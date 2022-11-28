2022/11/28,
運動

2022世界盃：阿根廷新陣式有改進，但前線仍缺乏配合

2022世界盃：阿根廷新陣式有改進，但前線仍缺乏配合
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

要強調的是，新的陣式和新的人腳雖然令阿根廷演出改進。但前線缺乏配合仍然是非常明顯的缺點。而由於墨西哥真的很弱，中後場在今仗也沒有受到足夠的考驗。

陣式轉變帶來改善

如果將焦點放在開賽的30分鐘，阿根廷的演出比上仗不敵沙地阿拉伯時更差。他們連中場的基本組織也欠奉。後防控球後，球根本傳不到予三名中場球員。最後往往只能以右後衛蒙迪爾（Gonzalo Montiel）為選擇。這自然令到墨西哥能輕易做好防守。

但到三十分鐘左右，阿根廷調整了陣式（如下圖）。控球時，原任中場的古爾度洛迪古斯（Guido Rodríguez）後撤到兩名中堅之間，而兩名邊衛則幾乎變了翼衛的姿態參與攻勢。偏左的中場麥亞里士打（Alexis Mac Allister）就開始能做到聯繫攻守的工夫。箇中的關鍵可能是麥亞里士打跟洛迪古斯分工清晰了，而且不會再走到相同的區域。

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上半場末段，阿根廷的組織能力是有明顯提升，但距離威脅墨西哥大門尚有距離。

安素費南迪斯的能力

下半場開始後，阿根廷的優勢愈來愈明顯。過了十分鐘左右，阿根廷以安素費南迪斯（Enzo Fernández）入替了洛迪古斯。安素費南迪斯一上陣，就展示了他的出色傳球能力。阿根廷進攻時，他在靠後的位置「派牌」的角色，大大加強了球隊控制球賽的能力。

一比零的入球當然歸攻於美斯的射術，但整個攻勢是由安素費南迪斯策動的。入球後，阿根廷很快就作出調動。隨著羅美路（Cristian Romero）的入替，安素費南迪斯回到一個正常的防守中場位置。他不但攻入第二球，而且在中場截擊中也有不少貢獻。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
安素費南迪斯（Enzo Fernández）

要強調的是，新的陣式和新的人腳雖然令阿根廷演出改進。但前線缺乏配合仍然是非常明顯的缺點。而由於墨西哥真的很弱，中後場在今仗也沒有受到足夠的考驗。

墨西哥令人極為失望

墨西哥踢了兩仗都沒有入球，兩場賽事的預期入球值（xGoal）先後為0.69和0.22（來源為The xG Philosophy）。不但球隊的攻擊力甚弱，其缺乏組織和配合的踢法，更是令人失望。而且這一場的下半場初段，阿根廷優勢愈見明顯時，馬天奴（Gerardo Martino）領導的墨西哥教練團不似有為球隊安排相應的調整。

如果卡塔爾總算在對塞內加爾落後零比二時踢過十多二十分鐘的「好波」，墨西哥暫時真的「冇段好睇」。暫時已亮相過兩場的球隊中，墨西哥應是最差的一隊。相信他們自一九九四年每屆打入次圈的紀錄，應是時候終結了。

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Photo Credit: AP/ 達志影像

（標題為編輯所擬，原標題為「就阿根廷擊敗墨西哥的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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