中國「白紙運動」遍地開花：白宮、聯合國呼籲尊重和平抗議權利，陸委會：中共應儘速回應人民要求

中國爆白紙運動，白宮支持和平抗議

（中央社）連日來，中國許多城市爆發反防疫風控的白紙運動，白宮方面表示，支持民眾和平抗議，也正在密切關注。目前尚未發現對供應鏈有任何威脅。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今（29）日在白宮例行媒體簡報表示，民眾應該被允許集會與和平抗議，以反對政策或法律、命令的權利，美方也會密切關注此事。

在被問及是否認為這些抗議可能對美國經濟或供應鏈構成風險時，柯比表示，目前並未看到這些抗議活動對供應鏈造成任何特別影響。

柯比指出，日前美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在印尼舉行的20國集團（G20）領袖峰會外的雙邊會談中，討論COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）以及疫情在全球範圍內帶來的影響。但他不清楚是否有談到中國動態清零政策。

柯比也表示，拜登了解中國境內發生的最新狀況並時刻關注。

美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）也發出聲明表示，對所有反對中共暴行的人而言，在中國的抗議活動提醒兩個關鍵事實。首先，習近平的終身獨裁與反烏托邦統治既不受歡迎，也未受挑戰。其次，中共代表的是自身利益，而非中國人民福祉。中國人民是受害者，也渴望每個美國人都珍視的個人自由。

麥考爾並表示，他為那些不惜一切代價對抗中共的人的勇氣鼓掌。

美國務院：民眾有抗議權利

（中央社）中國多座大城市近日爆發反防疫封控的白紙運動，美國國務院今天表示，當地民眾擁有示威抗議的權利，並暗示北京當局可以放寬防疫限制措施。

美國國務院透過電郵聲明指出：「我們長期以來一直說，在美國及世界各地，每個人都有權和平示威抗議，這包括中華人民共和國。」

《法新社》報導，國務院表示，美國認為中國的COVID-19防疫封控政策過頭了。

國務院說道：「我們已經說過，清零不是我們在美國奉行的政策。」

聲明提到：「我們認為，中華人民共和國將很難透過清零策略來遏制這種病毒。」

美國國務院還指出，華府「專注於有效的作法」，包括擴大疫苗接種和施打追加劑，以及讓民眾更容易篩檢及治療。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中國北京民眾27日晚間高舉白紙，哀悼烏魯木齊大火逝去的生命。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 北京民眾27日手持白紙，上街抗議官方過度防疫。

聯合國籲北京尊重和平抗議權利

（中央社）中國民間反封控抗爭演成「白紙運動」，在北京當局試圖遏止全國各地連串示威之際，聯合國（UN）昨天呼籲中國，不應該逮捕僅僅是參與和平示威的民眾。

《法新社》報導，聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）告訴記者：「我們呼籲（中國）當局依照國際人權法律及標準對抗議活動作出回應。任何人都不應因為和平表達意見而被任意拘留。」

BBC記者報導示威被毆，歐廣聯盟譴責中國恐嚇媒體

（中央社）中國爆發罕見全國性示威，外國新聞工作人員在報導時遭到恐嚇，歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）昨天譴責這種行徑「令人無法忍受」。

《法新社》報導，歐洲廣播聯盟發表聲明指出：「歐洲廣播聯盟成員記者及製作團隊，在中國遭受令人無法忍受的恐嚇及攻擊，歐洲廣播聯盟對此以最嚴厲措辭表示譴責。」

昨天稍早時，英國廣播公司（BBC）表示，中國警方襲擊並逮捕一名在上海採訪反封控抗議活動的BBC記者，而且數小時後才放人。

《路透社》報導，BBC發言人在聲明中說：「BBC極度關切我們的記者勞倫斯（Ed Lawrence）遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。」

發言人還說：「他被拘押數小時後才獲釋。他被捕時遭到警察拳打腳踢。這是在他以特派記者身分工作時發生。」

BBC Statement on Ed Lawrence pic.twitter.com/wedDetCtpF — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) November 27, 2022

陸委會籲中共儘速回應人民要求，以理性和平態度處理抗爭事件

（中央社）陸委會今天針對中國大陸爆發的白紙運動表達關切與重視，呼籲中共當局儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並以理性和平態度處理抗爭事件。

陸委會今天凌晨發布新聞稿對中國大陸出現的白紙運動表達關切。

陸委會發布的新聞稿指出，「大陸委員會針對中國大陸數日以來因嚴厲封控發生人員傷亡災難，並導致各地民眾、大學生紛紛表達反對立場的抗議事件頻傳，至為關切與重視」。

陸委會說，對因清零封控造成無謂的傷亡表達關切，同時強調中國大陸民眾的基本生活、言論表意與行動自由的基本權利，應該受到尊重與保障，更呼籲中共當局應儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並以理性和平態度處理抗爭事件。

陸委會表示，台灣各界與國際社會已持續注意中國大陸各地不滿防疫清零政策的社會現象與事態發展，基於人道關懷中國人民生活長期未受正當對待，呼籲中共當局應儘速採取合理適當的防疫措施、逐步調整與放鬆不合理管制，並維護人民生活基本權益與行動自由，積極傾聽與回應他們的合理要求，讓社會早日回歸正常。

陸委會也提醒在陸台灣人密切注意相關動態，注意人身安全；陸委會及海基會將隨時保持聯繫，並提供適時必要協助。

中國多地湧現拿著白紙上街頭的民眾，他們表達對政府及防疫清零政策的不滿。多地警方昨天與今天已在可能發生民眾聚集的地方部署龐大警力，不過零星的抗議仍在持續。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航