【小說】寺尾哲也《子彈是餘生》選摘：除了介恆以外的人都是廢物，我恨不得所有人都能明白這一點

文:寺尾哲也

健康病(節錄)

拳頭打在介恆前額上時,他並不閃避。他繼續用那仿若無事的表情看著我,好像眉前綻破的皮膚和瘀青都與他無關。他細碎的皮屑沾黏上我的指節。我以為是血,但只是汗。

「你不要再讓小花吃那種藥了。」他說。

他蹲在我面前的地板上,臉面在我褲襠的正前方。我打他時,他有時受到衝擊,會向後翻倒,但迅即又蹲回原位,像一尊不倒翁。

——你不要再讓她吃那種藥了。

他說得更小聲了。我知道他僅僅是想要激怒我。況且那種藥原本就是小花主動帶來的。「我沒有選擇。」她說。那時是ACM ICPC亞洲區域賽台北場,整個計中在入夜的校園裡燈火熠熠,門口掛有三個人那麼大的國旗。充氣氣球在教室一角列成方陣。那是她第一次吃利他能(Ritalin)。

我的拳頭打在介恆臉上時他也不閉眼。我望著他毫無顧忌的眼神,真不知道他哪來的信心。我只要把手臂往下放個幾公分,就可以打歪他鼻樑。若往旁邊偏移幾公分,可以打瞎他眼睛。「你最沒有資格——」我說。「就你最沒有資格說這種話。」

「躺好。」

我壓在他身上,手肘扣緊他的脖子,固定他的臉頰。像人工呼吸一般,我的嘴呈九十度角貼上他的嘴,交合如兩隻金魚。他的鼻尖頂著我的側臉,每一次呼吸都猛烈得像溺水,帶著水分和體味的熱氣噴在我的臉上。我往他的嘴裡吐出了任何我所能夠從口腔擠出的東西,大部分是唾液和空氣,同時感覺到他的勃起。硬硬的東西悄悄伸展,隔著層層布料頂到了我的大腿。

「你這樣很爽是不是。」

我拉下褲襠的拉鍊,又一次進入了他的嘴。地板疏影橫斜,滿是錯綜的水管管線。他的背撞擊其上,發出吭吭的聲音。天色早已暗了下來。計中四樓的陽台地點隱蔽,幾公尺外就是漁科所的圍牆,遮蔽了夜間大部分的光源。介恆臉上闃暗,朦朦朧朧之間,只有鼻翼上的一小塊三角形映著路燈的光。即使在這樣的時刻,他仍沒有表情。而我恨透了他沒有表情。

Problem C: The inevitable mediocrity of the connected.

題目C:一切相連的終將面目模糊。

The score of a sequence of integers is defined as the bitwise-or value of all numbers in the sequence.

一個序列的整數的分數被定義為它們按位或的結果。

Now you are given a sequence of integers a0, a1,… aN-1, and you must cut the sequence into K consecutive segments. Find the maximum possible value of the sum of scores of all K segments.

現在你有一個序列的整數a0, a1,… aN-1,你必須將此序列切成K個連續區段。請找出K區段的分數和的最大可能值。

Input: The first line contains two positive integers N and K (K ≤ N ≤ 2×105) —— the length of the sequence and the number of segments.

輸入:第一行包括兩個正整數N和K,K ≤ N ≤ 2×105。N為序列長度,K為區段數。

The second line contains N non-negative integers a0, a1,… aN-1 (ai < 232).

第二行包括非負整數a0, a1,… aN-1,其中ai < 232。

Output: Output the maximum possible value of the sum of scores of all K segments.

輸出:輸出K區段的分數和的最大可能值。★

這是小花遺留下來的題目之一,也是她送給介恆的生日禮物。

小花當初靠選訓營二階資格薦送台大資工系,卻不和競賽圈的人往來,也不混二一七實驗室。ACM ICPC報名組隊的時候,她找了完全沒有競賽背景的我。

「選訓營的時候,我得了暴食症。」她說。「他們覺得我很可怕。」

我並未詢問她關於暴食症的細節,她卻開始鉅細靡遺地描述。她說暴食症不一定會變胖,因為吃完會催吐。她說選訓營只有她一個女的,每次獨占一整間廁所,背抵著牆,面朝馬桶時,都有一種篤實的安心感——消化到一半的食物殘渣自喉嚨滑出的灼燙,黏在額前髮絲的冰涼,脫水的暈眩,所有感官的刺激,都令她上癮。她越說越快,話語中透露出一種壓抑的自豪,像退伍老兵一邊描述曾經經歷的槍林彈雨,一邊憐愛地撫摸著自己的傷疤。

我並不討厭小花這一點。至少她願意承認自己努力得頭破血流。

「這間學校裡多的是廢物。」她說。「那些沒有天才資質,卻要演出天才形象的人;那些沒把自己逼到極限,卻大言不慚盡了全力的人。說到底,除了介恆以外的人都是廢物,包括你,包括我。我恨不得所有人都能明白這一點。」