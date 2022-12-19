2022/12/19,
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電動車也有行動電源：隨叩隨到還能幫你佔車位的「行動充電站ZIGGY」

電動車也有行動電源：隨叩隨到還能幫你佔車位的「行動充電站ZIGGY」
Photo Credit: 《電車未》

我們想讓你知道的是

如果你是電動車車主，外出時一定時常為了找尋有充電的車位而煩惱，但這個問題即將被來自加州的EV Safe Charge充電公司解決，他們推出宛如手機行充的行動充電站ZIGGY，不但能幫你預佔停車位，還能自動移到充電孔附近車主方便充電，等於一次解決兩大電車車主煩惱。

文：Christine Chien

如果你已經是電動車的準車主，有時外出多少要為尋找充電站而傷神，甚至免不了為了遷就充電站，特別繞道而行或是乾脆選擇到有充電站的地方旅行，但現在這個「後顧之憂」，因為有了ZIGGY的出現而從此改觀。

EV Safe Charge是一家位在美國加州，替住宅安裝充電樁、替商場等營業場所建置充電站的第三方廠商，它因為新出了一款「行動充電站 ZIGGY」而爆紅，在還沒認識這個最新產品之前，我先這麼形容ZIGGY，如果習慣用行動電源充手機的人，那ZIGGY就相當於電動車的行動電源充電器，而且更聰明，甚至你可以把它當作是「充電機器人」。

ZIGGY不僅能替電動車充電，還能幫忙佔車位

使用ZIGGY之前，先下載專用的應用程式APP，車主如果想充電時，先透過APP查詢哪裡有ZIGGY，遠端與它預約充電。

位在某公共停車場的ZIGGY收到預約充電的指令後，它會先幫忙找尋空著的停車位，然後ZIGGY會自動移動到該停車格上幫忙佔車位，接著發送自己的位置給對方。

等車主利用導航系統，駕駛電動車找到ZIGGY的時候，ZIGGY會自動移開，讓車主停進它所預先佔好的停車位。

接著ZIGGY會自動移近電動車充電口的地方，等車主透過手機完成付款，ZIGGY就開始為電動車進行充電。

等充電完成，ZIGGY會發送訊息到車主的手機，然後這時候ZIGGY就會像掃地機器人，自動跑回停車場的一角，為自己補充電力。

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Photo Credit: 《電車未》

ZIGGY讓電動車充電，變得更容易

對於一些公共停車場所來說，有了移動式充電站，就不必為了安裝充電樁而到處拉線，可以節省安裝固定充電樁的電力基礎設施成本，而且ZIGGY可以立刻部署，也很容易擴充套件，方便在任何地方使用。

這意味著現有的停車場不需要特別為了電動車充電這件事再增加設施，例如電動車專屬停車位，頂多只是規劃一個像掃地機器人一樣，可以讓ZIGGY自動返回充電的地方。

ZIGGY的黑科技

ZiGGY的四面都有攝影鏡頭，四面八方也都安裝上感測器，移動主機的四個輪子是全輪轉向，以確保它可以毫無死角的平順移動，甚至還有上下坡平順滑移的功能，加速、減速、控速、轉彎，一點都難不倒它。ZiGGY兩側的大螢幕，是廣告燈箱和介紹如何充電的內容，廣告收入都用來抵銷ZiGGY的成本，好讓充電費用更平價，以利更多人使用。

ZIGGY發布後，已經引起非常多人的矚目與眾多客戶興趣，如加州紅木城的Holiday Inn Express、舊金山的Opera Plaza和布魯克林的豪華酒店The William Vale都已計畫引進。

EV Safe Charge公司表示，ZIGGY開始接受預訂，並將在2023年進行量產並交付，而為了讓停車場、購物中心、飯店、酒店、車隊運營商等等，未來都能多多使用ZIGGY，公司也會提供租賃服務。而ZIGGY第一個版本將是交流電「慢充」充電，功率在3千至19千瓦之間，但公司已經正在研究直流電「快充」版本，該版本將可提供50千瓦的充電服務。

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Photo Credit: 《電車未》

本文經電車未授權刊登，原文刊登於此
原標題：太理想了！世界第一個「行動充電站ZIGGY」隨叩隨到還能幫忙佔車位

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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