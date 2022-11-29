蘇清泉和國民黨團提五大質疑，聲請重新驗票：沒有真相就沒有屏東縣長

（中央社）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤及過程瑕疵，昨天上午與律師前往屏東地院遞狀聲請證據保全與重新驗票，蘇清泉提出5點質疑並強調「沒有真相就沒有屏東縣長」。

屏東縣選委會公告，屏東共有711個投開票所，選舉人數67萬9330人。依中選會計票結果，周春米21萬7537票、蘇清泉20萬6460票、詹智鈞1萬9156票，周春米領先蘇清泉1萬1077票，當選屏東縣長。

蘇清泉和國民黨團質疑：諸多狀況令人質疑

蘇清泉在開票當天質疑計票有誤及過程瑕疵，今天上午10時，在律師與國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝陪同下，前往屏東地方法院遞狀聲請證據保全與重新驗票。

蘇清泉發表5點質疑指出，電視媒體在開票過程中，報導票數有誤植狀況，究竟誤植多少票；部分投開票所開票瑕疵，並沒有將選票呈現給鄉親看；中選會公告的選舉人數竟然每小時就更動；投開票所開票速度太慢，才40多萬張選票，5個小時竟然都開不完；選舉有效票一直變動。

蘇清泉接受媒體聯訪表示，自己並沒有輸不起，而是不怕輸，個人輸贏不重要，要的是真相，因為「沒有真相就沒有屏東縣長」。

屏東縣選委會總幹事楊新發告訴《中央社》記者，每個投開票所人員都須經過訓練，唱票過程會將選票清楚呈現，否則現場民眾也會提出異議；公告的選舉人數一直都為67萬9330人，開票當天，中選會網頁呈現的選舉人數會隨著已完成的投開票所總票數浮動；六都只開4種票，屏東加上鄉鎮長及鄉民代表要開6種；選舉有效票本來就會隨著票數開出而有所更動。

楊新發強調，所有開票過程都是嚴謹且符合程序，尊重候選人做法，一切都等法院通知。

屏東地院表示，昨天上午已受理分案，由法官裁定。

國民黨團也召開記者會，立委李德維質疑，在投票前，中選會要求各縣市選委會模擬、演練投開票過程，先開縣市長選票，再開縣市議員、鄉村里長，只有44萬張有效的票屏東縣，「選票開出居然要5個小時？」此外，中選會一度公布有效票將近38萬票，但當時3位屏東縣長候選人的得票數相加已超過43萬張，等於是有效票跟總票數兜不攏，兩者相差5萬票，候選人當然可以提出合理的質疑。

中選會：開計票過程無異狀

中選會透過新聞稿表示，11月26日晚間中選會開票、計票過程，全程既無異狀且精準正確，各直轄市、縣市長選舉的計票結果，也都與全國各地投開票所數據相同，其他選舉或複決公投亦是，都可受外界檢視。

中選會說，投票日後至今，仍有人質疑屏東縣議員票數較縣長票數多，或無端製造數據任意指摘選舉人數一直變動等情形，與事實不符。

中選會指出，11月26日開票時，屏東縣主要候選人都有推派監察員，且監察員回報各投開票所計票結果，也與中選會計票結果相符，中選會及地方選委會也確認各投開票所，主要候選人也都有推薦監察員依法監票，並回傳到主要候選人競選總部。

中選會表示，對於屏東縣長選舉，有候選人無法接受選舉結果，中選會及屏東縣選委會都可以理解，但希望在相關訊息再次澄清後，候選人能以理性查證、平和之心接受選舉結果；對於候選人擬針對選舉結果採取司法途徑，中選會及屏東縣選委會仍予以尊重。

中選會說，實際上，有些媒體或電視公司報票錯誤，是媒體或電視公司自行灌票所致，與中選會及各地選委會無涉，例如有媒體未經查證就指「有候選人票數對調誤植」，並下標「中選會調查中」，實則根本沒有這種情形。

中選會指出，在26日開票當晚就發現這項媒體錯誤資訊，並立即要求該媒體須立刻更正與澄清說明，隨後該電視公司也承認是其自身錯誤所致，亦發布「本台稍早周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正與中選會無關」等澄清訊息。



今天在恆春半島謝票的周春米透過臉書（facebook）發文指出，選舉結束了，不要在過程中踐踏了選務人員的公正與中立，非社會之福，對選務人員也不公平，還有很多事要做，趕快捲起袖子做事

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航