2022/12/10,
文學

【小說】寺尾哲也《子彈是餘生》選摘：除了介恆以外的人都是廢物，我恨不得所有人都能明白這一點

【小說】寺尾哲也《子彈是餘生》選摘：除了介恆以外的人都是廢物，我恨不得所有人都能明白這一點
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

環繞著天才介恆的資優競賽圈友人們過著看似優越無瑕卻扭曲掙扎的人生。對於身陷生之地獄的他們，介恆是望塵莫及、又愛又恨的對象——他是大家頭頂上亟欲追逐的星光，卻也是那渺遠光點外吞噬一切的黑暗。

文：寺尾哲也

健康病（節錄）

拳頭打在介恆前額上時，他並不閃避。他繼續用那仿若無事的表情看著我，好像眉前綻破的皮膚和瘀青都與他無關。他細碎的皮屑沾黏上我的指節。我以為是血，但只是汗。

「你不要再讓小花吃那種藥了。」他說。

他蹲在我面前的地板上，臉面在我褲襠的正前方。我打他時，他有時受到衝擊，會向後翻倒，但迅即又蹲回原位，像一尊不倒翁。

——你不要再讓她吃那種藥了。

他說得更小聲了。我知道他僅僅是想要激怒我。況且那種藥原本就是小花主動帶來的。「我沒有選擇。」她說。那時是ACM ICPC亞洲區域賽台北場，整個計中在入夜的校園裡燈火熠熠，門口掛有三個人那麼大的國旗。充氣氣球在教室一角列成方陣。那是她第一次吃利他能（Ritalin）。

我的拳頭打在介恆臉上時他也不閉眼。我望著他毫無顧忌的眼神，真不知道他哪來的信心。我只要把手臂往下放個幾公分，就可以打歪他鼻樑。若往旁邊偏移幾公分，可以打瞎他眼睛。「你最沒有資格——」我說。「就你最沒有資格說這種話。」

「躺好。」

我壓在他身上，手肘扣緊他的脖子，固定他的臉頰。像人工呼吸一般，我的嘴呈九十度角貼上他的嘴，交合如兩隻金魚。他的鼻尖頂著我的側臉，每一次呼吸都猛烈得像溺水，帶著水分和體味的熱氣噴在我的臉上。我往他的嘴裡吐出了任何我所能夠從口腔擠出的東西，大部分是唾液和空氣，同時感覺到他的勃起。硬硬的東西悄悄伸展，隔著層層布料頂到了我的大腿。

「你這樣很爽是不是。」

我拉下褲襠的拉鍊，又一次進入了他的嘴。地板疏影橫斜，滿是錯綜的水管管線。他的背撞擊其上，發出吭吭的聲音。天色早已暗了下來。計中四樓的陽台地點隱蔽，幾公尺外就是漁科所的圍牆，遮蔽了夜間大部分的光源。介恆臉上闃暗，朦朦朧朧之間，只有鼻翼上的一小塊三角形映著路燈的光。即使在這樣的時刻，他仍沒有表情。而我恨透了他沒有表情。

Problem C: The inevitable mediocrity of the connected.
題目C：一切相連的終將面目模糊。

The score of a sequence of integers is defined as the bitwise-or value of all numbers in the sequence.
一個序列的整數的分數被定義為它們按位或的結果。

Now you are given a sequence of integers a0, a1,… aN-1, and you must cut the sequence into K consecutive segments. Find the maximum possible value of the sum of scores of all K segments.
現在你有一個序列的整數a0, a1,… aN-1，你必須將此序列切成K個連續區段。請找出K區段的分數和的最大可能值。

Input: The first line contains two positive integers N and K (K ≤ N ≤ 2×105) —— the length of the sequence and the number of segments.
輸入：第一行包括兩個正整數N和K，K ≤ N ≤ 2×105。N為序列長度，K為區段數。

The second line contains N non-negative integers a0, a1,… aN-1 (ai < 232).
第二行包括非負整數a0, a1,… aN-1，其中ai < 232。

Output: Output the maximum possible value of the sum of scores of all K segments.
輸出：輸出K區段的分數和的最大可能值。★

這是小花遺留下來的題目之一，也是她送給介恆的生日禮物。

小花當初靠選訓營二階資格薦送台大資工系，卻不和競賽圈的人往來，也不混二一七實驗室。ACM ICPC報名組隊的時候，她找了完全沒有競賽背景的我。

「選訓營的時候，我得了暴食症。」她說。「他們覺得我很可怕。」

我並未詢問她關於暴食症的細節，她卻開始鉅細靡遺地描述。她說暴食症不一定會變胖，因為吃完會催吐。她說選訓營只有她一個女的，每次獨占一整間廁所，背抵著牆，面朝馬桶時，都有一種篤實的安心感——消化到一半的食物殘渣自喉嚨滑出的灼燙，黏在額前髮絲的冰涼，脫水的暈眩，所有感官的刺激，都令她上癮。她越說越快，話語中透露出一種壓抑的自豪，像退伍老兵一邊描述曾經經歷的槍林彈雨，一邊憐愛地撫摸著自己的傷疤。

我並不討厭小花這一點。至少她願意承認自己努力得頭破血流。

「這間學校裡多的是廢物。」她說。「那些沒有天才資質，卻要演出天才形象的人；那些沒把自己逼到極限，卻大言不慚盡了全力的人。說到底，除了介恆以外的人都是廢物，包括你，包括我。我恨不得所有人都能明白這一點。」


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。