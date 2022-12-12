《斷裂的海》：在一九四九年之前，這塊以「馬祖」為名的群島，事實上並不存在
我們想讓你知道的是
《斷裂的海》是兩位來自台灣、澎湖的記者，花費5年時間採寫的新時代「金馬之書」，期望能透過關注青年想法、記錄解嚴後世代的眾聲對話，以金馬故事連結歷史記憶與斷裂的情感，更深入了解我們所在之處。這本書，講的是個一直存在，但從未真正被看見的，台灣的故事。
文：何欣潔、李易安
ᐧ一九四九年以前，不存在的地方
「快點快點，大家站在『戈』跟『待』中間，我們請旁邊帥哥幫我們拍一張照！」二○一九年十二月的馬祖，一隊遊客在知名的「枕戈待旦」碑前合照。石碑位於馬祖高地，站在碑前往下望，可以看到一尊佇立的蔣介石雕像，背朝馬祖，面向福州——更準確地說，是遠眺廣袤的中國大陸，那塊他曾經統治、最終卻狼狽丟失，不管他如何「枕戈待旦」，餘生卻再也無法踏上的土地。
一九四九年以後，蔣介石領導的中華民國，實質上僅限於台澎金馬四島，而最北疆之地，即在福建閩江口的馬祖。天氣晴朗的時候，在馬祖能清晰看見福州的發電風機，甚至可以看見車流在道路上移動的光影。
六十年過去，戰爭陰影從未離開過這座島嶼。許多馬祖人選擇離開，但來來去去，最後仍有一萬多戶籍人口留了下來，居住在這裡，與一場威脅從未解除、曾有砲擊，但卻未曾到來的戰爭相處了半世紀。
六十年之後，曾一度浮現和平氣氛的台灣海峽，戰雲再起。一邊，自習近平正式提出「探索一國兩制台灣方案」，導致台灣社會瀰漫「亡國感」焦慮以來，中共的滲透與戰爭威脅成為台灣人無法迴避的話題；另一邊，中共方面也確實頻頻釋放「不放棄武力攻台」的言論信號，軍演頻率愈來愈高。
戰意濃濃的，不只是台灣海峽，全世界也重新進入以中美對抗為主軸的新冷戰格局。台灣處於中美博弈之間，難逃成為新冷戰前線的命運，而「枕戈待旦」了半世紀的馬祖，亦與金門一起，成為全球媒體關注的焦點。
這個因國共內戰、韓戰而生，被舊冷戰時代塑造的小島，半世紀以來，枕著國共內戰的「戈」、等待不知何時會爆發戰爭的「旦」，馬祖如何永遠地被這場介於將到與未到之間的戰爭改變？生活在「等待戰爭」的時間感之中，是怎樣的滋味？
從無到有、三島合併
現在的我們可能很難想像，在一九四九年之前，這塊以「馬祖」為名的群島，事實上並不存在。這是一個因為戰爭，更準確地說，是因為「枕戈待旦」這樣的戰爭想象而誕生的地方。
當然，在一九四九年之前，世界上確實曾有「馬祖」這一地名。但並不是今天台灣人所認知的、以「四鄉五島」（南竿鄉﹝南竿島﹞、北竿鄉﹝北竿島﹞、莒光鄉﹝東莒島、西莒島﹞、東引鄉﹝東引島﹞）為疆界的「馬祖」，而僅僅指涉當中的一部分島嶼。
今日構成台灣俗稱「馬祖」列島的，包括南北竿、東西莒與東引島。在一九四九年之前，這五個小島，僅是閩江出海口散布的小島，分屬不同的縣份，僅僅是漁民出海時一個停泊補給之處，多數居民隨季節性遷移行蹤，沒有多少固定常駐人口。自明、清代開始，往往也是海盜躲避追緝的一處基地。
一九二七年寧漢分裂後，國民黨為了避免閩江口外海群島成為共產黨基地，自一九三四年開始將連江縣列為「重點剿匪縣」，企圖將當地居民、漁民都列入保甲制度。
隨著一九三七年中日戰爭爆發，金門被日軍占領，馬祖成為抗日前哨之一，來自基隆的日軍控制了閩江口，在馬祖吸收漁民以取得中國情報，以利伺機占領福州。中國政府成立了「軍統局閩北站」，從事布線偵防、緝捕間諜與派員潛伏等工作。
一時之間，這海外諸島，竟成了各路情報人馬的活動據點。
中日政權都想控制此地，但閩江口一帶的民生物資問題與治安隨著戰爭惡化，無人可加以控制管理。不少民間軍事勢力趁此而起，出身南竿鄉四維村的林義和即是其中之一。
他曾經與連江縣政府合作緝捕海盜，也在其後遭指控「侵吞煙土」（未煉制的鴉片）而劃地為王與政府對抗；他曾加入由汪精衛政權成立的「福建和平救國軍」，但又歸順中華民國政府，最後遭日軍逮捕，並被另一名福建和平救國軍的將領張逸舟投沉海中身亡。
至今，南竿的四維村仍留有林義和住家改建的「林義和工坊」餐廳，以及由林義和當年的指揮司令部所改建的「西尾半島物產店」，登高遠望芙蓉澳海灣，可遙想在那複雜動盪的無政府時代中，馬祖梟雄在海上據島為王，帶領屬下捕魚、經商、與敵軍武力駁火，村落至半夜都燈火通明的景色。
直到一九四九年後，中華民國於國共戰爭中落敗，以此地的「五島」為最後據點，和中共隔海對峙，才開始逐漸將原本分屬福建省連江縣（南竿、北竿）、長樂縣（東莒、西莒）與羅源縣（東引）的三島共同劃入連江縣，一九五○年後，便被統稱為馬祖。
連江縣是唯一一個「兩岸共有」的地名：在中華人民共和國的轄區，有「福建省連江縣」，而閩江出海口馬祖群島上，盤據著中華民國版本的「福建省連江縣」，雙縣相望，映照出國共戰爭留下的痕跡。
「我們可以說，如果沒有國共內戰跟韓戰，就沒有『馬祖』這個地方。」馬祖資訊網站長劉家國如是說，「馬祖是到國軍來了以後，成立了『馬祖守備區指揮部』，才有正式馬祖這樣一個名稱來對外稱呼（今日的四鄉五島）我們這個地方。」
今日說起來，「閩江口諸島成為馬祖」只是輕描淡寫的一句話，但對於當年身在其中的馬祖人來說，是「捕魚捕一捕，就突然與家人分屬兩國」的人間劇變。
一九四九年五月十九日，中華民國政府軍在大陸已兵敗如山倒，台灣省主席陳誠頒布《戒嚴令》，宣布「台灣省台灣本島與周邊附屬島嶼、以及澎湖群島全境」實施戒嚴，範圍並未包含金門、馬祖，但在同年的八月二十六日，軍隊開始封鎖南竿澳口，禁止島上居民離境；十二月，中央政府遷台，《戒嚴令》範圍納入金門、馬祖等「接戰地域」，亦開始實施軍事戒嚴。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。