電動車也有行動電源：隨叩隨到還能幫你佔車位的「行動充電站ZIGGY」
我們想讓你知道的是
如果你是電動車車主，外出時一定時常為了找尋有充電的車位而煩惱，但這個問題即將被來自加州的EV Safe Charge充電公司解決，他們推出宛如手機行充的行動充電站ZIGGY，不但能幫你預佔停車位，還能自動移到充電孔附近車主方便充電，等於一次解決兩大電車車主煩惱。
如果你已經是電動車的準車主，有時外出多少要為尋找充電站而傷神，甚至免不了為了遷就充電站，特別繞道而行或是乾脆選擇到有充電站的地方旅行，但現在這個「後顧之憂」，因為有了ZIGGY的出現而從此改觀。
EV Safe Charge是一家位在美國加州，替住宅安裝充電樁、替商場等營業場所建置充電站的第三方廠商，它因為新出了一款「行動充電站 ZIGGY」而爆紅，在還沒認識這個最新產品之前，我先這麼形容ZIGGY，如果習慣用行動電源充手機的人，那ZIGGY就相當於電動車的行動電源充電器，而且更聰明，甚至你可以把它當作是「充電機器人」。
ZIGGY不僅能替電動車充電，還能幫忙佔車位
使用ZIGGY之前，先下載專用的應用程式APP，車主如果想充電時，先透過APP查詢哪裡有ZIGGY，遠端與它預約充電。
位在某公共停車場的ZIGGY收到預約充電的指令後，它會先幫忙找尋空著的停車位，然後ZIGGY會自動移動到該停車格上幫忙佔車位，接著發送自己的位置給對方。
等車主利用導航系統，駕駛電動車找到ZIGGY的時候，ZIGGY會自動移開，讓車主停進它所預先佔好的停車位。
接著ZIGGY會自動移近電動車充電口的地方，等車主透過手機完成付款，ZIGGY就開始為電動車進行充電。
等充電完成，ZIGGY會發送訊息到車主的手機，然後這時候ZIGGY就會像掃地機器人，自動跑回停車場的一角，為自己補充電力。
ZIGGY讓電動車充電，變得更容易
對於一些公共停車場所來說，有了移動式充電站，就不必為了安裝充電樁而到處拉線，可以節省安裝固定充電樁的電力基礎設施成本，而且ZIGGY可以立刻部署，也很容易擴充套件，方便在任何地方使用。
這意味著現有的停車場不需要特別為了電動車充電這件事再增加設施，例如電動車專屬停車位，頂多只是規劃一個像掃地機器人一樣，可以讓ZIGGY自動返回充電的地方。
ZIGGY的黑科技
ZiGGY的四面都有攝影鏡頭，四面八方也都安裝上感測器，移動主機的四個輪子是全輪轉向，以確保它可以毫無死角的平順移動，甚至還有上下坡平順滑移的功能，加速、減速、控速、轉彎，一點都難不倒它。ZiGGY兩側的大螢幕，是廣告燈箱和介紹如何充電的內容，廣告收入都用來抵銷ZiGGY的成本，好讓充電費用更平價，以利更多人使用。
ZIGGY發布後，已經引起非常多人的矚目與眾多客戶興趣，如加州紅木城的Holiday Inn Express、舊金山的Opera Plaza和布魯克林的豪華酒店The William Vale都已計畫引進。
EV Safe Charge公司表示，ZIGGY開始接受預訂，並將在2023年進行量產並交付，而為了讓停車場、購物中心、飯店、酒店、車隊運營商等等，未來都能多多使用ZIGGY，公司也會提供租賃服務。而ZIGGY第一個版本將是交流電「慢充」充電，功率在3千至19千瓦之間，但公司已經正在研究直流電「快充」版本，該版本將可提供50千瓦的充電服務。
本文經電車未授權刊登，原文刊登於此
原標題：太理想了！世界第一個「行動充電站ZIGGY」隨叩隨到還能幫忙佔車位
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。