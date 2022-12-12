謝金河《變調的中國夢》：習近平的「共同富裕」把中國狼關進籠子裡，被迫成為「沉默的羔羊」
我們想讓你知道的是
從世界工廠到外交戰狼，中國為何出現如此轉變？觀察中國40餘年，見證中國崛起的大時代，也目睹該國當前命運轉折的財經趨勢專家謝金河，將從財經觀點爬梳美中貿易戰以來的全球新變局！
文：謝金河
〈習近平的共同富裕〉
2021年8月19日，香港《信報財經新聞》刊登了一幅漫畫，畫中是1991年美國電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）中的吃人魔，正在威脅一隻蝸牛：「只要我被放出來，一定會吃掉你！」這幅漫畫的標題是〈沉默的蝸牛〉，充滿了濃濃隱喻和想像空間。
就在這幅漫畫刊出前一周，《經濟日報》香港特派員李春也在一篇文章中寫道：「災難降臨中國財富大亨，未來的命運只有兩種，一種是『沉默是金』，另一種是『站在水中央』！」
李春寫得入木三分，他說富人要懂得明哲保身，像抖音的張一鳴和拼多多的黃崢，年紀輕輕就交出董事長職位，急流勇退長保平安；若是關不住嘴巴，下場就很慘了。最慘的是任志強，他批評習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，結果被判刑十八年。
另一個悽慘的是王興，他在網路上轉發唐朝詩人章碣嘲諷秦始皇的《焚書坑》，被人指控暗諷習近平，美團股價因此從460港幣跌到190港幣，瞬間蒸發1.6兆港幣市值。「雙馬」也很慘，媒體報導馬雲正在學習老莊和油畫，而馬化騰雖然一向不太多話，卻因騰訊巨大到萬箭穿心，逼得他宣布捐款百億人民幣扶貧。
至於「站在水中央」，則是指孤立無援，稍不小心就被大水沖走。像是負債累累的恒大集團，在台灣早該倒閉了， 現在就看黨中央如何處置，生死任人擺布。
以前，台灣年輕人常被批評缺乏狼性；現在，中國狼被關進籠子裡，被迫成為「沉默的羔羊」。
嚴格監管唱空言論
僅僅幾天後，8月27日，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱「網信辦」）就要求整治財經平台，將針對財經類自媒體帳號、主要公眾帳戶平台、主要商業網站財經平台等，重點打擊惡意唱空中國金融市場、唱衰中國經濟等八大違規問題，全力嚴處並封禁。
網信辦列出的八大違規問題包括：胡評妄議、歪曲解讀中國財經方針政策與宏觀經濟數據；不加判斷就轉載境外扭曲中國報導；散布小道消息，進行渲染炒作；轉載合規稿源財經新聞信息時，惡意竄改、斷章取義；充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動；炒作社會惡性事件、負面極端事件……等。
這八大罪狀規範得相當細微，網信辦強調，一旦發現上述罪狀，將在第一時間嚴肅查處，並且封禁關停。這種大動作意味著，看空中國經濟的媒體可能隨時被永久封口，想「賺中國錢」就要全力唱多、不得唱空。同時，這也代表投資中國商品將處於資訊不對稱狀態。
回頭看看2020年9月到2021年8月這十二個月，香港恒生指數的跌幅超過21%，國企指數更慘跌30%。當時全球股市都在高檔，香港恒生和國企指數卻跌跌不休，是少數率先進入空頭的市場。此外，代表中國股市的滬深300指數也跌入空頭，這應該是網信辦制裁金融市場看空言論的重要原因。
過去三十年，中國從世界工廠轉身成為「追日超歐趕美」的全球第二大經濟體，「中國概念」始終是追逐成長的代名詞；一提到中國資產，華爾街投行就興奮莫名。現在中國開始監管經濟唱空言論，這是經濟快速奔馳三十年來的重大轉折。
其實，國家經濟向上奔馳時，任何人唱空都只是跟趨勢對作，根本無力抵擋趨勢向上的動能。然而只要經濟奔馳告一段落，成長動能到了盡頭，市場就會出現各種雜音，這種討論市場多空的聲音在自由社會十分尋常。
看多與看空就像股市的作多或作空，只是市場機制的一部分，金融市場永遠沒有標準答案。網信辦要求財經媒體不能看空、只能看多，這很像中國古代經常引發水患的大河， 往往被命名為「永定河」或「永靖河」，意味著金融市場背後其實相當不平靜。
至於不平靜的最大變數，則是習近平主導的「共同富裕」。
毛澤東後繼有人
從2020年起，中共中央持續祭出監管重拳，最核心的精髓就是「共同富裕」，標誌著國家路線從重視發展到重視公平的重要轉向。想要投資中國，就要認清這場監管風暴的本質，以及習近平主導的改革意志。2021年8月17日，習近平親自主持中共中央財經委員會第十次會議，他在會中再次強調：「共同富裕是社會主義的本質要求，也是中國式現代化的重要特徵」。
曾有美國學者統計，過去幾年，習近平說出「共同富裕」的次數一年比一年多。2020年說了30次，2021年更提了65次，次數明顯翻倍。
只要習近平提到一次共同富裕，中國富人的壓力就升高一次，很像在他們頭上敲響警鐘，提醒他們中國逐漸重返毛澤東時代。
鄧小平讓少數人先富起來，聰明人一馬當先衝出去；習近平則是把衝太快的馬匹拉回來，五根指頭必須一樣長，這樣的挑戰空前巨大。
「共同富裕」的源頭可追溯到1953年12月，毛澤東在《關於發展農業生產合作社的決議》中率先提出這個概念。雖然鄧小平也在改革開放後多次提到共同富裕，但是他允許少數人「先富」。然而，習近平打算重返毛澤東時代的共同富裕，一心打破「先富」造成的沉痾，那些「先富新貴」就因此成為被整肅的對象。
習近平對於資本家的舉報鬥爭，確實神似毛澤東當年的路線。毛澤東在1966年發動文化大革命時，習近平才13歲， 他的成長歲月充斥著毛澤東的印記，也在不知不覺中走上毛澤東路線。倘若毛澤東天上有知，應該很欣慰得到這個繼承其路線的接班人。想要探索新中國的未來，就要從毛澤東路線切入。
拿著關刀砍自己
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。