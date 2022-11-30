館長爆槍擊案「上面壓住不辦」，刑事局反駁：已逮捕11人判刑，黃國昌批：只抓小弟也說嘴？

館長陳之漢日前於直播中指控自己先前發生的槍擊案件，遭檢察官稱「上面壓住不給辦理」，更影射民進黨背後都是黑道，稱民進黨與自己遭槍擊的案件有關，並點名民進黨立委陳明文答應修法沒後續，影射其與寶和會的關係。對此新北地檢署強反駁，相關的黑幫成員已遭重判，共有11人被判刑；民進黨也澄清絕無此事。

館長昨（29）日晚間再度發文表示，自己直播了2年，都在尋找槍擊案真兇，直到今天事件才開始發酵，他諷刺地說「好笑的是只抓小弟，然後側翼洗地，笑死」。負責此案的前立委黃國昌則批，「拿一堆小弟被判刑來說嘴，不是很可笑嗎？」

新北地檢署緊急澄清：黑幫成員已遭重判

新北檢指出，館長陳之漢2020年8月28日凌晨2時許，在林口區健身房前遭槍擊，檢方隨即分案，由重大刑案組陳詩詩檢察官指揮偵辦，查出有犯罪組織涉入，為了遏止、瓦解犯罪組織，陳檢察官統整檢警資源，指揮警政署刑事局、新北市警局刑警大隊及林口分局，連續發動4波搜索及拘提行動，聲押禁見6人獲准，並突破關鍵證人，清查整合所有牽涉寶和會的犯罪資料。

辦案人員徹查寶和會涉犯的槍擊案、擄人勒贖案及恐嚇取財等3案，經過4個月不眠不休偵查，於2020年12月22日對該幫派會長、副會長、幹部等成員共11人，依違反《組織犯罪防制條例》、擄人勒贖、恐嚇取財及槍擊殺人罪一併起訴。

至於後續法院審理結果，新北地方法院2021年7月7日作出一審判決，主嫌分別判處18年6月、16年、8年6月、8年、7年6月、4年重刑，其餘被告各判決1年2月、1年、10月不等有期徒刑，並宣告強制工作，上訴後，高等法院今年8月16日仍判相關被告16年、15年6月不等重刑。

新北檢強調，檢警不眠不休，積極偵辦館長遭槍擊案，清查犯罪組織相關犯罪，迅速起訴並經一、二審法院重判，該犯罪組織龐大，組織架構及金流盤根錯節，除了先前起訴的部分，檢察官仍持續往上溯源積極偵辦相關共犯，絕無「上面檢察官壓下來，不敢辦」的情形。

Photo Credit: 中央社 竹聯幫寶和會涉「館長」陳之漢槍擊案等案件，二審 台灣高等法院16日判槍手劉丞浩（前左）15年6月徒刑，涉籌劃槍擊案的寶和會幹部施俊吉（前左2）判刑16年，還可上訴；圖為2人聆判後還押。 中央社記者劉世怡攝 2020年8月16日

民進黨也透過新聞稿強調，館長陳之漢遭槍擊案，自始十分重視，更期盼司法積極偵辦。但所謂民進黨甚至總統蔡英文涉入黑道與館長遭槍擊案的說法，絕非事實，更不可能有此動機，特此澄清。

發言人黃世杰表示，涉嫌館長槍擊案的關係人，皆已於二審分別受到司法判刑，館長在判決出爐後，也曾發文感謝檢警協助。蔡英文和民進黨絕對不可能也沒有理由去涉入館長遭槍擊案一事，可以理解館長身為受害者的心情，也跟館長一樣期望司法能將犯人繩之以法。

黃世杰強調，民進黨全力支持檢警偵辦追查，若有新的證據，檢警應積極偵辦並讓真相早日水落石出。並再次呼籲，民進黨對於治安事件與黑道涉入絕對是嚴肅看待，更不允許黑道入黨，針對相關入黨審查機制也有建立查詢機制，以作為防弊之用。

館長、黃國昌批「只抓小弟」

黃國昌則發文表示，民進黨曾說辦暴力黑幫寶和會「辦得很認真」，他質疑，如今已過了2年，卻沒有任何一位老大遭到起訴，「拿一堆小弟被判刑來說嘴，不是很可笑嗎？」

他還表示，請設身處地站在被害人立場想，真正的兇手迄今還沒有捉到，「看到的反而是寶和會的大哥很罩，還可以請陳明文幫忙讓大哥派人去監獄看寶和會其他買兇殺人的槍手處理安家費」，大嘆這樣任何人都無法接受吧！

陳之漢2020年8月遭人連開3槍，檢方事後查出，有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會計畫殺害館長，兇嫌劉丞浩、施俊吉後分別被判16年及18年半，不過陳之漢的委任律師、前立委黃國昌當庭揭露，陳明文辦公室曾協助幫派成員辦理特別接見槍手，陳明文則在去年12月提告黃國昌，強調「與犯罪分子完全沒有任何關係與勾結」。

對於自己再次被館長和黃國昌點名，《ETtoday》報導，陳明文也表示，《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》修正草案他都已經提了，就在委員會裡，但立法院的生態是共識決，若召委不排案「一點辦法都沒有」，為此他多次拜託召委、黨團，也多次向陳之漢說明自己有提案。

至於陳之漢再度影射陳明文與寶和會的關係，陳明文說，他從來沒有幫寶和會成員辦理過「特別接見」，而是協助辦理「增加接見」，後者是立委常見的選民服務，辦公室受託時根本也不認識這位選民。

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核稿編輯：翁世航