蔡英文複製過去國民黨「我是為你好」的傲慢優越感，讓「討厭民進黨」成為各界共識

戰火延燒數月的九合一選舉，於日前落幕。全台縣市長選舉結果出爐， 21縣市中，國民黨拿下北北基桃、中部、東部及連江共13縣市，民進黨則贏得原有的高屏、嘉義縣、台南市，並成功拿下澎湖縣，共拿下五縣市。

民眾黨立委高虹安贏得新竹市長，成為本屆最年輕的市長。苗栗縣及金門縣則由無黨籍的鍾東錦及陳福海拿下。

市議員的方面，全台1751個候選人，共選出910席議員，國民黨拿下367席、民進黨277、民眾黨14、時代力量6、台灣基進2、新黨1、台聯3、親民黨2、其他政黨11、無黨籍227。

而以兩大黨席次來說，民進黨比2018年增加38席次，國民黨減少了28個席次；整體政黨的占比，相較於2018年，國民黨的席次比例略少了3％，而民進黨略增加了4.2％。

而這個結果，被泛藍視為大勝，泛綠視為大敗。民進黨主席蔡英文引咎辭職，國民黨大肆慶祝，而泛藍支持者高呼「終於給民進黨一個教訓」，泛綠支持者則哀鴻遍野，持續出征，四處抓戰犯，並認為選民素質太差，要執政黨得好好教訓選民。

而藍綠政治人物與各方政論則歸納出此次大選結果的原因，多篇評論都講得很清楚，民進黨內部也提出了類似的看法，就不贅述。

這篇要談的是趨勢，以及比較邊緣的看法。