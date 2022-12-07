TNL+ 2022/12/07,
影劇

倫敦電影節（下）：實地參展經驗分享，拓展台灣影視工作者的視野與創作

倫敦電影節（下）：實地參展經驗分享，拓展台灣影視工作者的視野與創作
Photo Credit: 許耀文提供

我們想讓你知道的是

今年因為參與台灣短片作品《殺風景》（SAPPUKEI）入選倫敦電影節實驗觀摩單元（Experimenta）而受邀參加倫敦電影節，本文記錄下此行出自個人觀點之經驗側寫，希望提供業界朋友作為參考。

文：許耀文

2022年的英國BFI倫敦電影節完全恢復實體舉辦（去年仍是實體和線上混合舉辦），在包括英國電影學院南岸中心（BFI Southbank），以及倫敦市中心多個電影院盛大舉行。

儘管已經正常實體舉辦，倫敦電影節仍保留了線上觀影資料庫，只要參展影人同意，獲選作品即可突破時間、空間的限制，同步在線上被註冊參展的業界人士觀賞。

IMG_3193
Photo Credit: 許耀文提供
英國BFI倫敦電影節南岸中心（BFI Southbank）側門一景

筆者今年因參與台灣短片作品《殺風景》（SAPPUKEI）入選實驗觀摩單元（Experimenta）而受邀參加倫敦電影節，本文記錄下此行出自個人觀點之經驗側寫，希望提供業界朋友作為參考。

由我的朋友王鈞和Hikky共同執導的短片《殺風景》去（2021）年底接近完成，經過一番討論，我和朋友Hsiang一同加入了本片團隊，成了最終塑形和決定影片生命方向的監製角色；而我，延伸應用先前的工作經驗，也兼任負責本片的國際影展和發行，開啟了屬於《殺風景》這部短片的旅程。

《殺風景》片長約莫18分鐘，從頭到尾沒有明顯定向、無可明確辨識之敘事時間軸，其風格、形式和類型皆難以定義，像是一趟蛻變塑形的內（外）在旅程，也像難以明說某種感應的過程紀錄。

我們將之定位成實驗電影（Experimental Film），這是我們必須面對大眾所做出的決定，並自今年初起投遞了多個大型綜合型影展，也試過國內外的紀錄片影展，因為兩位新導演過去並未積累太多個人作品，第一輪投遞未有斬獲，並不太順利。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。