2022/11/28,
中國

【圖表】烏魯木齊大火激起中國各地反封控浪潮，世界哪些城市串連「白紙革命」聲援活動？

【圖表】烏魯木齊大火激起中國各地反封控浪潮，世界哪些城市串連「白紙革命」聲援活動？

我們想讓你知道的是

新疆烏魯木齊市的大火已在中國多座城市引發大規模反封控示威浪潮，世界各地包含台灣、美國、加拿大、英國、法國、荷蘭等國都有民眾發起聲援活動，舉起白紙支持中國抗爭者。

新疆烏魯木齊市火災追悼活動延燒至今，已在中國多座城市引發大規模的反封控抗議浪潮，世界各地民眾也陸續舉辦紀念活動聲援抗爭。

11月24日晚間，新疆烏魯木齊市天山市的吉祥苑社區發生大火，疑因當地嚴格的封控政策致使救援流程延誤，根據中國官方統計，此起火災最終造成10人死亡，9人受傷。11月26日起，中國各地民眾發起集會追悼烏魯木齊逝者，而後演變成大規模的反封控抗議浪潮，上海、北京、武漢、成都、廣州等地陸續爆發示威行動，許多民眾手舉白紙、燭光，對現行動態清零政策表達抗議。

由於中國政府對言論自由的高壓管制，人民容易因標語訴求遭司法追究，因此反封控抗爭民眾舉起白紙規避審查，也藉以展現無法表達言論自由的憤怒，這樣的行動被稱為「白紙革命（A4 Revolution）」。

除了中國境內示威，海外民眾也持續響應反封控抗爭，包含台灣、美國、加拿大、英國、法國、荷蘭等國都有民眾展開聲援活動，悼念烏魯木齊死傷，並舉起白紙支持中國抗爭者。根據公開網路活動文宣與推特帳號「李老師不是你老師」所發布的現場資訊，截至11月28日，已舉辦或即將舉辦白紙革命聲援活動的城市及據點如下：

221128_白紙革命海外聲援活動舉辦城市
  • 台灣：台北自由廣場牌樓
  • 日本：東京新宿西口站、大阪近鐵日本橋站
  • 美國：中國駐紐約總領事館、中國駐舊金山總領事館、華盛頓廣場公園
  • 加拿大：中國駐多倫多領事館、溫哥華美術館、蒙特婁羅迪克紀念大門
  • 法國：巴黎巴士底廣場、龐畢度中心
  • 英國：中國駐英國大使館、布里斯托、伯明罕中國城、南約克郡雪菲爾大學
  • 荷蘭：阿姆斯特丹水壩廣場、海牙和平宫
  • 愛爾蘭：都柏林尖塔
  • 義大利：米蘭和平之門
  • 德國：柏林、法蘭克福歷史博物館
  • 澳洲：雪梨市政廳、布里斯本市政廳、阿得雷德中國城

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核稿編輯：楊士範


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