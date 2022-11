15個你應該避開的「職場雷隊友」，你身邊也有Workaholic和Naysayer嗎？

職場中要遇到好的同事可謂可遇不可求,而要是上班時還得和「職場雷隊友(slacker/loafer)」朝夕相處,可是會對身心造成嚴重的傷害。

今天VoiceTube為大家整理了15種職場常見的雷隊友類型,不僅教你相關英文,更讓你能知道職場中要避開哪些人。除了評估自己身邊有無這種人,也要注意不要讓自己成為這些人。

工作狂 Workaholic

職場中有個能幹(capable)、工作賣力(hard-working),又可靠(reliable)的同事是再好不過,而這類人在英文中會被稱為workhorse,也就是「馱馬」的意思。

然而這些人如果努力過了頭就會變成所謂的工作狂(workaholic),工作狂不只會為其他同事們帶來很大的壓力,更可能因為總是廢寢忘食地工作而忽略自己的家庭、生活,甚至賠上自身健康。

Susan’s father is a workaholic, he barely spends any time with his family.

蘇珊的爸爸是個工作狂,他很少和他的家人們相處。

另外,在英文中若是看到以-holic結尾的單字,意思就是「…狂/癡」,例如alcoholic(酒鬼)、shopaholic(購物狂),至於愛閱讀成癡的「書蟲」,我們則可以用bookaholic來表示。

好好先生/好好小姐 Yes man/Yes woman

雖然凡事好商量、好配合的特質在職場上很討人喜歡(likable),但要是只會當什麼都說好的好好先生/好好小姐(yes man/yes woman),一味聽從上司指示、沒有自己的主見,這樣不只會被同事當成上司的馬屁精,不懂得拒絕不公平的工作分配,還可能因此讓工作過載(overload)、影響表現,進而拖累整個團隊。

Being a yes man does not do John any good, because his workload is always heavier than the rest of us.

做好好先生對約翰一點好處都沒有,因為他的工作量總是比我們其他人繁重。

愛八卦/愛管閒事 Gossipy/Nosy

沒有人喜歡愛八卦(gossipy/nosy)的人,太多的閒言閒語(gossip)會導致職場環境不健康,為了自己和他人著想,與自己無關的事情還是少探聽,管好自己的事(mind one’s own business)吧!

Nancy from the Accounting Department is so gossipy. She should learn to mind her own business.

會計部門的南西很愛八卦,她應該學會管好自己的事。

愛抱怨的人 Naysayer/Moaner (發牢騷:Whine about)

「物價好貴!雨天好煩!」這種擁有無止盡的負能量,且成天在辦公室裡抱怨(complain)的人就是所謂的naysayer/moaner。而「為了什麼事情抱怨、發牢騷」,除了complain以外,也有whine about sth.的說法。

His endless whining is so irritating!

他無止盡的抱怨叫人很厭煩!

推卸責任 Point the finger at sb.

英文中,我們將「用手指指向某人」(point the finger at sb.)的動作形容「推卸責任」,若是單純表示指責他人也可以用這個說法。

The meeting was torturing. I had to endure Kim’s team pointing fingers at us, even though it was them who screwed up the campaign.

會議很折磨人。我不得不忍受金的團隊把責任推卸到我們身上,即使搞砸了宣傳活動的是他們。

混水摸魚等下班 Slack off / Goof off

有些人在上班期間會選擇當「薪水小偷」,舉凡利用上班時間偷懶、或是會選擇混水摸魚等下班,這時用英文表示會用片語slack off / goof off。

Did you notice that Larry is slacking off? He has gone to the restroom five times this afternoon.

你有發現賴瑞在摸魚嗎?他這個下午已經去上了5次廁所。

吹毛求疵 Nitpick (nal / fusy 愛計較、挑剔的)

Nitpick是由nit(蟲卵)和pick(挑出)兩個字組成,意旨吹毛求疵,連蟲卵大小的細節都要挑剔,而這樣的人我們也能用anal / fusy來形容。

The meeting was extended for an hour because the client was nitpicking on document wordings.

會議延長了一個小時,因為客戶在文件措辭上吹毛求疵。

只出一張嘴(發號施令) Boss around / Push around

當一個人 Boss around / push around,他做的並不只是單純發號施令,而是「頤指氣使」,往往會讓被指使的人產生不愉快的感覺。

Poor Mary, her younger brother Andrew always bosses her around whenever the adults are absent.

可憐的瑪麗,每當大人不在的時候,她的弟弟安德魯總是對她發號施令。

說話不算話 Go back on one’s word

職場上常常會遇到那些愛開「空頭支票」的雷隊友,嘴上承諾說的多好聽,但最後一個都沒兌現。而為了避免同事出爾反爾,談正事的時候請對方發一封電子郵件過來,留下證據紀錄在事後核對才會有憑有據!

I didn’t trust Bill when he said he would make it up to me for the last-minute shift change. He has a record of going back on his words.

當比爾說會為了臨時換班補償我時,我並不相信他。因為他有說話不算話的紀錄。

搶功勞 Take credit / Steal one’s thunder

在工作中搶他人功勞是一大禁忌,另外steal one’s thunder這個英文片諺語除了搶功勞以外,也有搶走風采的意思。

I can’t believe Stan took my credit by telling everyone the project was his idea.

我不敢相信史丹搶走我的功勞,告訴大家這個專案是他的主意。

牆頭草 Fence-sitter

有著牆頭草(fence-sitter)性格的人就是所謂的「濫好人」,他們會和每個同事都保持良好的關係,對誰的意見都只會點頭稱是,不明顯表示反對或是其他個人立場。這樣的性格對於團隊沒有太大的助益,因為身為員工就是要盡全力來讓讓公司繼續進步。

I don’t think Janet’s opinion is valuable. After all, She is a fence-sitter.

我不認為珍妮特的意見有價值,畢竟她是個牆頭草。

馬屁精 Ass-kisser / Brown-noser

另一種常見的職場雷隊友就是遇到什麼都要阿諛奉承一番的馬屁精了。馬屁精在英文有很多說法,比較文雅的是brown-noser,一般口語說法比較直接一點,會以ass-kisser或是kiss-up來表示,而奉承他人的動作我們則可以說flatter someone。

I’ve worked here for a long time, but last week my company decided to promote Henry the ass-kisser instead. I think it’s a sign for me to leave.

我在這裡工作很久了,但上週我的公司決定讓馬屁精亨利升遷,而不是我。我想這是我該離開的信號。

逃避責任 Shirk one’s obligations / responsibilities / duties

Shirk這個字有逃避的意思,責任則有obligations / responsibilities / duties等說法,這邊提醒大家面對工作要勇敢地接受挑戰、不要擅自逃避,否則這樣只會讓你的的工作更為艱難,還會影響自己的信譽(credit)。