TNL+ 2022/11/30,
影劇

【關鍵專訪】柏林影展藝術總監卡洛夏崔安：談台灣電影，串流平台與劇院的關係，以及影展所扮演的角色

【關鍵專訪】柏林影展藝術總監卡洛夏崔安：談台灣電影，串流平台與劇院的關係，以及影展所扮演的角色
柏林影展藝術總監卡洛夏崔安｜Photo Credit: 關鍵評論網 / 王祖鵬

我們想讓你知道的是

受金馬影展邀請，卡洛夏崔安（Carlo Chatrian）以柏林影展藝術總監名義再次造訪台灣。卡洛夏崔安2013年至2018年曾經擔任盧卡諾影展藝術總監，自2019年6月接任柏林影展藝術總監，在2020年2月順利舉行第70屆柏林影展後即遇上COVID-19襲捲全球。而在秋陽暖照的早晨，這也是他這次訪台的最後一天，卡洛夏崔安與我們分享後疫情時代下對影展的期望，以及對於台灣電影、串流平台與影展關係的觀察。

文：蘇逸華

受金馬影展邀請，卡洛夏崔安（Carlo Chatrian）以柏林影展藝術總監名義再次造訪台灣。

卡洛夏崔安2013年至2018年曾經擔任盧卡諾影展藝術總監，自2019年6月接任柏林影展藝術總監，在2020年2月順利舉行第70屆柏林影展後即遇上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）襲捲全球。

而在秋陽暖照的早晨，這也是他這次訪台的最後一天，卡洛夏崔安與我們分享後疫情時代下對影展的期望，以及對於台灣電影、串流平台與影展關係的觀察。

金馬Ｘ柏林影展交流會_柏林影展藝術總監卡洛夏崔安
Photo Credit: 金馬執委會
柏林影展藝術總監卡洛夏崔安出席金馬Ｘ柏林影展交流酒會。
  • 目前全球疫情趨緩，在歷經2021年、2022年柏林影展線上與實體並行的運行方式後，明（2023）年即將迎來久違的全面實體，對於把觀眾重新帶回戲院是否有信心？

卡洛夏崔安：是的，我有信心將觀眾帶回戲院。我們在2021年、2022年仍然有舉行實體放映，在2021年夏季也有舉辦戶外放映，今年也有以開放半數座位的方式進行電影放映。

明年預計回到戲院座位全開的狀態，歡迎全球的產業人士參與電影市場展，以及歡迎觀眾來看電影，也希望不再受限於旅遊限制，恢復至以往的嘉賓人數，為影展帶來嶄新的活力。

除此之外，我觀察到歐洲以及其他地區的許多活動，是如何因應疫情帶來的衝擊、控制確診情形，他們皆沒有讓疫情阻止活動的進行，因此，我認為影展恢復至以往的舉行方式是勢在必行的。

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