2022/11/30,
政治

台北市立委補選，民進黨將由吳怡農再次出戰；國民黨徐巧芯、王鴻薇無意願，將由黨中央徵召

台北市立委補選，民進黨將由吳怡農再次出戰；國民黨徐巧芯、王鴻薇無意願，將由黨中央徵召
Photo Credit: 中央社

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吳怡農上次得到9萬9539票，以45%的得票率，敗給尋求連任的國民黨立法委員蔣萬安，蔣萬安當時拿下11萬2784票，得票率約為51%。兩人差距1萬3000多票。

九合一大選後，國民黨候選人蔣萬安當選台北市長，其台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選登記將在本週五截止；國民黨內被視為熱門人選有剛剛連任成功的台北市議員王鴻薇、徐巧芯等人，不過兩人今天都表達不會參加補選，前立委羅淑蕾則有意參選。民進黨則將由上一次與蔣萬安對戰過的吳怡農再次披掛上陣。補選將於明（2023）年1月8日投票。

民進黨梁文傑、阮昭雄：支持吳怡農

民進黨原有的可能人選包括台北市議員梁文傑、阮昭雄等，梁文傑本次連任失敗，日前就在臉書發文表示，很多人勸他參選北市（中山、北松山）立委補選，北市黨部也有詢問，但他認為落選是意外，不必因意外就匆忙找機會，機會只給有準備的人，吳怡農已準備非常久，就讓吳怡農去拚。

阮昭雄在今天下午5點也在臉書上發文表示，陳其邁代理主席打電話與他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天實在過短，於是他決定依據上週中執會授權黨主席徵召人選之權，本次台北市立委第三選區補選，徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰。

阮昭雄表示，他支持吳怡農，也對吳怡農有信心。在這個階段，民進黨更需團結，不可再讓支持者失望，也更要全力以赴贏回人民的信任。

吳怡農再戰第三選區，有機會翻轉藍大於綠基本盤嗎？

吳怡農是中研院學者吳乃德之子，其伯父是過去民進黨大老吳乃仁，他在美國長大、讀書，後來進入金融業工作，在香港的高盛集團待過14年，後來決定回台灣並進入行政院、國安會等單位，2020年時，吳怡農以新人之茲代表民進黨在台北市第三選舉區參選立委。

當時他以國安議題包括呼籲兵役改革、強化全民國防能力、提高軍事教育投資、平衡國防預算以建立可信嚇阻作為選舉主要訴求。最後拿下9萬9539票，以45%的得票率，敗給尋求連任的國民黨立法委員蔣萬安。蔣萬安當時拿下11萬2784票，得票率約為51%。兩人差距1萬3000多票。

敗選後，吳怡農先到民進黨智庫「新境界文教基金會」擔任副執行長，後來在2021年2月至2022年6月間，吳怡農擔任民進黨台北市黨部主任委員。期間遇到民進黨「黑道黨員」的相關風波和爭議。後來吳怡農未競選連任主委。

2022年吳怡農繼續推動倡議公民權門檻至18歲，另外成立壯闊台灣聯盟，在全台灣開設多項全民防禦的推廣課程；除此之外，吳怡農也和公民團體合作，積極推動修憲複決，同時也到各地幫民進黨的候選人拉票輔選

台北市第三選區包含中山區和部分的松山區，雖然中山區，傳統上因與大同區之舊社區接壤而在政黨傾向上偏向泛綠，唯因該區仍有眷村改建而成的國宅，以及大直地區的有大量軍眷人口，使得泛藍陣營得票長期以些微優勢領先，從2008年起，藍綠選票大概都維持六比四的比例；第三選區包括傳統上多為公教人員居住的民生社區，導致泛藍佔有一定優勢。

2008年國民黨立委蔣孝嚴取得史上最高的六成得票率；2012年國親聯盟不分區立委羅淑蕾轉戰此選區，獲得中間選民認可而在該屆取得北市最高票；2016年國民黨蔣萬安在泛綠選票的分裂下當選，並在2020年連任。

目前在國民黨方面，由於目前聲量極高的徐巧芯、王鴻薇都已經表達沒有意願參加補選，不過已經淡出政治舞台的前立委羅淑蕾表態願意參戰，日前更在廣播節目中表示，「吳怡農只有比我年輕而已」。

國民黨今下午舉行中常會，組發會在會中提案，針對第10屆台北市第3選區、南投縣第2選區立委缺額補選提出徵召辦法，由於補選選務時程緊迫，難依據國民黨提名辦法規定程序進行登記、協調、初選等作業，並考量缺額補選選區均為國民黨籍立委遺缺，須爭取更多時間進行有意參選人士實力評估與協調整合作業，因此建議由中央黨部以徵召方式推薦黨員參選。

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核稿編輯：翁世航


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