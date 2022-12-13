《從自己人開始》：即使是最難搞的人，仍然是你的自己人——如何把對手變隊友？
我們想讓你知道的是
當某件事使你與某人之間有了隔閡，要盡可能直接去找對方談。負起你應負的責任，也留出空間讓對方說出心裡的不平，要去理解他們看事情的角度，聽聽他們的立場。
文：布萊恩・狄克森（Brian Dixon）
難搞的人——如何把對手變隊友
多年前我們移居加州，我找到夢寐以求的工作。我受聘於一所資金充裕的私立學校，負責建立和教授一個數位媒體計畫，而且學校距離海邊只有幾個街區，真的很棒。
當時我受到校長和其他老師的歡迎，獲得了一筆充足的預算購買設備，並被賦予完全的自主性與信任，讓我可以大展身手建立吸引師生投入的計畫。這確實是一個極佳的機會。
一切都看似完美，確切來說，一直都很完美，直到梅爾文（非本名）出手。他有幾十年的資歷，總有辦法自創職位，插手校內每一件事。他的個性很不好相處，常擺出一副居高臨下的優越姿態。由於任何與科技有關的事都由他掌控，所以大家都不敢反抗他，就怕自己會被分配到一台舊電腦，或是被他當著同事的面飆罵。在梅爾文的世界裡只有兩種人：朋友和白痴，而你永遠不確定在哪天你被歸為哪一種。
我在學校的第一年裡親眼看見學生們被輕視、老師辭職、好的計畫無疾而終，全都是因為梅爾文。
後來我漸漸把阻止梅爾文的行徑當作個人使命，我渴望公平正義，現在我會承認我是以其人之道還治其人之身的心情，決心在公事上避開他的干預，不讓他插手。新的學年開始後，我實在受夠了，現在我是科技專任教師，我的工作是確保所有老師都知道如何在他們的教室使用科技。當我詢問一位新進教師的使用情況時，她對於梅爾文在她的教室內配置的科技設備，表達了挫敗無奈的心情。
我走進她小小的教室裡，發現在一位學生座位上方的牆上掛著一個頗大的電線收納盒，我以有限的科技知識，也沒請求任何人的允許（尤其是沒問過梅爾文），就取出螺絲起子動手移動那設備。
幾分鐘後，梅爾文就衝進門來，像個喝醉的水手咒罵一些不堪入耳的話。我頓時也怒了，就直接上前直視他的眼睛，回敬他一堆話，讓他當場傻眼。
說完後，我當然馬上就後悔，我越過了職權，對他非常不尊重。
隔天，人事部主任叫我去他辦公室，遞給我一封解僱信，內容認定是錯在我。我別無選擇，只能簽名，傷害已經造成，因為我讓梅爾文以我為敵。
到處都有梅爾文，總是會有人破壞規則、不遵循協議、容易動怒，讓你日子難過。若沒有梅爾文這樣的人，工作會順暢得多。十年之後，我學到了幾個如何與像梅爾文這樣的人共事的功課，現在我就把我學到的跟你分享，希望有助於你與難以相處的人共事。
當你抱持以人為先的思維，任何衝突和誤會都能以日後回顧仍能感到自豪的方式解決。
我在專業上最懊悔的事情之一，就是當年處理梅爾文的情況。遺憾的是，僅幾年之後，梅爾文就發生嚴重的中風，我為自己曾經那樣對待他而難過，常希望時光倒流，能以不同的方式來處理那件事。
自那年以來，我一直有許多機會（是的，現在我把它看作機會）與梅爾文們共事。與他們一起工作而不降低自己的格調，以致說或做出後悔莫及的事，是有可能的。
想像你跟梅爾文同屬一個團隊，為了你們的客戶與顧客，天天並肩作戰會是什麼感覺？因為你們已在同一個團隊裡，所以不是以「你與我對立」而是以「我們」的眼光看事情。如果你們是同事，是鄰居，是同一間教會或同一家族的人，那就是同一個團隊。但是我也了解，跟難以相處的人一起生活與工作，真的很令人挫折且滿腹委屈。所以讓我分享幾個對策，教你如何處理生命中那些難搞的人吧。
- 消除誤會
在經營學校的時候，每當我發覺某名團隊成員跟我之間有什麼誤會，我就會盡快把事情說清楚。我會請對方來我辦公室，刻意地讓他跟我坐在桌子的同一邊，一起看著白板。然後我會說：「我們之間似乎有一些緊張，我請你來是要讓你知道，我希望消除誤會。我把這次交談視為起點，我知道今天未必能解決每一件事，但是我希望你知道，我願意聽你說。」
這就是消除誤會的第一步：傾聽對方的抱怨和委屈。
當某件事使你與某人之間有了隔閡，要盡可能直接去找對方談。負起你應負的責任，也留出空間讓對方說出心裡的不平，要去理解他們看事情的角度，聽聽他們的立場。
- 邀請第三方
假如某人拒絕跟你會面，或是你們無法一起解決問題，這時就該找一個你們都信任的第三方加入。可能是辦公室裡的一名主管、你們都認識的一位朋友，或是某個中立的第三方。
我發現只要邀請第三方來，就能朝解決問題推進一大步。有第三方在場的情況下，如果你們終於會面了，小心不要採取防禦姿態，要避免試圖證明你才是對的，並想辦法找出你們的共同點。
- 留下文件證據然後繼續前進
假如對方還是不願意與你或第三方見面，最終還是得來到該繼續前進的時候。這時你要留下文件證據，然後走吧。給對方一扇窗，讓他們看清楚你的意圖，然後你就前進吧。
我曾碰過一個情況，我的客戶遲遲不決定她的下一步，拖到案子的效期已過。
我一直都很有耐心，給她時間決定她下一步行動，但幾個月過去都沒有動靜，我也提議見個面，或是找第三方來跟我們一起談。她完全沒有回應，而且似乎不想解決，所以我就發出通知，如果三十天之內她仍不回覆，我就要繼續前進了。我把這封電子郵件副本給律師和第三方，然後我得以擱下這案子繼續前進，因為我知道我已經給過她機會處理問題。
你不能強迫別人處理他們的問題，如果你給過充裕的機會尋求解決方法，而對方依舊沒有反應，你就可以問心無愧地繼續往前走。
- 保持溝通的門敞開
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。