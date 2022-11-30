《愛的藝術》：琳朗滿目的「戀愛課程」主打各種「搭訕技巧」，卻沒有人教你如何去愛
我們想讓你知道的是
多數人把愛的問題化約為「被愛的問題」，舉凡市面上琳朗滿目的「戀愛課程」主打各種「搭訕技巧」、「個人形象與魅力營造」，把重點放在如何將自己商品般精緻地上架，而沒有想到「去愛的問題」，沒想到交往後「自己的愛之能力」的問題。愛的問題對他們來說，是如何「被愛」，如何變得「可愛」。有鑑於此，筆者欲向讀者介紹《愛的藝術》，愛，之所以能成為一門藝術，乃是因為它需要學習、打磨與鍛鍊，它是需要培養的一種生活實踐能力。
文：陌熙
隨著科技日新月異和時空收斂，各式交友軟體一應俱全目不暇給，隨便點開手機都有成千上萬種潛在可能，當一切變的快速、便利且唾手可得時，當現代人極致化「消費」和「自由」的價值時，「速食愛情」於焉誕生。
在關係一再碰到瓶頸時，不是選擇努力溝通磨合或是自我檢討，而是寧願相信「下一個會更好」或是「你值得更好的人」。大家都渴望一段契合靈魂的愛情，卻始終認為自己只需處於被動的位置，等待對的人主動來臨，而不用去學習如何好好的「愛」一個人。
多數人把愛的問題化約為「被愛的問題」，舉凡市面上琳朗滿目的「戀愛課程」主打各種「搭訕技巧」、「個人形象與魅力營造」，把重點放在如何將自己商品般精緻地上架，而沒有想到「去愛的問題」，沒想到交往後「自己的愛之能力」的問題。愛的問題對他們來說，是如何「被愛」，如何變得「可愛」。
有鑑於此，筆者欲向讀者介紹由心理學大師佛洛姆（Erich Fromm）所著的《愛的藝術》（The Art of Loving），本書之所以能成為世人們百讀不厭的不朽經典，在於其橫跨時間與地域的普遍性，愛，之所以能成為一門藝術，乃是因為它需要學習、打磨與鍛鍊，它是需要培養的一種生活實踐能力。
本文節錄《愛的藝術》之內文精華並與生活經驗相互闡發，以期帶領讀者更接近愛之本質。
重點一、何謂「成熟的愛」？兩個人變成了一個，但仍舊是兩個
在定義何謂「成熟的愛」之前，佛洛姆提出了兩種不成熟之愛的典型，分別為「被動形式的共同結合」以及「主動形式的共同結合」。
就前者而言，它指的是「被虐狂式的愛情」，意謂，被虐狂者逃避不可忍受的孤獨感和隔離感的方式，是變成另一個人重要的部分，這個人指揮他，引導他，保護他。
舉例來說，服膺於父權淫威下而仰賴或任由丈夫指派家務分工、衣著款式，卻絲毫未察覺自己正在被剝削的女性，即是「被動形式的共同結合」。佛洛姆說：「被虐狂者不用做決定，用不著冒任何危險，他從不孤獨，但他並非獨立，他沒有完整性，他還沒有完全出生。」
就後者來說，則是前者的逆轉，它指的是「虐待狂式的愛情」，意謂著，有虐待狂的人逃避孤獨感和監禁感的方式，是把他人變成自己重要的部分。延續上個例子，當傳統男性需要倚恃著支配女性生活的各種層面才能實踐自我價值，即是「主動形式的共同結合」。
上述兩者的共通之處在於：融合而不具有完整的人格。
人們往往容易在熾熱滾燙的愛欲裡，分不清自己和伴侶之間的界線，好樂團在歌曲〈我愛你，卻不能拯救你〉的歌詞中提到：「可你是你，我們是獨立的個體，你喜歡做你自己，我討厭這種無能為力。我愛你，也愛著我和你。」
