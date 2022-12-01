【影評】Netflix《西線無戰事》：戰爭片沒有英雄，每個人都可能死得毫無意義
我們想讓你知道的是
《西線無戰事》是Netflix獨家推出的翻拍電影，由德國導演Edward Berge操刀。本片如同原著，不說教討論戰爭意義，但隨著將一戰壕溝的泥濘、掙扎，戰爭間的平靜都呈現出來，片中角色也陸續在無情的炮火中死去，導演用最平靜的方式，將戰爭荒謬的本質講述給觀眾。
（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）
2022年10月28日，串流影音平台Netflix播映了德國電影《西線無戰事》。該片不僅在爛番茄獲得92%新鮮度，平均分8.2/10，還代表德國角逐2023年奧斯卡金像獎最佳國際影片。因為除影展外，並沒有發行院線上映，沒有票房參考。這是非常可惜的事，本片不但是值得上大銀幕的戰爭片，就電影本身，也絕對有必須在大銀幕才能感受的質感。
由片頭看，本片應該是網飛投資拍攝，只在線上串流發行，似乎也是沒辦法的事。他們不出資，導演與製片也不會拍攝這樣的大製作。有利有弊。
《西線無戰事》改編自德裔美籍作家雷馬克（Erich Maria Remarque，1898-1970）的戰爭小說。1928年，雷馬克以德文連載《西線無戰事》，其後出版單行本，1929年翻譯成英文，隨即暢銷世界。1930年，小說隨即改編電影上映，其後於1979年推出第二部電視影集，2022年版是第三部。
而前兩部是美國作品，第三部是由德國導演操刀，具有一定的意義。
就2022年版的《西線無戰事》來說，這是一部令人相當驚艷的作品，甚至很難想像是21世紀的作品。21世紀CG動畫盛行，過往難以呈現在銀幕上的戰爭畫面，都透過最新的電影科技得以完成。山姆曼德斯的《1917》，克里斯多夫諾蘭的《敦克爾特大撤退》，都在畫面呈現與場景調度上，進行一種對於戰爭片的革新與挑戰。
過往的戰爭片經典，除了對人性的追求，就是設法做出戰爭的實景感，然後在導演作者論的追求下，試圖做出個人美感。而21世紀的戰爭片，大導們則是挑戰了影像手法（如《1917》的仿電玩視角，做出擬似一鏡到底的影像結構），也讓人耳目為之一新。
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Filmora功能強大、簡單好用的剪輯軟體！新手也能剪出Pro級影片
我們想讓你知道的是
想學會剪輯影片，不一定要花大錢找老師或升級電腦，Filmora為一套適用初學者的影片剪輯軟體，不僅功能強大、同時內建豐富素材，更重要的是介面十分友善，就算新手也能輕鬆剪出Pro級影片！
Filmora功能齊全、素材豐富、簡易上手的影片剪輯軟體
影片已成為當代顯學，各行各業都開始用影片說故事，影片剪輯已成為必備技能，想學剪輯不必花大錢、不用太高檔的電腦配備，甚至不需具備專業影音剪輯知識，只要透過Filmora就能輕鬆辦到。
Filmora無論是裁剪縮放、轉場特效、標題上字…等功能一應俱全，加上全中文化介面簡易直覺，更重要的是電腦硬體規格不用太高，就算你是完全沒概念的新手，也能剪出媲美高手的影片。以下我們就來開箱Filmora影片剪輯軟體！
文字轉語音：一鍵文字轉語音 讓故事更加生動
Filmora內建許多兼具創意與實用的全新功能，包括有文字轉語音、語音轉文字與聲音視覺化，以下我們就「文字轉語音」功能簡單示範。
附上一段自製的文字轉語音影片給大家參考，編輯選擇的是Anna的音效，有點像Google真人發音的感覺，聽起來還蠻自然的，若希望同時有字幕和旁白，文字轉語音就能派上用場。
內建分割畫面、動態追蹤等豐富專業級功能
除了基本的剪輯功能，Filmora也提供許多高級的特效工具，操作上也不會太複雜，讓你在彈指之間，就能製作出Pro級的專業影片！
附上一段自製的分割畫面影片給大家參考，效果看起來還蠻專業的，許多電視節目開場都以分割畫面呈現，如今只要用Filmora就能輕鬆辦到。
附上一段自製的動態追蹤影片給大家參考，當狗從沙灘左邊走到右邊，氣球特效也跟著狗移動。
最後附上一段小編使用Filmora製作的影片給大家參考，影片素材皆為2019年日本瀨戶內海藝術祭用手機隨手拍的，大約2分鐘的影片，使用了濾鏡、轉場、標題、上字幕、背景音樂、文字轉語音…等特效，選擇1920×1080畫質大約轉檔2分鐘。
享受效率又有趣的剪接體驗！
最後要特別強調的是，編輯本人算是影片剪輯新手，在經過摸索各功能，上面這段2分鐘影片只花了不到1小時完成，雖然有些地方還可以再微調，但整體來說其實還不錯，不但從中獲得滿滿成就感，更重要是Filmora真的簡單又好用，能為新手提供有效率又有趣的剪接體驗。
|產品
|Wondershare Filmora
|Cyberlink Powerdirector
|Movavi Video Editor
|功
能
|軟體基礎性能
|性能較佳
|匯出速度較快
|性能普通
|關鍵影格
keyframing
|只支援形變5項基礎關鍵影格
|支援數十項關鍵影格調校
|只支援形變2項基礎關鍵影格
|動態追蹤
|有，僅支援單點追蹤
|有，支援多點追蹤
|有，支援單點追蹤
|遮罩 masking
|支援形狀Mask及圖片Mask
|支援形狀Mask、圖片Mask及手繪Mask並支援關鍵影格
|不支援遮罩
|文字編輯
|基本功能完備
|功能完備
|功能普通
|音訊製作
|音訊相關功能較少、偏基礎，持續擴充中
|獨立的音訊編輯視窗
|音訊編輯較豐富
|視覺特效資源
|內建特效1000+
支援Filmstock付費資源庫、需要額外付費
|內建特效300+
品質普通、依賴擴充
|內建特效100+
品質不錯
|AI剪輯
|主打2項：
Auto Reframe
AI Portrait 去背功能不包含在產品內，需要額外付費
|主打4項，持續增加：
換天空
物體檢測
音訊降噪
人聲增強
|不提供
最後附上Filmora與其他剪輯軟體功能比較表，可見到Filmora無論是功能或素材都更豐富，同時還擁有自己的特效素材庫，加上介面簡易上手這個優勢，若你最近對剪輯影片有興，不妨可好好考慮Filmora。