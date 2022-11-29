【2022九合一選舉】催票率看六都選舉：連任者都是守成，而民進黨在三都持續下滑

2022九合一選舉大致上結束（嘉義市市長選舉延遲到12/18），民進黨在縣市長選舉僅贏得5席，而六都直轄市僅保住台南市與高雄市2個縣市。以縣市長當選數這樣的結果來看，民進黨無用置疑地是大敗。讓我們來用催票率看看，國民兩黨在六都的支持度變化。

先從民進黨勝選的高雄市來看，上一屆因為「韓流」現象，民進黨高雄市敗選，是近20年來第一次敗選。後來經歷罷免與補選，2018敗選的陳其邁上任高雄市，今年再次出馬競選連任。

從結果來看，陳其邁這次的催票率與2018相比，只有微幅上升，若跟過去相比，仍未達陳菊當初的催票率。而對手柯志恩的催票率，雖然遠低於2018年的韓國瑜，但比2005/6、2010與2014這三屆國民黨候選人高。

另一個民進黨拿下的直轄市是台南市，黃偉哲這次參選連任，結果催票率比2018年增加。不過，國民黨的催票率也比2018年增加，而且國民兩黨的差距，更加拉近一點，從2018年差距3.53個百分點，拉近到2.97個百分點。

接著來看國民黨勝選的台中市，這次由盧秀燕連任成功，這次選舉，民進黨與國民黨的催票率差異，比2018年更加擴大，從9.4個百分點拉開到12.1個百分點。而兩者的催票率跟上一屆相比都下滑。

新北市的情形與台中市類似，國民兩黨的催票率在這屆差距更大，主要是因為民進黨的催票率比上一屆下降更多。而且從近10年來看，民進黨在新北市的催票率持續下滑。

桃園市長選舉這次出現翻轉，由國民黨張善政拿下，而且從趨勢來看，這是2005年以來，國民黨催票率最高的一屆。而民進黨則是跌到30%以下。

最後來看三腳督的台北市長，這次最終由國民黨的蔣萬安勝選。但從趨勢來看，蔣萬安的催票率跟前兩屆國民黨候選人相比，僅微幅增加一些，仍比不上馬英九與郝龍斌時期。而民進黨陳時中的催票，雖然比上一屆回升，但是也仍比不上2010年以前民進黨參選人的催票率。而獲得現任市長柯文哲支持，以無黨籍參選的黃珊珊，催票率不到20%，也遠不及柯文哲當初參選的催票率。

綜合來看，成功連任的市長，不論是國民黨或民進黨，他們的催票率都沒有顯著提升，甚至微幅下滑，所以僅能算是守成。而民進黨在台中市、新北市與桃園市的歷屆催票率，都呈現持續下滑的情勢。

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核稿編輯：楊士範