正因為愛情解救人們於隔絕與孤立的狀態，餽贈我們與另一獨立個體合而為一的親密感，因此，我們時常會單方面地要求戀人遵循著自己傳遞與接收愛的方式，渴求對方完全切齊自己對於「理想伴侶」的完美藍圖。然而，所謂「成熟的愛」是，保存自己的完整性、保存自己的個人性之條件下的結合。
這正是愛情的矛盾之處，亦是修習「愛的藝術」最艱難的所在：兩個人變成了一個，但仍舊是兩個。投入情愛關係的兩人，是絕不可能百分之百的做最原初的自己，然而，該如何在關係當中拿捏自我的原則與界限，哪些是可以妥協，可以任由對方逾越；哪些是自己的底線，絕不允許戀人踐踏則有賴個人對於自我的了解與探索。
表面上，愛情似乎建立於對他者的理解，但筆者認為更大一部份奠基於對於自我的掌握，唯有通透自我，才有辦法建立明確有效的溝通渠道，畢竟一個對於自我概念極其模糊的個體，該如何奢求戀人理解自己呢？
重點二、愛首要的意義是「給予」，而非接受
在消費主義的邏輯下，多數人把愛情看作是一種「投資」，是一種講求「報酬率」的市場行為，就算沒有高報酬至少也要維持「付出」與「回報」間的平衡。
然而，隨著時間的移轉，這樣的思維邏輯容易導致「錙銖必較」的「算計」心理，前天是誰洗碗，昨天是誰曬衣服，今天又是誰負責掃廁所，所有日常生活裡雞毛蒜皮的瑣事，都能成為觸發爭吵的引爆因子。
然而，佛洛姆說：「人們的普遍誤解是把給予任作『放棄』，是被剝奪，是被犧牲。」這當然不是指無限上綱、無條件、無原則地給予，而是呼籲現代人去感受在給予行為過程中，去體會自我的力量、豐饒與能力。此外，給予的主要領域不在物質，而在特屬於人的「人性領域」。
當一個人能把他的喜悅、興趣、關懷、了解、知識、幽默以及憂愁給予出去，他便能以增強自己生命感的方式，增強了他人的生命感。在真實的給予中，他自然接受到向他反射回來的東西。
於是，佛洛姆說：「給予意謂著使他人也成為給予者，並且他們兩者共享由他們帶入生命之中的事物所產生的喜悅。」
重點三、愛的四項基本元素：照顧、責任、尊重與了解
佛洛姆在書中提及修習愛的藝術，所需具備的四項基本元素。
首先是「照顧」，就像小學的我們，細心照料在沾著水的衛生紙上悄悄生長的綠豆苗、在鋪滿桑葉的飼養箱裡緩慢蠕動的蠶寶寶，或是《聖經》中上帝賜予約拿一棵樹卻有使其枯萎為例，這些例子都能驗證佛洛姆所謂「愛是主動關懷被愛者的生命及成長」。愛的本質之一，即是為某種東西「勞力」，是「使它生長」。
筆者認為，所謂「勞力」的範疇，不限於具體的物質層次，如為伴侶跑腿、外帶宵夜，更可推展至抽象的心理層次，在彼此難以嵌合的慣習、思維與價值觀當中，付出精神上的勞力，溝通協調並重新調整自己的心態，以更寬廣與彈性的視野看待世界。
Tags：
數位金融時代，善用「國泰世華CUBE App」學會更安全、更簡單的手機理財術
我們想讓你知道的是
數位經濟崛起，消費者對金融的想像大幅改變，帳戶應用、電子支付成為時下很方便的生活金融方式，金融服務早已內嵌在生活各種場域，但同時 衍生不少資安需求。為此，國泰世華銀行打造全新「國泰世華CUBE App」，用科技讓金融生活變得更安全、更簡單。
跟朋友聚餐完，用手機App轉帳安全嗎？會不會轉錯啊？
想把薪水分投資理財、換匯、日常休閒三等份，帳戶在不同銀行好麻煩喔！
天啊！網銀帳戶密碼為什麼如此難記？每次都輸錯。
錢包內的信用卡突然不見了，被盜刷怎麼辦？
最重要的理財小事
疫情蔓延、烏克蘭戰爭、原物料飛漲⋯即使國際情勢巨變，但最影響我們日常心情的，卻仍是這些最重要的小事：聚餐算帳、帳戶規劃、信用卡遺失，甚至是輸入一長串高強度但記也記不住的銀行帳戶密碼。在數位金融蓬勃發展的現在，難道沒有更簡單的方法嗎？
