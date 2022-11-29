中共二十大後與東協互動關係：對中國而言，東南亞在政經戰略上都存在無比重要的價值
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中國在東南亞議題上將更勇於跟美國對抗，透過強勢且不懼摩擦的戰狼姿態，持續向前進逼，藉以建構更有利於中國發展的外交樣態。尤其是在二十大報告中提到：「持續發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領；譜寫新時代中國特色大國外交新篇章；旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖地反對任何單邊主義、保護主義、霸淩行徑。」
文：蕭督圜（佛光大學公共事務學系兼任助理教授）
中國與東協國家關係的回顧
自1997年亞洲金融風暴後，中國與東協即因為雙方著眼於加強經濟貿易合作，展開了相對穩定且持續的互動關係。自江澤民在首屆中國與東協的10+1峰會，發表「建立面向21世紀的睦鄰互信夥伴關係」後，開啟了中國與東協國家戰略夥伴關係的發展機遇期。而在此基礎上，過去20多年來中國不斷強化與東協國家的多元互動，透過高層領導人出訪、打造自由貿易區、建立多層次金融合作網絡、擴大基礎建設的合作等多領域連結，試圖逐步取代過去美國對東協國家的影響力。
尤其是，美國歐巴馬總統任內，提出「重返亞洲」（Return to Asia）、「亞太再平衡」（Rebalancing to Asia-Pacific），並戮力推動「跨太平洋戰略經濟夥伴協定」（Trans-Pacific Partnership Agreement，TPP），希冀藉此不同的軍事與經濟戰略，作為在亞太區域對中國的遏制與圍堵。是以，中國也以「一帶一路」戰略及推動「區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）」，作為對美方的回應。顯見，中國拉攏東協國家最主要的方式集依然是在經貿發展與基礎建設領域，藉以深化供應鏈整合，打造互賴關係。
而2020年發生新冠肺炎後，東協國家一度面對疫苗短缺困境，中國國家主席習近平高調將中國開發的疫苗視為國際公共財，宣布捐贈東協國家疫苗物資進行抗疫；包括印尼總統佐科威（Joko Widodo）、泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）、菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）等人都相繼施打中國捐贈的科興疫苗。在西方國家優先為國民施打疫苗之際，中國的疫苗外交確實爭取了東協國家的認同，直到美日等國也投入對東協國家的疫苗捐贈行動。
簡言之，在2018年中美開啟貿易戰，而後升級成戰略競逐後，東協國家成為中美積極拉攏的對象。固然，面對中美的競爭與示好，多數國家都選擇了避險策略（Hedging），希冀從中獲取最高利益且保障自身安全，對此中國應是心知肚明。事實上，根據新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）2021年度發布的調查報告可以明顯看出，雖然有44%的受訪者認為中國是疫情期間對東協區域提供最多援助的對話夥伴，但更有63%的受訪者並不信任中國，主要多是擔憂中國會利用經濟與軍事力量來影響東協國家。尤其，進入中共二十大的習近平第三任期新時代下，中國與東協互動關係會如何發展，各界多表達高度關注。
中國與東協國家關係的展望
展望中國與東協國家未來的關係，從國務委員兼外長王毅在北京會見東協國家駐華使節時所談及的：「中國對外政策保持着連續性和穩定性，將以自身的確定性應對外部環境的不確定性，以內外政策的穩定性對冲國際局勢的不穩定性，以高質量發展和高水平開放為全球復甦提供可持續動力，以負責任態度為世界和平發展作出不懈努力。」
基本上可以預期，未來彼此之間的互動將在既有經貿基礎上持續深化並向政治關係拓展。若搭配觀察中共二十大的政治報告，不難理解中國處理與東協國家的議題上仍將秉持「堅持親誠惠容和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，深化同周邊國家友好互信和利益融合」。
由於東協國家既是中國近鄰，亦是目前彼此第一大的貿易伙伴，尤其今年是RECP（區域全面經濟夥伴協定）是實施首年，彼此在經貿的關係持續成長，相互依存更高。可以想見，中國將把對東協國家的關係視為是周邊外交的重中之重。
尤其是印尼、泰國、柬埔寨將相繼主辦二十國集團峰會（G20）、亞太經合組織峰會（APEC）、東亞峰會（EAS），中國必然以更柔軟的姿態與手腕來拉攏東協國家，進而完善「宣導實踐真正的多邊主義」及「參與全球治理體系改革和建設」的外交目標。
只是在美中戰略競逐的國際對抗格局下，進一步推估未來中國對東協國家的戰術策略，仍可從三個角度進行觀察，分別是：以一帶一路夯實命運共同體、在多邊框架下強化雙邊關係、強勢的戰狼姿態應對百年之變局。
首先，自2013年習近平提出一帶一路戰略後，雖國際上有不少質疑的論點，但是對部分基礎建設不足的東協國家而言，採取跟中國合作不僅有實質上的助益，更是國家發展策略下的理性選擇。
從已通車的寮國中寮鐵路，到即將啟用的印尼雅萬高鐵，即為明顯的案例。對這兩個發展中國家而言，西方長年提倡的現代化發展只是紙上理論，只有中國願以實際行動協助。習近平2021年底在中國與東協峰會30周年的講話上提到，要建構「中國-東協命運共同體」，相信隨著一帶一路合作的基礎建設在東協國家的逐步完善，將會更鞏固彼此的關係。
其次，中國在處理東協國家的議題上，主要還是採取多邊主義的框架，經貿上的RECP以及南海問題上的《南海各方行為宣言》，就是典型的例子。只是在多邊的架構下，要與美國勢力進行對抗殊為不易，因此，如何推進雙邊關係藉以深化多邊架構，將是中國未來的主要作為。
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
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當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
☞延伸閱讀：文曄集團共同創辦人許文紅與她的巴掌天使——真實早產兒療癒經驗談
而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。