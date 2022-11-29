TNL+ 2022/11/29,
政治

九合一選舉國民黨狂勝，2024總統大選會出現「滾雪球效應」還是「鐘擺效應」？

九合一選舉國民黨狂勝，2024總統大選會出現「滾雪球效應」還是「鐘擺效應」？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在2018年之前，只要地方選舉贏，中央選舉就會贏。2006年民進黨輸掉地方選舉，2008年也輸掉總統大選；2014年國民黨失去地方選舉，2016年國民黨也失去總統大選，這是產生「滾雪球效應」。但是2018年新典範轉移出現，當國民黨在地方選舉大贏時，2020年總統大選卻輸掉，此為產生「鐘擺效應」。

台灣九合一地方選舉甫剛結束選舉結果揭曉，縣市長部分國民黨獲得13席、民進黨獲五席、民眾黨一席、無黨籍為兩席。相對於2018年地方選舉，國民黨獲得15席、民進黨六席及無黨籍一席，僅從席次看藍綠皆減少，無黨籍增加；實則藍大贏、綠大輸，而白亦大輸。本次由綠地變藍天的縣市為基隆市和桃園市；台北市由白轉藍國民黨重返執政；新竹市則從民進黨執政轉為民眾黨；金門縣由無黨籍的前縣長獲勝、澎湖縣則由藍天變綠地。

2020年蔡英文競選總統民選得票817萬231票，得票率57.13％；2016年總統大選689萬4744，得票率56.12％，此次地方選舉總票數急速下滑。相對於2018年民進黨地方選舉得票489萬7730票、得票率39.16％，此次得票數474萬3468票，總得票數少15萬餘票。

國民黨雖贏選舉，但直轄市和縣市長得票率50.03％，比2018年增加約一個百分點；惟民進黨雖輸地方選舉，得票率41.62％比起2018年卻增加逾兩個百分點。

值得深思是，民進黨在此次地方選舉中產生群眾支持大轉移，相對於2020年總統大選可謂是大量民意基礎坍塌。未來2024年總統大選選情會是依據「路徑依賴」產生「滾雪球效應」呢？還是遵循「鐘擺效應」發展邏輯呢？頗引人關注。

首先，藍營地方執政及治理深受肯定

此次地方選舉總體選情處於低迷狀態下，直轄市投票率為59.86％、縣市長投票率為64.2％。六都國民黨拿下四席，民進黨當選兩席。縣市長扣除嘉義市長延後選舉，15縣市國民黨囊括九席、民進黨僅三席及民眾黨當選一席。22縣市長得票率排行前五依序為：花蓮縣徐榛蔚（得票64.73％）、新竹縣楊文科（得票率63.36％）、嘉義縣翁章梁（62.85％）、新北市侯友宜（62.42％）、台東縣饒慶鈴（61.22％），上述除嘉義縣為民進黨執政外，其餘皆為國民黨。這顯示藍營地方執政及治理，深受民眾肯定。

其次，侯友宜成為藍營諸侯新共主

新北市由現任市長侯友宜連任，總票數為115萬2555票、得票率62.42％，與2018年首戰新北市的57.14％得票率，大幅攀升。而民進黨候選人林佳龍總票數69萬3976票、得票率37.58％。相對於其他藍營當選人其票數，可謂是一枝獨秀：國民黨候選人蔣萬安以57萬5590票、得票率42.29％取勝；桃園市選戰由藍營前行政院長張善政以55萬7572票勝出、得票率為52.02％；台中市長盧秀燕以得票率59.35％連任。

侯友宜高票連任成為全台灣得票數最高的縣市長當選人，成為藍營最有機會挑戰總統大位的政治天王。

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