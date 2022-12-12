《斷裂的海》：在一九四九年之前，這塊以「馬祖」為名的群島，事實上並不存在

文：何欣潔、李易安

ᐧ一九四九年以前，不存在的地方

「快點快點，大家站在『戈』跟『待』中間，我們請旁邊帥哥幫我們拍一張照！」二○一九年十二月的馬祖，一隊遊客在知名的「枕戈待旦」碑前合照。石碑位於馬祖高地，站在碑前往下望，可以看到一尊佇立的蔣介石雕像，背朝馬祖，面向福州——更準確地說，是遠眺廣袤的中國大陸，那塊他曾經統治、最終卻狼狽丟失，不管他如何「枕戈待旦」，餘生卻再也無法踏上的土地。

一九四九年以後，蔣介石領導的中華民國，實質上僅限於台澎金馬四島，而最北疆之地，即在福建閩江口的馬祖。天氣晴朗的時候，在馬祖能清晰看見福州的發電風機，甚至可以看見車流在道路上移動的光影。

六十年過去，戰爭陰影從未離開過這座島嶼。許多馬祖人選擇離開，但來來去去，最後仍有一萬多戶籍人口留了下來，居住在這裡，與一場威脅從未解除、曾有砲擊，但卻未曾到來的戰爭相處了半世紀。

六十年之後，曾一度浮現和平氣氛的台灣海峽，戰雲再起。一邊，自習近平正式提出「探索一國兩制台灣方案」，導致台灣社會瀰漫「亡國感」焦慮以來，中共的滲透與戰爭威脅成為台灣人無法迴避的話題；另一邊，中共方面也確實頻頻釋放「不放棄武力攻台」的言論信號，軍演頻率愈來愈高。

戰意濃濃的，不只是台灣海峽，全世界也重新進入以中美對抗為主軸的新冷戰格局。台灣處於中美博弈之間，難逃成為新冷戰前線的命運，而「枕戈待旦」了半世紀的馬祖，亦與金門一起，成為全球媒體關注的焦點。

這個因國共內戰、韓戰而生，被舊冷戰時代塑造的小島，半世紀以來，枕著國共內戰的「戈」、等待不知何時會爆發戰爭的「旦」，馬祖如何永遠地被這場介於將到與未到之間的戰爭改變？生活在「等待戰爭」的時間感之中，是怎樣的滋味？

從無到有、三島合併

現在的我們可能很難想像，在一九四九年之前，這塊以「馬祖」為名的群島，事實上並不存在。這是一個因為戰爭，更準確地說，是因為「枕戈待旦」這樣的戰爭想象而誕生的地方。

當然，在一九四九年之前，世界上確實曾有「馬祖」這一地名。但並不是今天台灣人所認知的、以「四鄉五島」（南竿鄉﹝南竿島﹞、北竿鄉﹝北竿島﹞、莒光鄉﹝東莒島、西莒島﹞、東引鄉﹝東引島﹞）為疆界的「馬祖」，而僅僅指涉當中的一部分島嶼。

今日構成台灣俗稱「馬祖」列島的，包括南北竿、東西莒與東引島。在一九四九年之前，這五個小島，僅是閩江出海口散布的小島，分屬不同的縣份，僅僅是漁民出海時一個停泊補給之處，多數居民隨季節性遷移行蹤，沒有多少固定常駐人口。自明、清代開始，往往也是海盜躲避追緝的一處基地。

一九二七年寧漢分裂後，國民黨為了避免閩江口外海群島成為共產黨基地，自一九三四年開始將連江縣列為「重點剿匪縣」，企圖將當地居民、漁民都列入保甲制度。

隨著一九三七年中日戰爭爆發，金門被日軍占領，馬祖成為抗日前哨之一，來自基隆的日軍控制了閩江口，在馬祖吸收漁民以取得中國情報，以利伺機占領福州。中國政府成立了「軍統局閩北站」，從事布線偵防、緝捕間諜與派員潛伏等工作。

一時之間，這海外諸島，竟成了各路情報人馬的活動據點。

中日政權都想控制此地，但閩江口一帶的民生物資問題與治安隨著戰爭惡化，無人可加以控制管理。不少民間軍事勢力趁此而起，出身南竿鄉四維村的林義和即是其中之一。

他曾經與連江縣政府合作緝捕海盜，也在其後遭指控「侵吞煙土」（未煉制的鴉片）而劃地為王與政府對抗；他曾加入由汪精衛政權成立的「福建和平救國軍」，但又歸順中華民國政府，最後遭日軍逮捕，並被另一名福建和平救國軍的將領張逸舟投沉海中身亡。

至今，南竿的四維村仍留有林義和住家改建的「林義和工坊」餐廳，以及由林義和當年的指揮司令部所改建的「西尾半島物產店」，登高遠望芙蓉澳海灣，可遙想在那複雜動盪的無政府時代中，馬祖梟雄在海上據島為王，帶領屬下捕魚、經商、與敵軍武力駁火，村落至半夜都燈火通明的景色。

直到一九四九年後，中華民國於國共戰爭中落敗，以此地的「五島」為最後據點，和中共隔海對峙，才開始逐漸將原本分屬福建省連江縣（南竿、北竿）、長樂縣（東莒、西莒）與羅源縣（東引）的三島共同劃入連江縣，一九五○年後，便被統稱為馬祖。

連江縣是唯一一個「兩岸共有」的地名：在中華人民共和國的轄區，有「福建省連江縣」，而閩江出海口馬祖群島上，盤據著中華民國版本的「福建省連江縣」，雙縣相望，映照出國共戰爭留下的痕跡。

「我們可以說，如果沒有國共內戰跟韓戰，就沒有『馬祖』這個地方。」馬祖資訊網站長劉家國如是說，「馬祖是到國軍來了以後，成立了『馬祖守備區指揮部』，才有正式馬祖這樣一個名稱來對外稱呼（今日的四鄉五島）我們這個地方。」

今日說起來，「閩江口諸島成為馬祖」只是輕描淡寫的一句話，但對於當年身在其中的馬祖人來說，是「捕魚捕一捕，就突然與家人分屬兩國」的人間劇變。

一九四九年五月十九日，中華民國政府軍在大陸已兵敗如山倒，台灣省主席陳誠頒布《戒嚴令》，宣布「台灣省台灣本島與周邊附屬島嶼、以及澎湖群島全境」實施戒嚴，範圍並未包含金門、馬祖，但在同年的八月二十六日，軍隊開始封鎖南竿澳口，禁止島上居民離境；十二月，中央政府遷台，《戒嚴令》範圍納入金門、馬祖等「接戰地域」，亦開始實施軍事戒嚴。