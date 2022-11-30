《愛的藝術》：琳朗滿目的「戀愛課程」主打各種「搭訕技巧」，卻沒有人教你如何去愛

文：陌熙

隨著科技日新月異和時空收斂，各式交友軟體一應俱全目不暇給，隨便點開手機都有成千上萬種潛在可能，當一切變的快速、便利且唾手可得時，當現代人極致化「消費」和「自由」的價值時，「速食愛情」於焉誕生。

在關係一再碰到瓶頸時，不是選擇努力溝通磨合或是自我檢討，而是寧願相信「下一個會更好」或是「你值得更好的人」。大家都渴望一段契合靈魂的愛情，卻始終認為自己只需處於被動的位置，等待對的人主動來臨，而不用去學習如何好好的「愛」一個人。

多數人把愛的問題化約為「被愛的問題」，舉凡市面上琳朗滿目的「戀愛課程」主打各種「搭訕技巧」、「個人形象與魅力營造」，把重點放在如何將自己商品般精緻地上架，而沒有想到「去愛的問題」，沒想到交往後「自己的愛之能力」的問題。愛的問題對他們來說，是如何「被愛」，如何變得「可愛」。

有鑑於此，筆者欲向讀者介紹由心理學大師佛洛姆（Erich Fromm）所著的《愛的藝術》（The Art of Loving），本書之所以能成為世人們百讀不厭的不朽經典，在於其橫跨時間與地域的普遍性，愛，之所以能成為一門藝術，乃是因為它需要學習、打磨與鍛鍊，它是需要培養的一種生活實踐能力。

本文節錄《愛的藝術》之內文精華並與生活經驗相互闡發，以期帶領讀者更接近愛之本質。

重點一、何謂「成熟的愛」？兩個人變成了一個，但仍舊是兩個

在定義何謂「成熟的愛」之前，佛洛姆提出了兩種不成熟之愛的典型，分別為「被動形式的共同結合」以及「主動形式的共同結合」。

就前者而言，它指的是「被虐狂式的愛情」，意謂，被虐狂者逃避不可忍受的孤獨感和隔離感的方式，是變成另一個人重要的部分，這個人指揮他，引導他，保護他。

舉例來說，服膺於父權淫威下而仰賴或任由丈夫指派家務分工、衣著款式，卻絲毫未察覺自己正在被剝削的女性，即是「被動形式的共同結合」。佛洛姆說：「被虐狂者不用做決定，用不著冒任何危險，他從不孤獨，但他並非獨立，他沒有完整性，他還沒有完全出生。」

就後者來說，則是前者的逆轉，它指的是「虐待狂式的愛情」，意謂著，有虐待狂的人逃避孤獨感和監禁感的方式，是把他人變成自己重要的部分。延續上個例子，當傳統男性需要倚恃著支配女性生活的各種層面才能實踐自我價值，即是「主動形式的共同結合」。

上述兩者的共通之處在於：融合而不具有完整的人格。

人們往往容易在熾熱滾燙的愛欲裡，分不清自己和伴侶之間的界線，好樂團在歌曲〈我愛你，卻不能拯救你〉的歌詞中提到：「可你是你，我們是獨立的個體，你喜歡做你自己，我討厭這種無能為力。我愛你，也愛著我和你。」

正因為愛情解救人們於隔絕與孤立的狀態，餽贈我們與另一獨立個體合而為一的親密感，因此，我們時常會單方面地要求戀人遵循著自己傳遞與接收愛的方式，渴求對方完全切齊自己對於「理想伴侶」的完美藍圖。然而，所謂「成熟的愛」是，保存自己的完整性、保存自己的個人性之條件下的結合。

這正是愛情的矛盾之處，亦是修習「愛的藝術」最艱難的所在：兩個人變成了一個，但仍舊是兩個。投入情愛關係的兩人，是絕不可能百分之百的做最原初的自己，然而，該如何在關係當中拿捏自我的原則與界限，哪些是可以妥協，可以任由對方逾越；哪些是自己的底線，絕不允許戀人踐踏則有賴個人對於自我的了解與探索。

表面上，愛情似乎建立於對他者的理解，但筆者認為更大一部份奠基於對於自我的掌握，唯有通透自我，才有辦法建立明確有效的溝通渠道，畢竟一個對於自我概念極其模糊的個體，該如何奢求戀人理解自己呢？

重點二、愛首要的意義是「給予」，而非接受

在消費主義的邏輯下，多數人把愛情看作是一種「投資」，是一種講求「報酬率」的市場行為，就算沒有高報酬至少也要維持「付出」與「回報」間的平衡。

然而，隨著時間的移轉，這樣的思維邏輯容易導致「錙銖必較」的「算計」心理，前天是誰洗碗，昨天是誰曬衣服，今天又是誰負責掃廁所，所有日常生活裡雞毛蒜皮的瑣事，都能成為觸發爭吵的引爆因子。

然而，佛洛姆說：「人們的普遍誤解是把給予任作『放棄』，是被剝奪，是被犧牲。」這當然不是指無限上綱、無條件、無原則地給予，而是呼籲現代人去感受在給予行為過程中，去體會自我的力量、豐饒與能力。此外，給予的主要領域不在物質，而在特屬於人的「人性領域」。

當一個人能把他的喜悅、興趣、關懷、了解、知識、幽默以及憂愁給予出去，他便能以增強自己生命感的方式，增強了他人的生命感。在真實的給予中，他自然接受到向他反射回來的東西。

於是，佛洛姆說：「給予意謂著使他人也成為給予者，並且他們兩者共享由他們帶入生命之中的事物所產生的喜悅。」

重點三、愛的四項基本元素：照顧、責任、尊重與了解

佛洛姆在書中提及修習愛的藝術，所需具備的四項基本元素。

首先是「照顧」，就像小學的我們，細心照料在沾著水的衛生紙上悄悄生長的綠豆苗、在鋪滿桑葉的飼養箱裡緩慢蠕動的蠶寶寶，或是《聖經》中上帝賜予約拿一棵樹卻有使其枯萎為例，這些例子都能驗證佛洛姆所謂「愛是主動關懷被愛者的生命及成長」。愛的本質之一，即是為某種東西「勞力」，是「使它生長」。

筆者認為，所謂「勞力」的範疇，不限於具體的物質層次，如為伴侶跑腿、外帶宵夜，更可推展至抽象的心理層次，在彼此難以嵌合的慣習、思維與價值觀當中，付出精神上的勞力，溝通協調並重新調整自己的心態，以更寬廣與彈性的視野看待世界。