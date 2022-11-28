TNL+ 2022/11/28,
文學

因為看見，所以動情——讀梁柏練《看見動物》

因為看見，所以動情——讀梁柏練《看見動物》
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

《看見動物》作者梁柏練不算是走在前線的行動派，卻比很多惹人非議的激進動保人士（香港網民不時譏為「動保膠」）勇於反省自身，於是「思考」便毫不意外地成了書中收錄文章最多的一輯。當中探討的一些主題耳熟能詳，例如動物實驗、安樂死等等，篇幅不長，重點也不在鋪陳論點或定下結論，反而多在呈現動物的苦難。

文：劉安廉@火苗文學工作室

不少有關動物權益的著作，深度與厚度兼備仍不乏有心人問津。《看見動物》也寫人與動物的關係，字裏行間流露的，則是一份「溫度」。全書二十四篇文章分為三輯：「經歷」、「訪談」、「思考」，像是作者的一份見證——以自己的所見所思去證明守護動物這條路縱然困難，仍是必要。

世間動物形態殊異，要說到一視同仁，絕不容易。人類對動物的愛惡與觀感，多半出於牠們對我們是否有價值。在思辯與行動前，作者期望我們必先「看見」動物的存在。因為在看見一刻，我們便與牠們建立了關係，如何對待牠們，便全繫於我們怎樣看待這些關係。

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圖片來源：藝鵠有限公司

《看》書作者不算是走在前線的行動派，卻比很多惹人非議的激進動保人士（香港網民不時譏為「動保膠」）勇於反省自身，於是「思考」便毫不意外地成了書中收錄文章最多的一輯。當中探討的一些主題耳熟能詳，例如動物實驗、安樂死等等，篇幅不長，重點也不在鋪陳論點或定下結論，反而多在呈現動物的苦難。像〈實驗的現實〉提到的「德萊茲測試」（Draize test），大家對這惡名昭彰的實驗或不陌生，但再讀作者的文字時，依舊會感到毛骨竦然：

將兔子束在架上，用夾子固定眼皮張開，然後拿滴管對着眼睛，將洗頭水一滴滴地掉下去，直至潰爛。那些令兔子眼睛爛得最慢，痛苦延得最長的，就最不刺眼，可以用在人身上。

換了是影像或照片，我們想必馬上調頭不看。但以文字表達，就有一種「看」來淡然，卻痛若凌遲的感覺。作者接着提出動物實驗的盲點，並提醒普羅大眾亦可透過選擇消費，拒絕帶有動物實驗性質的產品。

又如在〈文學中的動物〉一文提到《聊齋誌異》〈義犬〉、龜兔賽跑等故事，作者提出我們常把動物與我們歌頌或貶抑的品德拉上等號，無非是美麗誤會或出於一廂情願。然後，他再舉吳煦斌的《看牛集》〈殘暴〉一文為例，揭示象徵「和平」的鴿子的暴戾一面。作者認為：

文學創作寫到動物，應有這種平衡，撇除刻板印象，讓人重新看見動物本來的面貌，才算對牠們公平。

這種「平衡」其實不易達成，即使吳氏作品中確有強烈的寫實傾向與自然關懷，也不能抹殺作者本身的文學追求。何況，作品面世後的影響，往往超出作者的控制範圍。事實上，當代文學家對各種象徵的把握亦已比往昔敏感，文學的想像不一定令動物的形象變得死板，讀者如能對「文本動物」及「真實動物」加以辨識，「動物」的意涵反而將會得到更深廣的開拓。

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Photo Credit: Jason Lee / Reuters / 達志影像
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