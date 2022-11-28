2022/11/28,
經濟

《彭博》：31年來首次，中國公司駐港地區總部數目超越美國

《彭博》：31年來首次，中國公司駐港地區總部數目超越美國
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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彭博新聞報導，美國公司駐港地區總部數目較中國公司少，是至少31年來首次。報導指出，香港嚴格的疫情防控措施、國家安全有關行動和陷入困境的經濟都削弱了香港作為國際金融中心的吸引力，企業將資源轉移到新加坡等其他地方。

（中央社）香港政府統計處公布，今年在港設有地區總部的境外公司中，以中國公司最多有251間，其次是美國公司有240間。彭博指出，美國公司駐港地區總部數目較中國公司少，是至少31年來首次。

香港政府統計處24日出版「2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」報告，調查是以今年6月1日作為統計日期，計算了有香港境外母公司的1411間駐港地區總部、2397間地區辦事處及5170間當地辦事處。

報告指出，中國公司駐港的地區總部數目最多（251間），其次是美國（240間）及日本（212間）。美國公司駐港的地區辦事處數目最多（430間），其次是日本（402間）及中國（327間）。中國公司駐港的當地辦事處數目最多（1536間），其次是日本（774間）及美國（588間）。

報告又表示，有12%地區總部、地區辦事處及當地辦事處提出了希望香港政府應關注的具體事項，當中44%表示港府應關注防疫措施，其次是政府的支援，以及員工及租金成本。

彭博新聞報導，美國公司駐港地區總部數目較中國公司少，是至少31年來首次。而今年的統計顯示，美國公司駐港的地區總部較去年少14間，也是自2002年來最少，而中國公司駐港的地區總部只較去年只少了1間。

報導表示，在港設地區總部的境外公司，中國公司占18%，而美國公司佔17%。日本、英國和德國公司的數量跟隨其後。在2012年高峰期，有333家美國公司在港設有地區總部。

報導指出，香港嚴格的疫情防控措施、國家安全有關行動和陷入困境的經濟都削弱了香港作為國際金融中心的吸引力，企業將資源轉移到新加坡等其他地方。

儘管香港取消了酒店強制隔離等入境防疫措施，但遊客仍需遵守一系列限制，而香港與中國大陸的邊界仍然關閉，也是在港企業轉移到其他地方的原因。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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