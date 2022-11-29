【2022九合一選舉】催票率看六都選舉：連任者都是守成，而民進黨在三都持續下滑
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2022縣市長選舉結束，國民黨大勝，而在六都拿下四都，其中兩都連任成功。而從催票率來看，連任者的勝選，不代表他們的支持度增加，更多是因為挑戰者的催票率太低。
2022九合一選舉大致上結束（嘉義市市長選舉延遲到12/18），民進黨在縣市長選舉僅贏得5席，而六都直轄市僅保住台南市與高雄市2個縣市。以縣市長當選數這樣的結果來看，民進黨無用置疑地是大敗。讓我們來用催票率看看，國民兩黨在六都的支持度變化。
先從民進黨勝選的高雄市來看，上一屆因為「韓流」現象，民進黨高雄市敗選，是近20年來第一次敗選。後來經歷罷免與補選，2018敗選的陳其邁上任高雄市，今年再次出馬競選連任。
從結果來看，陳其邁這次的催票率與2018相比，只有微幅上升，若跟過去相比，仍未達陳菊當初的催票率。而對手柯志恩的催票率，雖然遠低於2018年的韓國瑜，但比2005/6、2010與2014這三屆國民黨候選人高。
另一個民進黨拿下的直轄市是台南市，黃偉哲這次參選連任，結果催票率比2018年增加。不過，國民黨的催票率也比2018年增加，而且國民兩黨的差距，更加拉近一點，從2018年差距3.53個百分點，拉近到2.97個百分點。
接著來看國民黨勝選的台中市，這次由盧秀燕連任成功，這次選舉，民進黨與國民黨的催票率差異，比2018年更加擴大，從9.4個百分點拉開到12.1個百分點。而兩者的催票率跟上一屆相比都下滑。
新北市的情形與台中市類似，國民兩黨的催票率在這屆差距更大，主要是因為民進黨的催票率比上一屆下降更多。而且從近10年來看，民進黨在新北市的催票率持續下滑。
桃園市長選舉這次出現翻轉，由國民黨張善政拿下，而且從趨勢來看，這是2005年以來，國民黨催票率最高的一屆。而民進黨則是跌到30%以下。
最後來看三腳督的台北市長，這次最終由國民黨的蔣萬安勝選。但從趨勢來看，蔣萬安的催票率跟前兩屆國民黨候選人相比，僅微幅增加一些，仍比不上馬英九與郝龍斌時期。而民進黨陳時中的催票，雖然比上一屆回升，但是也仍比不上2010年以前民進黨參選人的催票率。而獲得現任市長柯文哲支持，以無黨籍參選的黃珊珊，催票率不到20%，也遠不及柯文哲當初參選的催票率。
綜合來看，成功連任的市長，不論是國民黨或民進黨，他們的催票率都沒有顯著提升，甚至微幅下滑，所以僅能算是守成。而民進黨在台中市、新北市與桃園市的歷屆催票率，都呈現持續下滑的情勢。
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核稿編輯：楊士範
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS