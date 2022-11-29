TNL+ 2022/11/29,
政治

蔡英文複製過去國民黨「我是為你好」的傲慢優越感，讓「討厭民進黨」成為各界共識

蔡英文複製過去國民黨「我是為你好」的傲慢優越感，讓「討厭民進黨」成為各界共識
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔡政府執政的問題不在改革或政策上，雖然不是一步到位，但相較馬政府與扁政府時代，蔡英文的確在年金改革、促轉會、房地產時價登錄上有較多著力。那問題出在哪呢？那種傳統國民黨家父長式的「我是為你好」的政策推廣，忽視溝通的重要性，雖然可以成功推行政策，但民心在這個過程，也漸漸形成強有力的反綠勢力。

戰火延燒數月的九合一選舉，於日前落幕。全台縣市長選舉結果出爐， 21縣市中，國民黨拿下北北基桃、中部、東部及連江共13縣市，民進黨則贏得原有的高屏、嘉義縣、台南市，並成功拿下澎湖縣，共拿下五縣市。

民眾黨立委高虹安贏得新竹市長，成為本屆最年輕的市長。苗栗縣及金門縣則由無黨籍的鍾東錦及陳福海拿下。

市議員的方面，全台1751個候選人，共選出910席議員，國民黨拿下367席、民進黨277、民眾黨14、時代力量6、台灣基進2、新黨1、台聯3、親民黨2、其他政黨11、無黨籍227。

而以兩大黨席次來說，民進黨比2018年增加38席次，國民黨減少了28個席次；整體政黨的占比，相較於2018年，國民黨的席次比例略少了3％，而民進黨略增加了4.2％。

而這個結果，被泛藍視為大勝，泛綠視為大敗。民進黨主席蔡英文引咎辭職，國民黨大肆慶祝，而泛藍支持者高呼「終於給民進黨一個教訓」，泛綠支持者則哀鴻遍野，持續出征，四處抓戰犯，並認為選民素質太差，要執政黨得好好教訓選民。

而藍綠政治人物與各方政論則歸納出此次大選結果的原因，多篇評論都講得很清楚，民進黨內部也提出了類似的看法，就不贅述。

這篇要談的是趨勢，以及比較邊緣的看法。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。