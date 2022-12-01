TNL+ 2022/12/01,
心理

「AA制」如何公平又不傷感情？金錢要AA，家事也要AA，但世界上有太多事情沒辦法二等分了

「AA制」如何公平又不傷感情？金錢要AA，家事也要AA，但世界上有太多事情沒辦法二等分了
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

AA制是現代伴侶交往間主流的付帳方式，但也不時聽說會有徹底貫徹AA制的極端案例，譬如：20塊地停車費、25元飲料錢都要AA制。到底怎麼樣的AA制才是公平的展現呢？也許該從「感受」上來談。

AA制，似乎已經成為現代年輕情侶之間一種流行的趨勢。我自己是習慣AA制的人，但是到底要各自付到什麼情況，其實是一個值得思考的問題。

公平理論

心理學上有一個理論，叫做「公平理論」，是美國心理學家亞當斯（John Stacey Adams）所提出，他主張當一個人在工作上做出成績也得到報酬後，他所關注的不會只在自己身上，也會同時與他人所付出與報酬來做比較，以確保自己有獲得合理的待遇。

也就是當我們感覺到自己的付出與獲得，和對方的付出與獲得相當的時候，我們才會滿意一段關係。但這是否代表著徹底的AA制，就能夠帶來幸福的關係呢？我覺得並不是這樣。

這個世界上，有太多事情不能單純的用量化進行比較了。

譬如女性經痛的時候，男朋友買一碗紅豆湯，還要跟女朋友收錢，這種「公平」是否會讓女朋友感到舒服呢？就我遇過的人來說，有些人確實會付這筆錢，有些人則覺得這是非常不貼心的行為。對後者而言，這樣AA制的行為，其實並不公平，畢竟女朋友承受了男性所不需要承擔的經痛，這時候男性多付出一些又何妨呢？

又或者，發生性關係時的保險套、潤滑液、情趣用品等等，到底該不該一人付一半呢？有些人可能會覺得，這也該一人一半，才是真正的AA制，但也會有人覺得，連保險套都要AA，是不是太誇張了呢？

就這樣來看，這麼徹底的AA制，帶來的或許不是幸福的關係，而是陷入「公平」與否爭執的開端。

實務上有太多事情，很難徹底AA制

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