊友」，不但每天上班心情不美麗，工作效率也會被這些閒雜事情給耽誤了。
職場中要遇到好的同事可謂可遇不可求，而要是上班時還得和「職場雷隊友（slacker／loafer）」朝夕相處，可是會對身心造成嚴重的傷害。
今天VoiceTube為大家整理了15種職場常見的雷隊友類型，不僅教你相關英文，更讓你能知道職場中要避開哪些人。除了評估自己身邊有無這種人，也要注意不要讓自己成為這些人。
工作狂 Workaholic
職場中有個能幹（capable）、工作賣力（hard-working），又可靠（reliable）的同事是再好不過，而這類人在英文中會被稱為workhorse，也就是「馱馬」的意思。
然而這些人如果努力過了頭就會變成所謂的工作狂（workaholic），工作狂不只會為其他同事們帶來很大的壓力，更可能因為總是廢寢忘食地工作而忽略自己的家庭、生活，甚至賠上自身健康。
Susan’s father is a workaholic, he barely spends any time with his family.
蘇珊的爸爸是個工作狂，他很少和他的家人們相處。
另外，在英文中若是看到以-holic結尾的單字，意思就是「…狂／癡」，例如alcoholic（酒鬼）、shopaholic（購物狂），至於愛閱讀成癡的「書蟲」，我們則可以用bookaholic來表示。
好好先生／好好小姐 Yes man／Yes woman
雖然凡事好商量、好配合的特質在職場上很討人喜歡（likable），但要是只會當什麼都說好的好好先生／好好小姐（yes man／yes woman），一味聽從上司指示、沒有自己的主見，這樣不只會被同事當成上司的馬屁精，不懂得拒絕不公平的工作分配，還可能因此讓工作過載（overload）、影響表現，進而拖累整個團隊。
Being a yes man does not do John any good, because his workload is always heavier than the rest of us.
做好好先生對約翰一點好處都沒有，因為他的工作量總是比我們其他人繁重。
愛八卦／愛管閒事 Gossipy／Nosy
沒有人喜歡愛八卦（gossipy／nosy）的人，太多的閒言閒語（gossip）會導致職場環境不健康，為了自己和他人著想，與自己無關的事情還是少探聽，管好自己的事（mind one’s own business）吧！
Nancy from the Accounting Department is so gossipy. She should learn to mind her own business.
會計部門的南西很愛八卦，她應該學會管好自己的事。
愛抱怨的人 Naysayer／Moaner （發牢騷：Whine about）
「物價好貴！雨天好煩！」這種擁有無止盡的負能量，且成天在辦公室裡抱怨（complain）的人就是所謂的naysayer／moaner。而「為了什麼事情抱怨、發牢騷」，除了complain以外，也有whine about sth.的說法。
His endless whining is so irritating!
他無止盡的抱怨叫人很厭煩！
推卸責任 Point the finger at sb.
英文中，我們將「用手指指向某人」（point the finger at sb.）的動作形容「推卸責任」，若是單純表示指責他人也可以用這個說法。
The meeting was torturing. I had to endure Kim’s team pointing fingers at us, even though it was them who screwed up the campaign.
會議很折磨人。我不得不忍受金的團隊把責任推卸到我們身上，即使搞砸了宣傳活動的是他們。
混水摸魚等下班 Slack off / Goof off
有些人在上班期間會選擇當「薪水小偷」，舉凡利用上班時間偷懶、或是會選擇混水摸魚等下班，這時用英文表示會用片語slack off / goof off。
Did you notice that Larry is slacking off? He has gone to the restroom five times this afternoon.
你有發現賴瑞在摸魚嗎？他這個下午已經去上了5次廁所。
吹毛求疵 Nitpick （nal / fusy 愛計較、挑剔的）
Nitpick是由nit（蟲卵）和pick（挑出）兩個字組成，意旨吹毛求疵，連蟲卵大小的細節都要挑剔，而這樣的人我們也能用anal / fusy來形容。
The meeting was extended for an hour because the client was nitpicking on document wordings.
會議延長了一個小時，因為客戶在文件措辭上吹毛求疵。
只出一張嘴（發號施令） Boss around / Push around
當一個人 Boss around / push around，他做的並不只是單純發號施令，而是「頤指氣使」，往往會讓被指使的人產生不愉快的感覺。
Poor Mary, her younger brother Andrew always bosses her around whenever the adults are absent.
可憐的瑪麗，每當大人不在的時候，她的弟弟安德魯總是對她發號施令。
說話不算話 Go back on one’s word
職場上常常會遇到那些愛開「空頭支票」的雷隊友，嘴上承諾說的多好聽，但最後一個都沒兌現。而為了避免同事出爾反爾，談正事的時候請對方發一封電子郵件過來，留下證據紀錄在事後核對才會有憑有據！
I didn’t trust Bill when he said he would make it up to me for the last-minute shift change. He has a record of going back on his words.
當比爾說會為了臨時換班補償我時，我並不相信他。因為他有說話不算話的紀錄。
搶功勞 Take credit / Steal one’s thunder
在工作中搶他人功勞是一大禁忌，另外steal one’s thunder這個英文片諺語除了搶功勞以外，也有搶走風采的意思。
I can’t believe Stan took my credit by telling everyone the project was his idea.
我不敢相信史丹搶走我的功勞，告訴大家這個專案是他的主意。
牆頭草 Fence-sitter
有著牆頭草（fence-sitter）性格的人就是所謂的「濫好人」，他們會和每個同事都保持良好的關係，對誰的意見都只會點頭稱是，不明顯表示反對或是其他個人立場。這樣的性格對於團隊沒有太大的助益，因為身為員工就是要盡全力來讓讓公司繼續進步。
I don’t think Janet’s opinion is valuable. After all, She is a fence-sitter.
