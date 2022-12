【專訪】紀錄片《憂鬱之島》日本發行商小林三四郎：一個「狼來了」的警世故事，我們有責任傳達香港之痛

文:無言

一齣可能在香港不能上映的紀錄片《憂鬱之島》,早於2022年7月在日本率先上映,引來日媒紛紛報導。

日本記者以「珍寶海鮮舫」作為引子——香港就如一艘沉沒的船,一去不返⋯⋯《憂鬱之島》這艘船先在日本著陸,再經英國,它更有可能摘下此屆台灣金馬奬最佳紀錄片獎項,但在《港區國安法》落實後的「新香港」,依然歸航無期⋯⋯(編按:原文發表日期為11月19日,當時台灣金馬獎尚未舉行,此屆最佳紀錄片最後由《九槍》獲得。)

香港電影上演「漂流記」,有港人在網上批評《憂鬱之島》對1967年的歷史避重就輕,質疑導演陳梓桓收了左派人士的資金拍攝。2017年計劃拍攝的《憂鬱之島》,於2019年眾籌,當中有約20%的資金是日圓。拍攝計劃最大的推手是亞洲紀錄片發行商太秦株式會社(Uzumasa),創辦人小林三四郎2019年二話不説便答應協助。

在疫情的兩年間,日本發起「拯救戲院行動」,在低迷的電影市道裡,小林三四郎堅持發行香港紀錄片。小林指,趁日本還有自由的空間,便在日本爭取最多的院線放映《憂鬱之島》。

「電影就如一面鏡子,在生長的地方不能創作,是一件很痛苦的事。今時不如往日,全球自由正在不斷萎縮,日語有句諺語,用綿條緩緩勒頸,讓你慢慢窒息氣絕身亡。不重視自由的時代已降臨,我們應該協助《憂鬱之島》。」小林三四郎説。

「我只顧著要快點上映,不清楚他們的痛苦和危險」

2017年,陳梓桓前作《亂世備忘》在日本山形國際紀錄片影展奪得「小川紳介奬」,太秦得到日本發行權,讓這齣講述雨傘運動的紀錄片成功著陸日本,擦亮日人的眼睛。小林三四郎那時開始認識香港的紀錄片,而日人對香港電影的認知亦不再是商業電影。

2019年6月香港爆發前所未有的反修例運動,小林先生在秋冬之間的山形國際紀錄片影展重遇《憂鬱之島》的監製任硯聰。任把小林拉到一角探問:「陳梓桓有一個拍攝計劃,想你幫幫手,你可否幫一把?」小林憶述當時二話不説就答應,「當時只是收到拍攝計劃是橫跨三個時代——1967、1989、2019年,究竟我要怎樣幫,我全然不知曉。」

2019年年底是香港抗爭最激烈的時刻,小林望著新聞直播,心裡焦慮著,叫陳梓桓早點完成,「快點做後期然後上映,日本人很快遺忘的⋯⋯」踏入2020年,日本遇上COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎),陳梓桓向太秦要求延長拍攝,小林心裡縱不贊成,但尊重《憂鬱之島》製作團隊的決定。在之後的數個月,《港區國安法》有泰山壓頂之勢,日媒以法律的「坦克車」比喻《港區國安法》,認為它將徹底摧毀香港;落實後的7月1日,《產經新聞》以「香港已死」做頭版標題;政治人物大抓捕,六四集會的自由不復再,一一應驗《憂鬱之島》受訪者之言——「香港人不能決定自己的命運」。

Photo Credit: 《憂鬱之島》劇照 反送中包圍立法會的示威隊伍。

《憂鬱之島》記錄了歷史性時刻,説到這裡,流著長長白髮的小林先生微微垂頭,眼泛淚光,語帶愧疚説:「我只顧著要快點上映,不清楚他們的痛苦和危險⋯⋯我們一起製作,我竟不知道,實在不好意思⋯⋯」。小林坦言,他對於香港的印象停留在《亂世備忘》,港日兩地存在「溫差」,「看《亂世備忘》,沒有想像香港已變到如此不堪。」

七十年代末是日本火紅年代的尾聲,小林由故鄉新潟前往東京讀大學,踏著學生運動的足跡,追求理想的國度。他曾身處反抗的年代,認為在紛亂的時代保持「對話」是很困難的事,因此小林特別讚賞《憂鬱之島》安排1967年少年犯楊宇傑與被控暴動待審的青年在獄中對談的一幕,「楊宇傑的愛國主義是一場運動,香港獨立也是運動;雙方跨世代對談是很難的,今日的日本人很難明白,這是難得的對話。」

Photo Credit: 《憂鬱之島》劇照 1967年少年犯楊宇傑與被控暴動待審的青年在獄中對談的一幕(譚鈞朗飾演)。

小林説起封塵半個世紀的日本紀錄片《三島由紀夫VS東大全共鬥》,當中呈現的左翼與右翼的對話是極為罕見,以他的記憶認知,日本左翼與意識形態相異的組織甚少對話,《憂鬱之島》做到跨越政治光譜、世代對談,在歷史上實屬難得。

在今天,太秦成為日本觀眾重新認識香港的「窗口」

陳梓桓曾向記者説,《亂世備忘》有關青春與抗爭,容易牽動觀眾熱情,他分析這是在日本火熱起來的原因。誠然,發行老闆小林三四郎也因為《亂世備忘》的「青春政治」而燃點起昔日的抗爭情懷,更多的是勾起很多過往的香港回憶,可惜一切已變成追憶。

Photo Credit: Aquarian Works 太秦於2021年發行何韻詩的紀錄片《Denise Ho: Becoming the Song》。

回歸前的香港電影,曾經在日本社會留下過痕跡。

李小龍在1973年逝世,生前留下《龍爭虎鬥》,電影風靡東瀛。小林三四郎憶述在新潟小戲院首次看《猛龍過江》,已被李小龍的魅力深深吸引,一班十多歲小子一齣戲院忍不住模仿李小龍擦擦鼻子發猴叫「我喳——」,雙腿微微舉起已蠢蠢欲動打中國功夫。之後1986年周潤發的《英雄本色》俘虜不少女影迷,今年4K版本在日本再度公映,依然座無虛席。小林的妻子是周潤發的忠實影迷,90年代到香港旅遊,就是為了去周潤發的出生地南丫島朝聖。

回歸前《香港製造》呈現九七大限的苦澀青春,小林説當時為香港電影帶來新氣象,王家衞《阿飛正傳》的遺美影像令影迷愛不惜手,金城武當時又是人氣影星,香港電影風潮到《古惑仔》系列才終止,可惜回歸後的香港電影不知為何突然斷了線,失聯了。

太秦於2021年發行何韻詩的紀錄片《Denise Ho: Becoming the Song》時,完全感受到港日失聯的「後遺症」,「何韻詩是香港很有名的歌星,以前香港明星代表亞洲明星,可惜日本觀眾是由2021年這齣紀錄片才認識何韻詩。」太秦在疫情間發行了好幾齣香港紀錄片:2021年有《Denise Ho:Becoming the Song》,2022年有《憂鬱之島》和《時代革命》,太秦成為了日本觀眾認識香港的「窗口」,小林説他與很多觀眾一樣,每次也流著淚走出戲院,因為這已不是他們認知的香港,情況變壞的速度比預期快,一時間難以接受。