愛特伍《與死者協商》：祕密在於，決定作品是否有意義的不是作家自己，而是讀者
我們想讓你知道的是
愛特伍對她自己的寫作經歷進行了坦誠的評價，《與死者協商》是前所未有的對作家世界的寶貴內幕觀點。愛特伍旁徵博引，談及許多健在和過世的作家，也談及她自己在加拿大和國際文壇的寫作經驗軼事。輕快語調之下，是她嚴肅看待寫作之目的與樂趣的態度，以及對西方文學之傳統及迷思的深刻了解。
文：瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）
關多琳，麥依文說：「詩人是不靠快速手法變戲法的魔術師。」我想提出三個虛構人物，從另一個角度來談這個主題。這三個人物都是類似魔術師的角色，法蘭克，鮑姆的童話《綠野仙蹤》中的奧茲巫師、莎士比亞劇作《暴風雨》中的普羅斯斐洛、克勞斯．曼的小說《梅菲斯托》中瘋狂追求權力的演員亨利克．霍夫根。這三者有什麼共通之處？三人都處在藝術與權力的交叉點，因此有著道德和社會的責任。三人也都製造不同類型的幻象，就像那個骯髒的道德白癡修果和他那神奇的魔法果凍。
先從《綠野仙蹤》談起——這本書我年紀很小就讀到了。各位都知道書中的主角是桃樂絲，這個堪薩斯州的小女孩被龍捲風吹到奧茲王國，那裡還有女巫存在，好的壞的都有。桃樂絲前往翡翠城，那裡一切都是綠色，據說住著一位巫師，可以幫她回到堪薩斯。她一路上經歷各種冒險，同行的包括相信自己缺乏勇氣的膽小獅、認為自己沒有大腦的稻草人，以及宣稱自己沒有心的鐵樵夫。他們全都在尋找改善自己生命的事物，想要更有自尊自信，希望能從巫師那裡得到這些，而每個人眼中看到的巫師都不一樣：偉大可怕的奧茲在他們眼中依序成了巨大頭顱、熊熊火焰、野獸、美女。
但輪到桃樂絲見巫師時，她的狗托托撞倒了角落的屏風，露出真正的巫師——他是個小老頭，用各種道具、把戲、腹語術演出這一切。翡翠城之所以看起來這麼綠，也是他用染色眼鏡做出的假象。但他解釋說，他製造出這些幻象全是為了人民好。他必須假裝具有令人生畏的魔法，那些真正具有超自然能力的壞女巫才不會毀滅他們。於是他創造出：一個烏托邦，或者說一個懷柔的獨裁政權，看你從哪個角度去看。他也耍了桃樂絲，以虛假的承諾騙她去跟最後一名邪惡女巫作戰：事實上他並不知道該怎麼幫她回家。
桃樂絲不太欣賞這種行徑。「我認為你是個非常壞的人。」她說。
「哦，不是，親愛的。」巫師說。「我其實是個非常好的人，只是個非常差的巫師……」
若你是藝術家，身為好人這一點跟你實際的成就並沒有什麼關係。完美的道德修養無法彌補差勁的藝術成績：唱不出高音C並不能因為你對狗很有愛心而得到補救。然而，若你湊巧是個好巫師——擅於施展魔法，做出那「神奇的透明果凍」，製造出幻象使人信以為真——那麼你是好人還是壞人這一點就有關係了，因為若你是個有能耐的巫師，就可能得到各式各樣的力量——與社會有關的力量，屆時你身為好人或壞人這一點將決定你會用這股力量來做什麼。
自命為魔法師的奧茲巫師是個施展權力、操控別人、製造幻象的冒牌貨，這類人物由來已久。他的遠祖可能是個薩滿巫醫、高等祭司或江湖術士，或者綜合了這些功能。民間傳說裡也能找到其他祖先。在比較近期的文學作品中，可以從馬婁筆下的浮士德博士追溯到《暴風雨》中的普羅斯斐洛。普羅斯斐洛之後有江森的《煉金術士》，《煉金術士》之後又有薩克萊《浮華世界》的偶戲序幕，操縱戲偶的人就是作者。
許多暴君式魔法師和藝術家型人物也出自此一傳統，包括納桑尼爾．霍桑〈胎記〉和〈拉帕齊尼的女兒〉中邪惡或癲狂的煉金術士。有時情節會有可怕的發展，就會出現E．Ｔ．A．霍夫曼筆下的壞魔法師（另可見於奧芬巴赫的歌劇《霍夫曼的故事》），以及喬治．莫里哀《崔爾比》中趁機為惡的催眠師史文加利。此外還有一堆關起門來亂搞的東西，誰知道誰從誰而來，再來就是《紅菱豔》電影中那個令人發毛的製鞋匠，以及喬瑟夫．羅司的小說《一千零二夜的故事》中蠟像館的館主，他創造出不存在的怪物，因為人們就愛看這種怪物。
此外還有湯瑪斯．曼〈馬里歐與魔術師〉中的催眠師，羅伯森．戴維斯筆下戴普福三部曲的魔法大師、又名保羅．鄧普斯特的「偉大的艾森葛陰」，以及柏格曼電影《魔術師》中飽受煎熬的主角。這些人物有的是只想賺點小錢的表演者，也有人疑心自己的魔術可能成真，以為自己變出的奇幻世界是真的奇幻，並使其他人也感受到驚異奇幻。
接著我們來談莎士比亞的普羅斯斐洛，因為就某方面而言，他是這眾多角色的祖師爺。我們都知道他的故事。他被弟弟背叛篡位，帶著女兒和書本（其中包括魔法書，這點並非湊巧）一起被放逐，來到一座熱帶島嶼，試著教化當地唯一的原住民，就是女巫所生的卡力班，教化不成時則用魔法來控制他。一場船難，壞心的弟弟和拿坡里國王及其隨從來到了島上。普羅斯斐洛召來供他使喚的空氣精靈愛瑞兒，將這些如今被命運交到他手中的昔日敵人加以引誘，使之迷惑、嚇個半死。
據他說，他的目的不在於報復——只是要讓他們悔悟：「既然他們懺悔了，／我唯一的目的也就達到，／不必再緊皺著眉心了。」他如是說。等他們懺悔之後，他就會恢復米蘭大公的身分，他高貴的女兒也會嫁給國王高貴的兒子，同時阻止壞人想暗殺王子的企圖。簡言之，普羅斯斐洛運用自己的藝術——魔法技藝，幻象的藝術——不只是為了娛樂（雖然這方面他也做了一點），而是為了改善道德及社會現實。
但同時我也必須指出，普羅斯斐洛扮演了上帝的角色。如果你湊巧不同意他的想法（就像卡力班那樣），你就會罵他是暴君（也就像卡力班那樣）。只要情境稍有點變化，普羅斯斐洛也可能是首席宗教審判官，嚴刑拷打犯人都是為了他們自己好。你也可以說他是篡位者——他奪走了卡力班的島，就像他弟弟奪走他的大公國一般；你還可以說他是魔法師 (sorcerer），卡力班也曾這麼叫他。我們身為觀眾，傾向於姑且相信他存心不壞，視他為懷柔的獨裁者。至少我大部分時間傾向如此。但卡力班的觀點並非沒有道理。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。