想要有聰明理財生活，其實不需要妥協，國泰世華CUBE App提供更多金融自主選擇權，不僅站在消費者立場推出一站式數位金融，透過科技賦能的方式，從生活各個層面，串聯24小時安全防護機制，提供兼具安全、便捷且創新的服務體驗。
三道防護：保護個人金融安全
國泰世華銀行領先金融業界，為消費者提供的第一道防護，即是率先導入「FIDO」（Fast Identity Online）國際資安標準規格，提供用戶更快速、安全的生物驗證登入方式，將安全等級拉高至與全球大型雲端、科技金融業同步。
所謂的FIDO，即是將身分驗證在裝置端進行，搭配非對稱公鑰私鑰架構，來與線上身分識別相結合，不僅可以減少多組密碼登入、帳號盜用風險，也因為使用了公開金鑰加密，由多因子認證、生物辨識特性，更能強力且嚴密地保護帳號安全。而用戶的生物辨識資訊不會儲存在應用程式的伺服器上，所以用戶的個資不會被取得，也可避免隱私洩露的問題，降低被網路釣魚的資安風險，進一步強化便利與安全。
同時，國泰世華CUBE App也設計了第二防護「人臉辨識驗證」，確保用戶能有最流暢的使用體驗、最新的功能以及全面的資安防護。尤其，國泰世華銀行人臉辨識驗證機制，具備三大特點：
- 安全性高：註冊時透過臨櫃、視訊確保為真人，交易時則透過生物特徵比對留存的臉部資料，確保交易安全。
- 數位體驗更多元：取代傳統臨櫃辦理業務，讓更多服務能數位化辦理。
- 易用性高：只要手機有前鏡頭就可以使用，滿足用戶多元需求。
目前國泰世華CUBE App有多種業務可直接使用人臉辨識驗證，包括非約定轉帳、啟用非約定轉帳服務、提高提款限額、重設網銀密碼、啟用手機提款、申請數位換匯帳戶、申請大額換匯憑證。不僅交易時不用輸入冗長的記憶密碼，也不用擔心因收訊問題收不到手機簡訊驗證碼，就可以確保為本人操作，簡單又安全。
第三道防護：安全健檢。國泰世華CUBE App會檢測用戶設備狀態，並建議用戶採取對應措施，讓用戶也能把關自己的帳戶安全性，以便提供帳戶24小時的安全保障。
一站式：輕鬆執行金融個人化服務
在國泰世華CUBE App的安全使用環境下，用戶可以在一台手機內安心操作各樣金融服務，不需跑實體分行，在家就能完成個人理財，不僅可以操作日常轉帳繳費、換匯、買賣基金、證券開戶、投資台股及美股，買賣外幣時還可以設定匯率到價通知功能，換到理想匯率。
國泰世華CUBE App也可按個人需求設立母子帳戶，一個母帳戶可設立五個子帳戶，最多為十五個子帳戶，將資產分成投資、儲蓄、生活開銷、買房基金等，自由命名帳戶名稱，聰明運用科技達成高效率理財，不需要再到不同銀行間開設不同帳戶，且母帳戶、子帳戶間轉帳也不需要手續費，省下轉帳費用耗損，也免除帳務分散各銀行的繁雜困擾。
不僅如此，國泰世華CUBE App也可自由切換CUBE卡的「購物」、「旅遊」、「數位服務」、「精選」四大權益方案，無論是要在網路消費購物的「玩數位」、訂房或機票「趣旅行」、日常消費「樂饗購」或是針對加油、停車、餐飲、百貨超商購物等指定商戶消費的「集精選」，都可以每天切換一次模式，輕鬆找到最適合自己的優惠回饋。
國泰世華CUBE App為體恤忙碌上班族，在營業日的早上9點到晚上8點也提供視訊服務，用戶可以自由選擇方便的時間進線，點開App就像走一趟分行，免出門就能完成臨櫃業務，滿足用戶對金融服務的期待。
本文係由國泰世華銀行邀稿
謹慎理財 信用無價
證券服務由國泰綜合證券提供，國泰世華CUBE App是由國泰世華銀行建置