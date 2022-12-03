沒人雇用的一代：自由工作者「打零工」維生，社會階級會倒退嗎？
我們想讓你知道的是
我生於1986年，長輩則是生於1950到1960年間，青壯時期正逢台灣經濟起飛，根深蒂固地相信在「大公司、大組織」裡工作，家大業大的地方比較有保障，跟著巨人走就算人生不成功，也保證不失敗，所以長輩很納悶為何現代年輕人（泛指18到39歲）都不一樣了，怎麼鄰居的孫子、親戚的孩子、朋友的朋友的晚輩都在做按件計酬、按時計薪的零工？
文：陶曉嫚
2016年底我離開媒體體制內，成為「自由工作者」全職接案，長輩得知我的選擇，顯然不太認同，卻也不敢講得太露骨，於是拐彎抹腳地問：「你都不想去大公司工作呀？接案子都不怕不（沒）穩（前）定（途）嗎？」
面對一年沒見幾次面的長輩，我沒必要找架吵，也不想費勁解釋，對方也不是真心想搞懂的事情，於是用「對呀好擔心，拜託大家牽成、惠賜一案」打哈哈帶過。
我生於1986年，長輩則是生於1950到1960年間，青壯時期正逢台灣經濟起飛，根深蒂固地相信在「大公司、大組織」裡工作，家大業大的地方比較有保障，跟著巨人走就算人生不成功，也保證不失敗，所以長輩很納悶為何現代年輕人（泛指18到39歲）都不一樣了，怎麼鄰居的孫子、親戚的孩子、朋友的朋友的晚輩都在做按件計酬、按時計薪的零工？
零工趨勢＝勞工更自由？企業以外包、承攬將部分雇用成本轉嫁出去
從總體經濟統計數據上，可以看到零工在勞動市場的占比逐年上升，爆發金融海嘯、我大學畢業的2008年，在英國有12％的勞動力是自雇者，2017年自雇者比例來到16％，九年間英國願意工作、可以工作的人口裡，顯著增加了4％、約100萬名勞工成為自雇者，其他已開發國家、開發中國家也有雷同趨勢，世界真的不一樣了，打零工未必只是一種個人選擇。
我身為自雇者，不過只會做內容相關的委託，其他型態的自由工作是怎麼一回事，我想了解但不覺得親身體驗是好主意，幸好有英國同行、記者James Bloodworth拿自己做「人體實驗」，他在半年間遊走英國四個不同城鎮，分別做過四個近年興起的最潮零工：Amazon的倉庫撿貨員、老人居家服務派遣員、保險公司的電話客服、Uber司機。
《沒人雇用的一代》紀錄了James半年來的體驗，除了分享自身經驗，也訪談同事、發案的派遣公司、在地居民與商家、工會幹部（如果那個產業有工會的話），書中拋出一個大哉問：沒有雇主等於勞工變得比較自由？還是企業將過往雇用關係下須承擔風險和成本，透過外包、承攬等方式，轉嫁到勞工身上？
本書的副標題是「零工經濟的陷阱，讓我們如何一步步成為免洗勞工」，精確道出James的立場，左派人士會讚賞這本書點破時代癥結，右派人士可能就會認為James的立論有所不足，忽略了AI科技破壞式創新帶給整體社會的福祉。
AI大數據管理低技術性的工作，不對任何交辦說NO、「越沒人性」才能出頭
撇開左右之爭，我覺得整本書裡面最值得玩味的，是James體驗的四個工作都高度仰賴AI，當AI成為管理的依歸時，人類的行為會產生顯著的改變：
- 企業轉嫁執行工作的成本
企業以平台自居，負責第一線執行的人員並不是企業員工，而是外包給派遣公司撂人來計時工作，或是以個人名義承攬案件。
企業會制定最低效率標準，但並不負責讓所有「準備好要工作」的人都有事情做，例如叫車平台持續招募司機、外送員到線上，需要自備與維護符合平台規範的交通工具，企業並不支付時薪，當司機發現待命時間過長，零收入必須「登出」去找其他工作，企業也不用負擔資遣費。
- 用AI決定把工作外包給誰
AI分配工作看似不會偏頗特定人，但值得注意的是，如果你拒絕工作的次數超過程式設計容許的範圍，不管你的理由是生病、有急事、倦勤不想工作，AI都會慎定你「不想工作」，不再交付工作給你，如果你想保住飯碗，最好對一切指派來者不拒。
AI程式期待的是一個「絕不拒絕工作」的勞工——接受所有指派任務、訂單，而且發生任何事情都不會請假，全勤到班並展現高效率；對於公司的各種政策完全配合，例如在沒有多抽成的情況下，仍接下多名共乘乘客的叫車。
- 用AI大數據統計評估工作表現
無論是在倉庫撿貨、到府照顧老人、接聽客服電話、開車送貨載客，每一個動作都會被平台記錄下花了多少時間，送到大數據資料庫中建檔，AI接著排出高標、均標、底標，效率在底標的員工勢必要捲舖蓋走路，不管理由是偷懶、天生手腳不快，還是不忍心看老人家坐在尿濕的床舖上，多花了7到10分鐘為老人家換床單、鋪保潔墊，並且把髒衣物扔進洗衣機。
凝視黑暗面：零工趨勢令專業者自由、勞動者處境艱困
綜合以上，AI管理系統的設計是想要激發出「最高效率」，這時「展露人性」往往會成為效率的阻礙。
電話客服想盡辦法快些掛斷應該再說明得更清楚的保戶詢問電話；照服員向失禁的老人強辯「床沒有髒到不能睡」，以便趕往下一個預約照顧服務的屋子；如果檢貨員生病，無論請假看醫生還是放慢速度工作，都意味著將收到「你不用再來了」的告知，因為AI預設你該為工作拿出最高效率，理當自己照顧好自己。
四份最潮零工看似進入障礙不高，但絕不是「有意願工作」就能存活，這些AI數據管理的零工競爭非常激烈，而且是本能式的競爭——手腳最快、身體最強健、動作反應最機械化、最不花時間跟同事客人互動、「最沒人性」的人才會表現得好，但機器都需要有人輪班去顧，血肉之軀是有辦法在枯燥反覆的動作中，隨時鬥志旺盛地拿出「最高效率」嗎？
James在後記中點出，「市場機制不保證人人生活無虞，辛苦工作，也未必見得能改善生活。」他的個人經驗搭配上社會統計，可以發現身處艱困的人們越來越多，傳統安全網失靈、固有的協調機制也被削弱，除了去讚揚科技帶來的便利、新時代專業工作者能有更自由多元的選擇，也必須要去凝視黑暗的那一面。
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感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
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