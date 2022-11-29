蔡英文複製過去國民黨「我是為你好」的傲慢優越感，讓「討厭民進黨」成為各界共識
我們想讓你知道的是
蔡政府執政的問題不在改革或政策上，雖然不是一步到位，但相較馬政府與扁政府時代，蔡英文的確在年金改革、促轉會、房地產時價登錄上有較多著力。那問題出在哪呢？那種傳統國民黨家父長式的「我是為你好」的政策推廣，忽視溝通的重要性，雖然可以成功推行政策，但民心在這個過程，也漸漸形成強有力的反綠勢力。
戰火延燒數月的九合一選舉，於日前落幕。全台縣市長選舉結果出爐， 21縣市中，國民黨拿下北北基桃、中部、東部及連江共13縣市，民進黨則贏得原有的高屏、嘉義縣、台南市，並成功拿下澎湖縣，共拿下五縣市。
民眾黨立委高虹安贏得新竹市長，成為本屆最年輕的市長。苗栗縣及金門縣則由無黨籍的鍾東錦及陳福海拿下。
市議員的方面，全台1751個候選人，共選出910席議員，國民黨拿下367席、民進黨277、民眾黨14、時代力量6、台灣基進2、新黨1、台聯3、親民黨2、其他政黨11、無黨籍227。
而以兩大黨席次來說，民進黨比2018年增加38席次，國民黨減少了28個席次；整體政黨的占比，相較於2018年，國民黨的席次比例略少了3％，而民進黨略增加了4.2％。
而這個結果，被泛藍視為大勝，泛綠視為大敗。民進黨主席蔡英文引咎辭職，國民黨大肆慶祝，而泛藍支持者高呼「終於給民進黨一個教訓」，泛綠支持者則哀鴻遍野，持續出征，四處抓戰犯，並認為選民素質太差，要執政黨得好好教訓選民。
而藍綠政治人物與各方政論則歸納出此次大選結果的原因，多篇評論都講得很清楚，民進黨內部也提出了類似的看法，就不贅述。
這篇要談的是趨勢，以及比較邊緣的看法。
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聆聽、暸解，更寵愛自己：一場為妳設計的冬日減壓美學饗宴
我們想讓你知道的是
你也有這種感覺嗎？進入三十歲的輕熟期，自己對環境的變化更敏感，每當時序來到秋冬，心情總是跟著起伏？其實換季就像經歷一個大型時差，需要好好傾聽身體的聲音。
女人應該都想知道，當季節從濕熱走到乾冷，要如何幫助身體適應這個變化？只要好好瞭解自己真正的需要，再加上一點引導，就像魔法師施展抗寒術一樣，即使是冷冷冬日，也能從內而外美出來。
「我，相信美麗」
一直相信女人可以因為自信，而更愛自己的媚登峯，在台灣四十年多來，透過最體貼細緻的傾聽理解、專業的營養諮詢、獨到的舒壓按摩，以及科技儀器，在台灣陪伴著無數女性，自然健康的達成美麗、纖體、自信的夢想。
時代改變，審美的眼光也不斷進化。從單純的追求纖細，到健康體重控制，再到體態、體型的精緻雕塑，媚登峯一直以領導先趨之姿，和所有女性一起為充滿自信、寵愛自己而努力。還記得90年代那句 Trust me, you can make it! 的經典廣告金句嗎？就是在這樣的鼓勵下，媚登峯帶動了全台的瘦身風潮。
媚登峯所有的努力，都是因為「我，相信美麗」。
專屬於妳的寵愛方程式
媚登峯對美麗的追求從未停歇，設計一套專屬於女人的寵愛方程式，包括飲食與運動的建議，在有效體態管理同時，又能享受多元手技及高效科技儀器，因為媚登峯相信，唯有了解自己體型，才能擁有健康的美，更美的健康。現在趕緊動手測驗看看，你屬於什麼體型？
在冬日寵愛自己，女人就該選擇全方位的美麗團隊，從妳預約的那一刻，將以妳為中心開始規劃；從第一次見面，會先為妳進行身體質量的檢測，交由專業的營養師，量身打造提供個人化飲食及生活習慣建議，為妳的美麗與健康打好基礎。最後在美容師的呵護下，盡情在舒緩、優雅的環境中，好好的沐浴放鬆，迎接專屬的美容、美體課程。
有了媚登峯的全方位美力團隊，妳將會愉快的發現，原來自己可以這麼被理解，被寵愛。
將寵愛自己的一切交給媚登峯的美容師吧！在她們的技法下，都能感受到美麗的能量，一點一滴的注入身體中。還有專業合格認證的女性體適能師，提供一對一課程，帶給女性正確的運動觀念，健康、安全而且有效率的鍛鍊，讓體態更迷人。
而現代女性的忙碌，媚登峯也照顧到了，導入了科技與美容儀器服務幫助訓練核心肌肉、雕塑體態，也讓肌膚恢復光澤與彈性。在歲末年終忙碌之際，不慌不忙在事業、家庭和美麗之間，有效率的達成平衡。
冬日限定的減壓美學
今年冬天，媚登峯特別推出兩個紓壓抗寒的美麗課程，包括深度紓壓的「地中海海洋礦物減壓療法」，以及逆齡美顏的「覆盆子注氧暖宮療程」。透過沐浴、按摩、敷體等方式，在紓壓之餘更能加強新陳代謝及改善體質，由內而外洗滌身心靈的疲倦，再也不畏寒冬。
寵愛自己是女人最重要的事，傾聽身體聲音，享受冬日美好的減壓美學。
在「地中海海洋礦物減壓療法」課程中，美容師將以活力按摩油，加上新海洋礦物身體潔膚角質霜，搭配瑞典式按摩全身的手法，給身體最需要的按、揉、推、撫，帶來全面的放鬆。最後再用新海洋按摩霜按摩全身，幫助釋放長期累積的情緒壓力與慢性疲勞。在90分鐘的課程過後，妳可以感受到身體舒緩了，心也跟著療癒了。
而「覆盆子注氧暖宮療程」，則是從3合1的注氧排毒療程。在120分鐘的時間裡，美容師將使用義大利Olos 覆盆子多莓果系列，結合美國高壓注氧儀搭配高純度水青春，細細按摩臉部穴位，激活臉部細胞充氧，達成全面活膚的補水修護。同時以熱效活化儀，搭配海藻纖體蠟，為身體進行最適合冬日的養身暖宮排毒，改善宮寒及手腳冰冷，讓妳在冷冷的天氣裡，做一個美麗的抗寒女子。