【關鍵專訪】柏林影展藝術總監卡洛夏崔安：談台灣電影，串流平台與劇院的關係，以及影展所扮演的角色

蠑螈是個DNA數量比人類多38倍的物種，卻以「擺爛」作為長期存活下來的秘訣。但面對追求更好、更文明的未來，知名知識型粉絲專頁「怪奇事物所」將它刻劃成一個能憑藉著學習力，將前代的智慧重新寫入自我DNA的角色。

同樣在面對5G的新時代，無論過去有多聰明，仍須仰賴創新管道學習新知，而經濟部工業局推動的「 5G+產業新星揚帆啟航計畫」，正好是一個能加速產業人才快速迭代轉型的最佳選擇。

至今已推行三年的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，秉持著希望協助產業加速5G跨領域人才發展與應用推廣的初衷，如今無論是在學生與企業實習鏈結的寶貴機會，或是賦能業師的5G視野與場域應用，都有顯著的成績與表現，真正實踐了「產業出題，人才實戰」的計畫策略。

就以今年計畫的成果來看，不僅有39家企業、 48間學校共計258位大專校院學生共襄盛舉並熱情報名外，在歷經審查、核定、媒合及面試等重重關卡後，最終出爐了30家企業開放43個5G相關的專題，並成功媒合了123位產業新星，在今年下半年度進入企業展開5G專題實戰。

而這些產學攜手合作的5G專題內容，更將在11月30號於瓶蓋工廠台北製造所A2棟，以「玩學5G ∙ Be Shining」為主題，向外界展示亮眼的成績單。作為國境重啟後的首場成果發表會，5G應用如何在這些專題實戰的過程中鏈結產業、促進更多交流媒合的機會？又有哪些亮點展區是你不容錯過，帶你一次掌握。

#精選展示：領導企業攜手學界，5G產業人才發展成果公開

Photo Credit:TNL Brand Studio

一直以來，5G的應用都不該只是紙上談兵，如何發揮5G高速度、低延遲與多連結的特性，讓應用能在場景中落地更是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的關鍵任務。

然而這些充滿創新創意的5G應用點子究竟從何而來？在「專題展攤」中，您不只可以看到完整的計畫介紹，更能一窺5G人才發展專題應用展示與企業互動展品櫥窗陳列，包括科技大廠緯穎、緯謙、光寶、仁寶等企業，以及以5G基礎建設為主的川升、佳邦、盟創等，甚至是新創團隊如邊信聯、獵戶、詮隼也都積極參與，來自不同領域的專業團隊一同攜手，讓外界看見學界與產業界如何鏈結、又如何創造出令人驚豔的火花與成果。

#精彩舞台：研發實戰PK賽，學長姐回娘家經驗分享

在「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的推動中，不只是肩負起孕育出產業潛力人才的重責大任，更藉由本次活動的舉辦，在「主舞台」的活動中策劃了5G研發實戰PK競賽，展開一場來自企業研發實戰的活動，並同步在官方進行直播，讓無法親臨現場的親友團依舊可以在遠端為自己的團隊加油，感受5G應用的無限可能性；PK賽結束後，接著就是「星靈G湯」，邀請前兩屆的產業新星回娘家參與新星小聚，分享他們的寶貴經驗；同時，對於即將步入職場的新鮮人，在這裡也將有一場企業快講、人才選育用留交流的活動，無論是預備轉職、想了解5G產業趨勢或是希望尋覓人才的企業夥伴們，都不能錯過在這個舞台一連串精彩的活動內容。

#精準職涯：闖關任務、人才媒合一網打盡

要是用看的、用聽的都還不能滿足你對5G產業的好奇心，那麼「互動區探索體驗」你肯定要來闖闖才行。



在這裡，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」設計了企業5G方案互動展示，不僅有川升提供的海事衛星天線系統與量測應用，讓與會民眾能更了解團隊如何解決天線的問題，來自矽統科技的沉浸式虛擬直播攝影，將能親身感受5G高速度、低延遲的特性是如何在這樣的場域被發揮的淋漓盡致。而現場也歡迎未來5G前線最重要的人才們，從加入「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方帳號開始，透過闖關任務引導大家在展館內完成任務兌換好禮，藉由遊戲式的互動模式來認識展區，不僅添加觀展的樂趣，也能夠加速對5G企業、應用科技的認識，您是否已經摩拳擦掌、想要躍躍欲試了呢？

本屆「玩學5G ∙ Be Shining」頒獎典禮暨成果展，即將於11/30 (三)閃亮登場！

展區開放對5G有興趣的民眾參觀，展會3大亮點：有點子、有攤子、還有人才搶先媒合的場子，對於想了解5G產業發展的你、對於好奇5G產業如何應用的你，都是不容錯過的盛會，我們11月30號見！

延伸閱讀：《5G新星-遠距世代的科技未來》特別報導專區

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