【小說】《開著福音車徵廟公》選摘：爸媽離婚時在池府王爺的見證下和平分手，當然連小孩分配都得管

文：浮果

開門便是酸臭味，按蕭明基的習慣，一定將垃圾藏在大門後方，果不出我所料，一、二、三、四，每包垃圾袋都撐到極限，連蒼蠅都毫無縫隙可鑽，幸好天氣還不是很炎熱，否則氣味竄入樓梯間，又得挨樓上大伯的罵。

池巡府位於大龍峒哈密街，老街區別的沒有廟最多，一年到頭都有廟會，最大規模的當屬保生文化祭和城隍夜巡，其他零星遶境遊街更是數不勝數。

大廟有，小廟多，私人神壇更是沒完沒了，抬頭望過去，都可能隨時多出一戶紅燈籠：ＸＸ壇、○○宮，差在有沒有玉旨兩字。可不論有或沒有，時間到就會啟動市場淘汰機制，沒人拜就倒店，開宮廟跟開餐廳一樣，都要川流不息才混得下去。

鯤鯓池巡府開宮三十幾年有餘，如果說小平是聞著水果香長大，那我就是整天在香煙中被嗆到鼻子過敏也無法逃脫的宿命。還好長大後，已不構成困擾，還迷上蒐集線香的閑人雅好，各種味道如數家珍，甚至定期同好聚會品香論調。

池巡府的主神是池府王爺，五府千歲李池吳朱范的池夢彪，排行老二。唐朝名將，用兵如神，深受唐太宗器重，傳說因為巧遇瘟神，知道對方奉玉帝旨意前來散播疫病。池王爺憐憫子民，趁著瘟神不注意將藥粉吞下，代受天罰。成神之際，一臉黝黑顯現，因此傳世為黑面形象，顯現不怒而威的姿態。

爸媽離婚時我才剛滿三歲，雙方在池府王爺的見證下和平分手，若非神明介入，以蕭明基做事拖沓的個性，不可能痛快結束。

據我爸喝醉時單方面表示，他死都不想離，可詹金珠心意已決，離婚協議書寫好放在桌上，只差決定小孩跟誰就要拖著行李箱離開。兩方爭執不下，最後請神明作主，三個聖杯，他只能無奈接受。

我哥當時小一，七歲，而我還是三歲幼嬰，什麼都需要人照顧，連尿布都還沒戒掉。

兩個大人都要我哥，沒人想要我這個還不懂事的娃兒，但既然池府王爺主持離婚大事，當然連小孩分配都得管。祂親自降駕，指名我留下，這個決定給了我一個動盪的年少時光，光是現在站在這裡看著神明廳一片混亂，足以讓我再恨祂一次。

後來我爸欠債跑路，池府王爺理所當然成了我的監護人，經常假乩身雞胗叔的嘴開堂審判，壞事不論大小，從浪費便當不珍惜米飯到流連電動間放學沒直接回家，祂都一事不漏，甚至派出乾爹三太子就近監視，成了真正的「舉頭三尺有神明」。

「你轉來矣！」

我爸穿著白色吊嘎和短褲，抓著背走出來，連句謝也沒有就把手上的菜都拿去，交代我恢復宮中整潔。從小到大皆如此，結果我不只是宮廟打掃生，在學期間也連任好幾年的清潔股長。

「給我慢著，上上禮拜剛來打掃過，為何又亂成這個模樣？」

說亂也不太對，我擺好的東西都沒動過，只是地上多出很多封住金紙的紅色塑膠套，加上垃圾袋滿了沒換，東西自然往旁邊和地上溢出。

「我無閒啊！」我爸七十歲，本來是卡車司機退休，如今賦閒在家，卻還常把忙這個字放嘴邊。

「無閒啥物？信眾又不多，看天公爐剩下來的香腳，我都知道來幾個人！」

「你就毋知，彼个老歲仔規工佇我耳空邊踅踅念，我聽甲遮艱苦。」

我爸講的老歲仔指的就是池府王爺，他自稱從小聽得見神明講話，聽到現在已經當成無線廣播，想聽才聽，不想聽自動閉上耳朵。蕭家三代遺傳，我長大後漸漸毫無感應，成了麻瓜，而從小平有時對著空氣講話這點，應該八九不離十，身為父親的我不知是該高興還是煩惱。

「小平來，綴阿公入來，我切水果給你吃，打掃這種事情交給你爸。」

我爸就是這麼厚顏無恥，一輩子都在惹事，即使到老退休都不忘給兒子找活幹，難怪阿嬤被他氣得兩腳一蹬揚長而去，大概眼不見為淨，死了還比活著更輕鬆。

有我爸這種弟弟，大伯也不輕鬆，年輕時時常要接濟弟弟一家，幸好樓上樓下只隔一層樓，叫我上去吃飯也方便。

嘆口氣，看見這麼髒亂的環境，其實就算我爸沒開口，我也不會放過，何況這裡是從小長大的家，眼裡哪忍受得了一點髒汙。

捲起袖子認命幹活，將垃圾全部清掉，地上掃過再拖，拖過再掃，桌上供奉神明的水果，爛掉的丟進廚餘桶，還能吃的放進冰箱保存。

忙得昏頭之際，聽見垃圾車聲，趕緊放下擰到一半的抹布，衝下一樓倒垃圾，還得分兩趟才能運送完畢。

擦完桌子和金爐後，換掉故障的日光燈管，最後將帶來的水果擺上，葡萄等會拜完就洗掉吃，至於蘋果、橘子能放較久，擺在桌上也好看。順手再換掉花瓶裡面的水仙與百合，改插菊花和向日葵。

我一大清早兩點半起床做生意，這時本該午睡補眠，都怪蕭明基不好，才得拖著一身疲憊。即使如此，手持三炷清香，站在王爺公前祝禱，將香插進香爐，再點上兩盞小紅燭，池巡府終於有點宮廟該有的樣子。

「按呢袂䆀。」我爸穿著拖鞋出來，好像長官似的檢查是否已經打掃完畢。

「要不是賣王爺公一個面子，我才不想理你。」

「叫你回來又不是我的意思，是祂的意思。」

「這邊打掃得差不多，房間、後廳和廁所，你自己處理。」

「遐的我家己會曉用，你莫像查某人佇遐踅踅念，佮詹金珠一模一樣。」

「沒事要回去了，眼皮重得要死。」

「等咧，王爺公真正有代誌。」

「什麼事？」

我爸說一連好幾個禮拜，王爺公都在耳邊念叨，要我務必回來一趟，還說事情不能再拖，等雞胗叔有空就開壇，要我今晚再過來一趟。