我不認為珍妮特的意見有價值，畢竟她是個牆頭草。
馬屁精 Ass-kisser / Brown-noser
另一種常見的職場雷隊友就是遇到什麼都要阿諛奉承一番的馬屁精了。馬屁精在英文有很多說法，比較文雅的是brown-noser，一般口語說法比較直接一點，會以ass-kisser或是kiss-up來表示，而奉承他人的動作我們則可以說flatter someone。
I’ve worked here for a long time, but last week my company decided to promote Henry the ass-kisser instead. I think it’s a sign for me to leave.
我在這裡工作很久了，但上週我的公司決定讓馬屁精亨利升遷，而不是我。我想這是我該離開的信號。
逃避責任 Shirk one’s obligations / responsibilities / duties
Shirk這個字有逃避的意思，責任則有obligations / responsibilities / duties等說法，這邊提醒大家面對工作要勇敢地接受挑戰、不要擅自逃避，否則這樣只會讓你的的工作更為艱難，還會影響自己的信譽（credit）。
Ken, as the night shift, you’re supposed to turn off the lights before you leave. We feel that you’re shirking your obligations.
肯恩，你作為夜班應該在離開前關掉電燈。我們覺得你在逃避你的責任。
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聆聽、暸解，更寵愛自己：一場為妳設計的冬日減壓美學饗宴
我們想讓你知道的是
你也有這種感覺嗎？進入三十歲的輕熟期，自己對環境的變化更敏感，每當時序來到秋冬，心情總是跟著起伏？其實換季就像經歷一個大型時差，需要好好傾聽身體的聲音。
女人應該都想知道，當季節從濕熱走到乾冷，要如何幫助身體適應這個變化？只要好好瞭解自己真正的需要，再加上一點引導，就像魔法師施展抗寒術一樣，即使是冷冷冬日，也能從內而外美出來。
「我，相信美麗」
一直相信女人可以因為自信，而更愛自己的媚登峯，在台灣四十年多來，透過最體貼細緻的傾聽理解、專業的營養諮詢、獨到的舒壓按摩，以及科技儀器，在台灣陪伴著無數女性，自然健康的達成美麗、纖體、自信的夢想。
時代改變，審美的眼光也不斷進化。從單純的追求纖細，到健康體重控制，再到體態、體型的精緻雕塑，媚登峯一直以領導先趨之姿，和所有女性一起為充滿自信、寵愛自己而努力。還記得90年代那句 Trust me, you can make it! 的經典廣告金句嗎？就是在這樣的鼓勵下，媚登峯帶動了全台的瘦身風潮。
媚登峯所有的努力，都是因為「我，相信美麗」。
專屬於妳的寵愛方程式
媚登峯對美麗的追求從未停歇，設計一套專屬於女人的寵愛方程式，包括飲食與運動的建議，在有效體態管理同時，又能享受多元手技及高效科技儀器，因為媚登峯相信，唯有了解自己體型，才能擁有健康的美，更美的健康。現在趕緊動手測驗看看，你屬於什麼體型？
在冬日寵愛自己，女人就該選擇全方位的美麗團隊，從妳預約的那一刻，將以妳為中心開始規劃；從第一次見面，會先為妳進行身體質量的檢測，交由專業的營養師，量身打造提供個人化飲食及生活習慣建議，為妳的美麗與健康打好基礎。最後在美容師的呵護下，盡情在舒緩、優雅的環境中，好好的沐浴放鬆，迎接專屬的美容、美體課程。
有了媚登峯的全方位美力團隊，妳將會愉快的發現，原來自己可以這麼被理解，被寵愛。
將寵愛自己的一切交給媚登峯的美容師吧！在她們的技法下，都能感受到美麗的能量，一點一滴的注入身體中。還有專業合格認證的女性體適能師，提供一對一課程，帶給女性正確的運動觀念，健康、安全而且有效率的鍛鍊，讓體態更迷人。
而現代女性的忙碌，媚登峯也照顧到了，導入了科技與美容儀器服務幫助訓練核心肌肉、雕塑體態，也讓肌膚恢復光澤與彈性。在歲末年終忙碌之際，不慌不忙在事業、家庭和美麗之間，有效率的達成平衡。
冬日限定的減壓美學
今年冬天，媚登峯特別推出兩個紓壓抗寒的美麗課程，包括深度紓壓的「地中海海洋礦物減壓療法」，以及逆齡美顏的「覆盆子注氧暖宮療程」。透過沐浴、按摩、敷體等方式，在紓壓之餘更能加強新陳代謝及改善體質，由內而外洗滌身心靈的疲倦，再也不畏寒冬。
寵愛自己是女人最重要的事，傾聽身體聲音，享受冬日美好的減壓美學。
在「地中海海洋礦物減壓療法」課程中，美容師將以活力按摩油，加上新海洋礦物身體潔膚角質霜，搭配瑞典式按摩全身的手法，給身體最需要的按、揉、推、撫，帶來全面的放鬆。最後再用新海洋按摩霜按摩全身，幫助釋放長期累積的情緒壓力與慢性疲勞。在90分鐘的課程過後，妳可以感受到身體舒緩了，心也跟著療癒了。
而「覆盆子注氧暖宮療程」，則是從3合1的注氧排毒療程。在120分鐘的時間裡，美容師將使用義大利Olos 覆盆子多莓果系列，結合美國高壓注氧儀搭配高純度水青春，細細按摩臉部穴位，激活臉部細胞充氧，達成全面活膚的補水修護。同時以熱效活化儀，搭配海藻纖體蠟，為身體進行最適合冬日的養身暖宮排毒，改善宮寒及手腳冰冷，讓妳在冷冷的天氣裡，做一個美麗的抗寒女子。