TNL+ 2022/12/01,
影劇

【影評】Netflix《西線無戰事》：戰爭片沒有英雄，每個人都可能死得毫無意義

【影評】Netflix《西線無戰事》：戰爭片沒有英雄，每個人都可能死得毫無意義
Photo Credit: 《西線無戰事》

我們想讓你知道的是

《西線無戰事》是Netflix獨家推出的翻拍電影，由德國導演Edward Berge操刀。本片如同原著，不說教討論戰爭意義，但隨著將一戰壕溝的泥濘、掙扎，戰爭間的平靜都呈現出來，片中角色也陸續在無情的炮火中死去，導演用最平靜的方式，將戰爭荒謬的本質講述給觀眾。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

2022年10月28日，串流影音平台Netflix播映了德國電影《西線無戰事》。該片不僅在爛番茄獲得92%新鮮度，平均分8.2/10，還代表德國角逐2023年奧斯卡金像獎最佳國際影片。因為除影展外，並沒有發行院線上映，沒有票房參考。這是非常可惜的事，本片不但是值得上大銀幕的戰爭片，就電影本身，也絕對有必須在大銀幕才能感受的質感。

由片頭看，本片應該是網飛投資拍攝，只在線上串流發行，似乎也是沒辦法的事。他們不出資，導演與製片也不會拍攝這樣的大製作。有利有弊。

《西線無戰事》改編自德裔美籍作家雷馬克（Erich Maria Remarque，1898-1970）的戰爭小說。1928年，雷馬克以德文連載《西線無戰事》，其後出版單行本，1929年翻譯成英文，隨即暢銷世界。1930年，小說隨即改編電影上映，其後於1979年推出第二部電視影集，2022年版是第三部。

而前兩部是美國作品，第三部是由德國導演操刀，具有一定的意義。

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Photo Credit: 《西線無戰事》

就2022年版的《西線無戰事》來說，這是一部令人相當驚艷的作品，甚至很難想像是21世紀的作品。21世紀CG動畫盛行，過往難以呈現在銀幕上的戰爭畫面，都透過最新的電影科技得以完成。山姆曼德斯的《1917》，克里斯多夫諾蘭的《敦克爾特大撤退》，都在畫面呈現與場景調度上，進行一種對於戰爭片的革新與挑戰。

過往的戰爭片經典，除了對人性的追求，就是設法做出戰爭的實景感，然後在導演作者論的追求下，試圖做出個人美感。而21世紀的戰爭片，大導們則是挑戰了影像手法（如《1917》的仿電玩視角，做出擬似一鏡到底的影像結構），也讓人耳目為之一新。

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