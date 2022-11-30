香港人與德國人眼中最好的年代

連登網民討論香港最快樂的年代為何時。

有人開帖說是二千年代初，因為那時政治穩定，人民有充分自由，反政府聲音很少；影視藝方面，香港藝人有不少支持，港產電影大放異彩。

其他人則說應該是八九十年代，那時香港的軟實力和經濟才最強，並笑說樓主太年輕。

不同年代的人，都會有不同的回憶。然而相同之處，就是都會懷念逝去的年代，特別是自己成長的時期。那時未必一切風調雨順，卻是自己的青春年華，最有活力和衝勁的時代。

要是問德國人德國最好的年代是何時，也必有許多答案。

八九十後德國人，多會覺得疫情前的千禧年代是段美好而快樂的時光。尤其是德國在統一後慢慢重上正軌，社會穩定，經濟繁榮。在默克爾治下，德國的經濟每年平均成長1.6%，失業率也從她上任前的11%降至3%左右。2008年全球經濟危機，德國都安然度過，沒有大型裁員潮，因為企業多對德國政府救市措施有信心。文化方面，國家在2006年舉辦世界盃，凝聚德國人團結心理，也使人民擺脫二戰後的罪疚感，樂於表現對國家的認同和自豪。原來為德國人身分自豪，不是羞恥的事，而是擁抱民主和自由這些德國人重視的價值觀，身為德國人是幸福的事。

然而來自前東德地區的人或許不大同意統一後的德國帶給他們快樂。兩德統一後，東西貧富懸殊嚴重，直到三十多年後的今天，東部州份平均薪酬仍較前西德州份低，而大部分前東德州份失業率亦較德國平均高。在東德成長的人，或都懷念以前人人有工作和住屋的年代。縱然那時沒出國和新聞自由，也沒公平選舉，但至少有安定生活，不須為工作煩惱。這些都是上一輩的人，他們在八十年代或以後出生的子女，多不會同意東德美好。一來自己沒經歷過，二來他們在統一後德國成長，會重視自由和人權，也與受東德教育的父母價值觀相異。