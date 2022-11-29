2022/11/29,
政治

提醒民進黨：無法證明2024會有「鐘擺效應」，但歷史上更多的是「骨牌效應」

提醒民進黨：無法證明2024會有「鐘擺效應」，但歷史上更多的是「骨牌效應」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

有人樂觀的認為：2022「九合一」的大敗，或許會在2024的總統選舉中獲得「收之桑榆」的「補償」⋯⋯。但是「鐘擺效應」沒有足夠的事證足以證明其存在。在歷史上，更多的卻是「骨牌效應」。

文：黃澎孝

民進黨的基本盤是否鬆動了？其實，台北市國民黨票沒增加，而是，民進黨基本盤沒有出來。蔣萬安以57萬5590票當選了台北市長。對於這樣的結果，最不是滋味的莫過於曾在2014和2018代表國民黨競選台北市長的連勝文和丁守中。

因為，當年連勝文獲得60萬9932票，丁守中獲得57萬7096票，都比蔣萬安57萬5590票的得票還要更高一些。但是，這次蔣萬安卻當選了台北市長。其實，從上列三次台北市長選舉，國民黨候選人得票數的變動，雖受投票率影響，但是，基本上顯示出國民黨在台北市的基本盤並未增加。

同樣的，民進黨在台北市也有基本盤。這可從2020年總統大選時，民進黨在台北市所獲得的「政黨票」49萬4909票。以及2021反萊豬公投，民進黨在台北市所獲47萬2147「反對票」，可大致推估出，民進黨在台北市的基本盤，應該至少有48萬票上下。但是，這次陳時中卻僅獲43萬4558票。這是否意謂著：短短這兩年中，民進黨在台北市的基本盤，或許已流失了4～5萬票呢？

而這兩年，正好是疫情肆虐的時期。藍營炒作陳時中「仇恨值」也是以「疫情」為基礎。這個「巧合」或許能夠提供民進黨一個檢討的方向：在漫長的防疫過程中，是否忽略了哪些民瘼？連帶傷及民進黨的基層支持者？

下了「年代」陳凝觀主持的選舉特別節目後，女兒幫我叫了部Uber出租車回桃園。駕駛先生眼尖認出了我，於是，我們很自然的就聊起了這次選舉民進黨的失敗。

他以自己的處境為例，這兩年的疫情造成他的業務大縮水，連帶收入銳減，別說養家糊口，甚至於連車貸都還不起了。讓他深感無助惶恐之餘，卻感受不到民進黨政府的關懷。他說了句關鍵的抱怨辭：「無彩我這麼挺民進黨。」

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Photo Credit: 中央社

我相信，這絕不只是一個單獨的個案，因為，就我所知，有很多社會基層的小商、小販、小店家，乃至於所謂的「販夫走卒」勞動者，都是民進黨當年「起家」的死忠支持者。

很不幸的，這幾年的疫情，他們是受害最深的一群。但是，政府的紓困方案，卻難以讓這群廣大、龐雜又分散的基層民眾得到足夠的幫助。當然難免讓他們當初支持民進黨的心，漸行漸遠，甚至於如煙消雲散般的散去了⋯⋯。

有人樂觀的舉2018民進黨九合一選舉大敗，產生的「鐘擺效應」，造成了2020總統大選的大勝為例。認為：2022「九合一」的大敗，或許會在2024的總統選舉中獲得「收之桑榆」的「補償」⋯⋯。

但是，我要提醒可能代表民進黨參選2024大選的賴副總統，「鐘擺效應」沒有足夠的事證足以證明其存在。但在歷史上，更多的卻是「骨牌效應」。更何況，賴副的「起家厝」台南市，這次也選得「險象環生」。

這次選舉藍營相當成功的對陳時中操作出「仇恨值」。但是，另一股「討厭民進黨」的「仇恨」，也已經隨著批評檢討民進黨敗選的聲浪中，悄悄散播著⋯⋯。坦白說，依我看2024絕不容樂觀。不要小覷這股仇恨的歪風，多米諾骨牌效應，往往就是這樣開始的。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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