《從自己人開始》：即使是最難搞的人，仍然是你的自己人——如何把對手變隊友？

文：布萊恩・狄克森（Brian Dixon）

難搞的人——如何把對手變隊友

多年前我們移居加州，我找到夢寐以求的工作。我受聘於一所資金充裕的私立學校，負責建立和教授一個數位媒體計畫，而且學校距離海邊只有幾個街區，真的很棒。

當時我受到校長和其他老師的歡迎，獲得了一筆充足的預算購買設備，並被賦予完全的自主性與信任，讓我可以大展身手建立吸引師生投入的計畫。這確實是一個極佳的機會。

一切都看似完美，確切來說，一直都很完美，直到梅爾文（非本名）出手。他有幾十年的資歷，總有辦法自創職位，插手校內每一件事。他的個性很不好相處，常擺出一副居高臨下的優越姿態。由於任何與科技有關的事都由他掌控，所以大家都不敢反抗他，就怕自己會被分配到一台舊電腦，或是被他當著同事的面飆罵。在梅爾文的世界裡只有兩種人：朋友和白痴，而你永遠不確定在哪天你被歸為哪一種。

我在學校的第一年裡親眼看見學生們被輕視、老師辭職、好的計畫無疾而終，全都是因為梅爾文。

後來我漸漸把阻止梅爾文的行徑當作個人使命，我渴望公平正義，現在我會承認我是以其人之道還治其人之身的心情，決心在公事上避開他的干預，不讓他插手。新的學年開始後，我實在受夠了，現在我是科技專任教師，我的工作是確保所有老師都知道如何在他們的教室使用科技。當我詢問一位新進教師的使用情況時，她對於梅爾文在她的教室內配置的科技設備，表達了挫敗無奈的心情。

我走進她小小的教室裡，發現在一位學生座位上方的牆上掛著一個頗大的電線收納盒，我以有限的科技知識，也沒請求任何人的允許（尤其是沒問過梅爾文），就取出螺絲起子動手移動那設備。

幾分鐘後，梅爾文就衝進門來，像個喝醉的水手咒罵一些不堪入耳的話。我頓時也怒了，就直接上前直視他的眼睛，回敬他一堆話，讓他當場傻眼。

說完後，我當然馬上就後悔，我越過了職權，對他非常不尊重。

隔天，人事部主任叫我去他辦公室，遞給我一封解僱信，內容認定是錯在我。我別無選擇，只能簽名，傷害已經造成，因為我讓梅爾文以我為敵。

到處都有梅爾文，總是會有人破壞規則、不遵循協議、容易動怒，讓你日子難過。若沒有梅爾文這樣的人，工作會順暢得多。十年之後，我學到了幾個如何與像梅爾文這樣的人共事的功課，現在我就把我學到的跟你分享，希望有助於你與難以相處的人共事。

當你抱持以人為先的思維，任何衝突和誤會都能以日後回顧仍能感到自豪的方式解決。

我在專業上最懊悔的事情之一，就是當年處理梅爾文的情況。遺憾的是，僅幾年之後，梅爾文就發生嚴重的中風，我為自己曾經那樣對待他而難過，常希望時光倒流，能以不同的方式來處理那件事。

自那年以來，我一直有許多機會（是的，現在我把它看作機會）與梅爾文們共事。與他們一起工作而不降低自己的格調，以致說或做出後悔莫及的事，是有可能的。

想像你跟梅爾文同屬一個團隊，為了你們的客戶與顧客，天天並肩作戰會是什麼感覺？因為你們已在同一個團隊裡，所以不是以「你與我對立」而是以「我們」的眼光看事情。如果你們是同事，是鄰居，是同一間教會或同一家族的人，那就是同一個團隊。但是我也了解，跟難以相處的人一起生活與工作，真的很令人挫折且滿腹委屈。所以讓我分享幾個對策，教你如何處理生命中那些難搞的人吧。

消除誤會

在經營學校的時候，每當我發覺某名團隊成員跟我之間有什麼誤會，我就會盡快把事情說清楚。我會請對方來我辦公室，刻意地讓他跟我坐在桌子的同一邊，一起看著白板。然後我會說：「我們之間似乎有一些緊張，我請你來是要讓你知道，我希望消除誤會。我把這次交談視為起點，我知道今天未必能解決每一件事，但是我希望你知道，我願意聽你說。」

這就是消除誤會的第一步：傾聽對方的抱怨和委屈。

當某件事使你與某人之間有了隔閡，要盡可能直接去找對方談。負起你應負的責任，也留出空間讓對方說出心裡的不平，要去理解他們看事情的角度，聽聽他們的立場。

邀請第三方

假如某人拒絕跟你會面，或是你們無法一起解決問題，這時就該找一個你們都信任的第三方加入。可能是辦公室裡的一名主管、你們都認識的一位朋友，或是某個中立的第三方。

我發現只要邀請第三方來，就能朝解決問題推進一大步。有第三方在場的情況下，如果你們終於會面了，小心不要採取防禦姿態，要避免試圖證明你才是對的，並想辦法找出你們的共同點。

留下文件證據然後繼續前進

假如對方還是不願意與你或第三方見面，最終還是得來到該繼續前進的時候。這時你要留下文件證據，然後走吧。給對方一扇窗，讓他們看清楚你的意圖，然後你就前進吧。

我曾碰過一個情況，我的客戶遲遲不決定她的下一步，拖到案子的效期已過。

我一直都很有耐心，給她時間決定她下一步行動，但幾個月過去都沒有動靜，我也提議見個面，或是找第三方來跟我們一起談。她完全沒有回應，而且似乎不想解決，所以我就發出通知，如果三十天之內她仍不回覆，我就要繼續前進了。我把這封電子郵件副本給律師和第三方，然後我得以擱下這案子繼續前進，因為我知道我已經給過她機會處理問題。

你不能強迫別人處理他們的問題，如果你給過充裕的機會尋求解決方法，而對方依舊沒有反應，你就可以問心無愧地繼續往前走。