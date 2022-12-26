【專訪】紀錄片《憂鬱之島》日本發行商小林三四郎：一個「狼來了」的警世故事，我們有責任傳達香港之痛
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小林三四郎對香港的情況感到悲觀，他説回復自由之都，或要待百年之久。電影作為社會、時代的鏡子，他認為香港創作人未來要學會「踩著紅線」，用不同的表達方法創作下去，朝著這個方向去拍，也會有好的作品。
文：無言
一齣可能在香港不能上映的紀錄片《憂鬱之島》，早於2022年7月在日本率先上映，引來日媒紛紛報導。
日本記者以「珍寶海鮮舫」作為引子——香港就如一艘沉沒的船，一去不返⋯⋯《憂鬱之島》這艘船先在日本著陸，再經英國，它更有可能摘下此屆台灣金馬奬最佳紀錄片獎項，但在《港區國安法》落實後的「新香港」，依然歸航無期⋯⋯（編按：原文發表日期為11月19日，當時台灣金馬獎尚未舉行，此屆最佳紀錄片最後由《九槍》獲得。）
香港電影上演「漂流記」，有港人在網上批評《憂鬱之島》對1967年的歷史避重就輕，質疑導演陳梓桓收了左派人士的資金拍攝。2017年計劃拍攝的《憂鬱之島》，於2019年眾籌，當中有約20%的資金是日圓。拍攝計劃最大的推手是亞洲紀錄片發行商太秦株式會社（Uzumasa），創辦人小林三四郎2019年二話不説便答應協助。
在疫情的兩年間，日本發起「拯救戲院行動」，在低迷的電影市道裡，小林三四郎堅持發行香港紀錄片。小林指，趁日本還有自由的空間，便在日本爭取最多的院線放映《憂鬱之島》。
「電影就如一面鏡子，在生長的地方不能創作，是一件很痛苦的事。今時不如往日，全球自由正在不斷萎縮，日語有句諺語，用綿條緩緩勒頸，讓你慢慢窒息氣絕身亡。不重視自由的時代已降臨，我們應該協助《憂鬱之島》。」小林三四郎説。
「我只顧著要快點上映，不清楚他們的痛苦和危險」
2017年，陳梓桓前作《亂世備忘》在日本山形國際紀錄片影展奪得「小川紳介奬」，太秦得到日本發行權，讓這齣講述雨傘運動的紀錄片成功著陸日本，擦亮日人的眼睛。小林三四郎那時開始認識香港的紀錄片，而日人對香港電影的認知亦不再是商業電影。
2019年6月香港爆發前所未有的反修例運動，小林先生在秋冬之間的山形國際紀錄片影展重遇《憂鬱之島》的監製任硯聰。任把小林拉到一角探問：「陳梓桓有一個拍攝計劃，想你幫幫手，你可否幫一把？」小林憶述當時二話不説就答應，「當時只是收到拍攝計劃是橫跨三個時代——1967、1989、2019年，究竟我要怎樣幫，我全然不知曉。」
2019年年底是香港抗爭最激烈的時刻，小林望著新聞直播，心裡焦慮著，叫陳梓桓早點完成，「快點做後期然後上映，日本人很快遺忘的⋯⋯」踏入2020年，日本遇上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），陳梓桓向太秦要求延長拍攝，小林心裡縱不贊成，但尊重《憂鬱之島》製作團隊的決定。在之後的數個月，《港區國安法》有泰山壓頂之勢，日媒以法律的「坦克車」比喻《港區國安法》，認為它將徹底摧毀香港；落實後的7月1日，《產經新聞》以「香港已死」做頭版標題；政治人物大抓捕，六四集會的自由不復再，一一應驗《憂鬱之島》受訪者之言——「香港人不能決定自己的命運」。
《憂鬱之島》記錄了歷史性時刻，説到這裡，流著長長白髮的小林先生微微垂頭，眼泛淚光，語帶愧疚説：「我只顧著要快點上映，不清楚他們的痛苦和危險⋯⋯我們一起製作，我竟不知道，實在不好意思⋯⋯」。小林坦言，他對於香港的印象停留在《亂世備忘》，港日兩地存在「溫差」，「看《亂世備忘》，沒有想像香港已變到如此不堪。」
七十年代末是日本火紅年代的尾聲，小林由故鄉新潟前往東京讀大學，踏著學生運動的足跡，追求理想的國度。他曾身處反抗的年代，認為在紛亂的時代保持「對話」是很困難的事，因此小林特別讚賞《憂鬱之島》安排1967年少年犯楊宇傑與被控暴動待審的青年在獄中對談的一幕，「楊宇傑的愛國主義是一場運動，香港獨立也是運動；雙方跨世代對談是很難的，今日的日本人很難明白，這是難得的對話。」
小林説起封塵半個世紀的日本紀錄片《三島由紀夫VS東大全共鬥》，當中呈現的左翼與右翼的對話是極為罕見，以他的記憶認知，日本左翼與意識形態相異的組織甚少對話，《憂鬱之島》做到跨越政治光譜、世代對談，在歷史上實屬難得。
在今天，太秦成為日本觀眾重新認識香港的「窗口」
陳梓桓曾向記者説，《亂世備忘》有關青春與抗爭，容易牽動觀眾熱情，他分析這是在日本火熱起來的原因。誠然，發行老闆小林三四郎也因為《亂世備忘》的「青春政治」而燃點起昔日的抗爭情懷，更多的是勾起很多過往的香港回憶，可惜一切已變成追憶。
回歸前的香港電影，曾經在日本社會留下過痕跡。
李小龍在1973年逝世，生前留下《龍爭虎鬥》，電影風靡東瀛。小林三四郎憶述在新潟小戲院首次看《猛龍過江》，已被李小龍的魅力深深吸引，一班十多歲小子一齣戲院忍不住模仿李小龍擦擦鼻子發猴叫「我喳——」，雙腿微微舉起已蠢蠢欲動打中國功夫。之後1986年周潤發的《英雄本色》俘虜不少女影迷，今年4K版本在日本再度公映，依然座無虛席。小林的妻子是周潤發的忠實影迷，90年代到香港旅遊，就是為了去周潤發的出生地南丫島朝聖。
回歸前《香港製造》呈現九七大限的苦澀青春，小林説當時為香港電影帶來新氣象，王家衞《阿飛正傳》的遺美影像令影迷愛不惜手，金城武當時又是人氣影星，香港電影風潮到《古惑仔》系列才終止，可惜回歸後的香港電影不知為何突然斷了線，失聯了。
太秦於2021年發行何韻詩的紀錄片《Denise Ho: Becoming the Song》時，完全感受到港日失聯的「後遺症」，「何韻詩是香港很有名的歌星，以前香港明星代表亞洲明星，可惜日本觀眾是由2021年這齣紀錄片才認識何韻詩。」太秦在疫情間發行了好幾齣香港紀錄片：2021年有《Denise Ho：Becoming the Song》，2022年有《憂鬱之島》和《時代革命》，太秦成為了日本觀眾認識香港的「窗口」，小林説他與很多觀眾一樣，每次也流著淚走出戲院，因為這已不是他們認知的香港，情況變壞的速度比預期快，一時間難以接受。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。