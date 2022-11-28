【2022九合一選舉】老將也會落馬，六都有多少議員連任失敗？

2022年九合一大選結果26日出爐，從1751位議員候選人當中選出本屆910位新科縣市議員，除了傳統藍綠兩大黨合計拿下超過半數席次外，首次參與地方選舉的台灣民眾黨也拿下14席，躍升成為第三勢力領頭羊。但幾家歡樂幾家愁，在各地競爭激烈的選情下，也有多位現任議員落馬，未能成功連任，其中以新北市9人落選為最多。

根據中選會資料，本屆六都740位議員候選人中，有315位現任議員爭取連任，佔全部約42.6%，其中又以高雄參選比例最高，有47%的人再次投入選戰。比對本次當選名單，六都連任成功的議員佔多數，但仍有部分老將因選區競爭激烈而落馬，其中以新北市落選人數最多，有9位議員未成功連任。

台北市第一選區（北投區、士林區）是本次競爭最激烈的區域之一，民眾黨候選人黃瀞瑩首次參選即拿下2萬9270票，超高得票不僅登上該選區第一名，也擠掉3位現任議員，其中無黨籍市議員林瑞圖（現為人民最大黨創黨主席）成為落選頭，前時代力量市議員黃郁芬（現為無黨籍）也未能成功連任。

從六都議會各政黨佔比來看，傳統藍綠兩黨仍然是取得多數席次，但首次投入地方選舉的民眾黨在台北市也取得4席，全台共取得14席，不僅翻轉第三勢力，也為下次選舉各地方政黨版圖帶來更多變數。

（文/圖：梁敏萱）

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核稿編輯：楊士範