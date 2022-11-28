北市大攜手AECVF　聯合法日佈局歐亞學術新平台

臺北市立大學24日與法國葡萄酒文化教育協會簽署學術交流合作協議，未來雙方將就藝術﹑文化﹑教育等相關領域共同籌組跨國學術交流論壇，並聯合法國與日本相關文化教育組織及新聞媒體，共同打造新型態由「產﹑學﹑官﹑媒」四方共建的跨歐亞國際學術交流平台

《法國葡萄酒文化教育協會》教學總監David CAPDEPON。

臺北市立大學校長邱英浩表示：「不論是為了因應後疫情時代的發展，還是滿足國際學術交流的多元需求，有效整合各個國家的資源來創造新的學術研究環境都是目前發展的重點和前瞻性的佈局；這一次和法國葡萄酒文化教育協會合作就是基於這樣的初衷，目標是建構一個符合時代需求﹑突破傳統思維，並且結合不同國家在產﹑學﹑官﹑媒四方的資源，共同建構一個新形態的國際學術交流平台。」

《彩雲堂》取締役山口晋平。

對此，法國葡萄酒文化教育協會（AECVF, Association d'Enseignement de la Culture du Vin Français）教學總監David CAPDEPON也在受訪時表示：「我們非常支持邱校長的構想，所以當理事主席葉志堅先生9月在法國理事會提出這個議案討論時，我們都是同意的。我們期待邱校長能夠帶著師生來法國進行學術上的交流，當然我們也期待可以有更多的機會造訪台灣，將葡萄酒的專業知識和藝術﹑歷史﹑文化，分享給臺北市立大學的師生。」

David CAPDEPON與北市大校長邱英浩。

而值得關注的是，出席這次學術交流合作協議簽署儀式的與會人士除了法國葡萄酒文化教育協會之外，還包括日本新聞媒體KKH-BRIDGE和在日本擁有148年歷史的和菓子老舖彩雲堂，以及跨領域新聞媒體La Jouissance和多位導演﹑攝影﹑策展人也都出席這場盛會。對此，邱英浩表示：「今天只是一個開始，接下來我們還會有更多不同國家的組織加入這個新形態的學術交流平台，也會有更多來自不同國家的專家學者來訪，大家可以敬請期待。」