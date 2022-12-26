【專訪】紀錄片《憂鬱之島》日本發行商小林三四郎：一個「狼來了」的警世故事，我們有責任傳達香港之痛

文：無言

一齣可能在香港不能上映的紀錄片《憂鬱之島》，早於2022年7月在日本率先上映，引來日媒紛紛報導。

日本記者以「珍寶海鮮舫」作為引子——香港就如一艘沉沒的船，一去不返⋯⋯《憂鬱之島》這艘船先在日本著陸，再經英國，它更有可能摘下此屆台灣金馬奬最佳紀錄片獎項，但在《港區國安法》落實後的「新香港」，依然歸航無期⋯⋯（編按：原文發表日期為11月19日，當時台灣金馬獎尚未舉行，此屆最佳紀錄片最後由《九槍》獲得。）

香港電影上演「漂流記」，有港人在網上批評《憂鬱之島》對1967年的歷史避重就輕，質疑導演陳梓桓收了左派人士的資金拍攝。2017年計劃拍攝的《憂鬱之島》，於2019年眾籌，當中有約20%的資金是日圓。拍攝計劃最大的推手是亞洲紀錄片發行商太秦株式會社（Uzumasa），創辦人小林三四郎2019年二話不説便答應協助。

在疫情的兩年間，日本發起「拯救戲院行動」，在低迷的電影市道裡，小林三四郎堅持發行香港紀錄片。小林指，趁日本還有自由的空間，便在日本爭取最多的院線放映《憂鬱之島》。

「電影就如一面鏡子，在生長的地方不能創作，是一件很痛苦的事。今時不如往日，全球自由正在不斷萎縮，日語有句諺語，用綿條緩緩勒頸，讓你慢慢窒息氣絕身亡。不重視自由的時代已降臨，我們應該協助《憂鬱之島》。」小林三四郎説。

「我只顧著要快點上映，不清楚他們的痛苦和危險」

2017年，陳梓桓前作《亂世備忘》在日本山形國際紀錄片影展奪得「小川紳介奬」，太秦得到日本發行權，讓這齣講述雨傘運動的紀錄片成功著陸日本，擦亮日人的眼睛。小林三四郎那時開始認識香港的紀錄片，而日人對香港電影的認知亦不再是商業電影。

2019年6月香港爆發前所未有的反修例運動，小林先生在秋冬之間的山形國際紀錄片影展重遇《憂鬱之島》的監製任硯聰。任把小林拉到一角探問：「陳梓桓有一個拍攝計劃，想你幫幫手，你可否幫一把？」小林憶述當時二話不説就答應，「當時只是收到拍攝計劃是橫跨三個時代——1967、1989、2019年，究竟我要怎樣幫，我全然不知曉。」

2019年年底是香港抗爭最激烈的時刻，小林望著新聞直播，心裡焦慮著，叫陳梓桓早點完成，「快點做後期然後上映，日本人很快遺忘的⋯⋯」踏入2020年，日本遇上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），陳梓桓向太秦要求延長拍攝，小林心裡縱不贊成，但尊重《憂鬱之島》製作團隊的決定。在之後的數個月，《港區國安法》有泰山壓頂之勢，日媒以法律的「坦克車」比喻《港區國安法》，認為它將徹底摧毀香港；落實後的7月1日，《產經新聞》以「香港已死」做頭版標題；政治人物大抓捕，六四集會的自由不復再，一一應驗《憂鬱之島》受訪者之言——「香港人不能決定自己的命運」。

Photo Credit: 《憂鬱之島》劇照 反送中包圍立法會的示威隊伍。

《憂鬱之島》記錄了歷史性時刻，説到這裡，流著長長白髮的小林先生微微垂頭，眼泛淚光，語帶愧疚説：「我只顧著要快點上映，不清楚他們的痛苦和危險⋯⋯我們一起製作，我竟不知道，實在不好意思⋯⋯」。小林坦言，他對於香港的印象停留在《亂世備忘》，港日兩地存在「溫差」，「看《亂世備忘》，沒有想像香港已變到如此不堪。」

七十年代末是日本火紅年代的尾聲，小林由故鄉新潟前往東京讀大學，踏著學生運動的足跡，追求理想的國度。他曾身處反抗的年代，認為在紛亂的時代保持「對話」是很困難的事，因此小林特別讚賞《憂鬱之島》安排1967年少年犯楊宇傑與被控暴動待審的青年在獄中對談的一幕，「楊宇傑的愛國主義是一場運動，香港獨立也是運動；雙方跨世代對談是很難的，今日的日本人很難明白，這是難得的對話。」

Photo Credit: 《憂鬱之島》劇照 1967年少年犯楊宇傑與被控暴動待審的青年在獄中對談的一幕（譚鈞朗飾演）。

小林説起封塵半個世紀的日本紀錄片《三島由紀夫VS東大全共鬥》，當中呈現的左翼與右翼的對話是極為罕見，以他的記憶認知，日本左翼與意識形態相異的組織甚少對話，《憂鬱之島》做到跨越政治光譜、世代對談，在歷史上實屬難得。

在今天，太秦成為日本觀眾重新認識香港的「窗口」

陳梓桓曾向記者説，《亂世備忘》有關青春與抗爭，容易牽動觀眾熱情，他分析這是在日本火熱起來的原因。誠然，發行老闆小林三四郎也因為《亂世備忘》的「青春政治」而燃點起昔日的抗爭情懷，更多的是勾起很多過往的香港回憶，可惜一切已變成追憶。

Photo Credit: Aquarian Works 太秦於2021年發行何韻詩的紀錄片《Denise Ho: Becoming the Song》。

回歸前的香港電影，曾經在日本社會留下過痕跡。

李小龍在1973年逝世，生前留下《龍爭虎鬥》，電影風靡東瀛。小林三四郎憶述在新潟小戲院首次看《猛龍過江》，已被李小龍的魅力深深吸引，一班十多歲小子一齣戲院忍不住模仿李小龍擦擦鼻子發猴叫「我喳——」，雙腿微微舉起已蠢蠢欲動打中國功夫。之後1986年周潤發的《英雄本色》俘虜不少女影迷，今年4K版本在日本再度公映，依然座無虛席。小林的妻子是周潤發的忠實影迷，90年代到香港旅遊，就是為了去周潤發的出生地南丫島朝聖。

回歸前《香港製造》呈現九七大限的苦澀青春，小林説當時為香港電影帶來新氣象，王家衞《阿飛正傳》的遺美影像令影迷愛不惜手，金城武當時又是人氣影星，香港電影風潮到《古惑仔》系列才終止，可惜回歸後的香港電影不知為何突然斷了線，失聯了。

太秦於2021年發行何韻詩的紀錄片《Denise Ho: Becoming the Song》時，完全感受到港日失聯的「後遺症」，「何韻詩是香港很有名的歌星，以前香港明星代表亞洲明星，可惜日本觀眾是由2021年這齣紀錄片才認識何韻詩。」太秦在疫情間發行了好幾齣香港紀錄片：2021年有《Denise Ho：Becoming the Song》，2022年有《憂鬱之島》和《時代革命》，太秦成為了日本觀眾認識香港的「窗口」，小林説他與很多觀眾一樣，每次也流著淚走出戲院，因為這已不是他們認知的香港，情況變壞的速度比預期快，一時間難以接受。