強迫推銷陳時中：最好的行銷是把自己做到口碑四溢，但咱們的選舉公關業卻總是反過來做

今天不講選舉，講行銷，雖然這話題是因選舉而起。

整場台北市長選舉，主題幾乎都圍繞著「防疫」。綠營幾乎用吼的，用打的，強勢推銷陳時中作為防疫指揮官的功勞，辯護疫苗政策沒有問題，高端疫苗功效奇佳，台灣防疫做得全世界名列前茅⋯⋯誰敢稍有質疑，立遭千刀萬剮之刑。藍白陣營則一路貶損質疑，大罵有人擋疫苗，有人炒高端，合約有問題，實驗有中資。說萬華是破口，十惡不赦；搶防疫作為的原創，寸土必爭。

雙方從候選人到總部，從電視到網路，無處不戰，無所不戰，聽到所有人都煩透了。咱們這不是已經能脫口罩吃桌菜了嗎？完全看不懂吵這些一年前的題目，到底有何意義？

台北市的願景也好，定位也好，想像也好，問題解方也行，幾乎付之闕如。還有人選前七天才出一本厚厚的政策白皮書，就算做得再精美、再完美，誰有那閒工夫看？不等於做白工嗎？

台灣很多政治人物都很愛報政績，深怕人們不知道他為大家做了多少「功德」。對，大大小小政治人物選舉時一站上台，那種報政績的細密程度，已經不能稱之為「事蹟」、「功勞」，只能稱為「功德」，不但要講得如雷貫耳，還要講到讓人感恩戴德。不只要把經手過的工作項目講到鉅細彌遺，還要把別人拚的，自己摸過的也割稻尾加割韭菜全數入袋，事項不大就要加報經費數字，以顯得自己慷慨解囊，好像公家的預算是自己的庫房。

最經典的無非那位「馬科長」，慶典講話一堆數字，不睏也難。而且還會跟那些「恐怖情人」一樣，把對你和這個地方做過那些事？花了多少錢？送過多少禮？請過多少客？紀錄得分毫不差。如此你還不叩謝皇恩浩蕩，感激涕零，簡直就是泯滅人性，無情無義。

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問題是，這在行銷上根本就是一場災難。首先，人們覺得一個產品好不好？是很主觀的，是由消費者決定的，不是由廠商老王賣瓜，自賣自誇，見到負評就翻臉的，服務業更是如此。