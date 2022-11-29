全球多個城市聲援「白紙運動」，中國加強警力部署，學者：訴求比六四更具體，參與者多元

中國抗議封控浪潮，蔓延到國外校園和社區

（中央社）針對中國嚴格防疫清零政策和限制自由的抗議活動，已蔓延到全球至少十幾個城市，這是為了聲援中國週末所出現罕見的反抗行為。

《路透社》統計，在歐洲、亞洲和北美城市，包括倫敦、巴黎、東京和雪梨，皆出現由移居國外的異議人士和學生所組織的小規模守夜和抗議活動。

統計顯示，大部分抗議活動參加者在數十人左右，少數活動吸引超過100人。這些集會是國內外中國人團結起來表達憤怒的罕見事例。

中國的抗議活動是因新疆烏魯木齊發生一起致命火災，造成10人命喪他們被困的公寓裡。這場災難的部分原因是當局採行的封控措施。唯地方官員否認這一說法。

自中國國家主席習近平10年前上台以來，當局嚴厲打壓不同意見，加強對公民社會、媒體和網際網路的控制。

但透過封鎖和檢疫，意圖藉此消滅COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的嚴格政策，已成為挫敗感的眾矢之的。

這項政策讓中國的死亡率遠低於其他許多國家，但代價是數百萬人長期被隔離在家中，並損害這個世界第二大經濟體的經濟。

儘管如此，中國官員稱，必須維持這種作法以挽救生命，尤其在老年人群中，因為他們的疫苗接種率很低。

一些海外抗議人士表示，現在輪到他們來承擔朋友和家人一直承受的一部分負擔。

巴黎示威活動的組織者之一、研究生蔣不（Chiang Seeta，「蔣不」為其推特上的名稱）表示，昨天的抗議吸引大約200人參加。「這是我該做的。當我看到這麼多中國公民和學生走上街頭，我感覺他們承擔的比我們多得多。」

蔣說：「我們現在從國外展現對他們的支持。」

白紙運動週末後，中國多城加強部署警力盤查民眾

（中央社）因應過去幾天的抗議風潮，中國北京、上海、杭州等多個城市昨天明顯在人潮往來之地加強警力戒備，難見大規模人潮聚集。但是零星要求社區解封及舉起白紙抗議的行為仍在不同地區發生。

綜合社群媒體推特（Twitter）上來自中國網友的影片訊息，上海從外灘到人民廣場，約每50公尺就有警察 隨機盤問查手機。多個地鐵口和廣場週邊的商場門口，也有兩三名警察隨機查閱路人手機。

過去兩天成為哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者據點的上海烏魯木齊中路一帶，例如江蘇路到愚園路、再到安福路，布滿了大量警察警車。平日營業到晚間10時的商場美羅城，臨時通知8時就全部清場，其附近地鐵站也有不少警力。

上海警方及便衣昨天深夜抓捕了部分現場的聚集人士，傳出有民眾遭暴力對待、被搧耳光或在地上拖跩等；加上今天嚴密警力佈署，目前上海未再傳出有規模的聚集抗議。

在浙江省杭州市，商場湖濱銀泰in77廣場晚間部署大批警力，他們以擴音器呼籲「因為疫情原因，請不要滯留」，並勸離現場民眾；較晚時有傳出部分民眾被抓，一群民眾則高喊放人。知名景點西湖邊，有警察持續盤查散步民眾。

在北京，部分民眾今晚計劃前往四通橋表達訴求，但警方早已在周邊大片區域布署龐大警力，在街上及預定集合的地鐵站及車廂內加強盤查，導致行動受阻胎死腹中。

不過，連日的抗議行動已經將這波起於對疫情防控不滿的「白紙運動」帶到更遠的地方。在雲南省會昆明市西園路，有不到10人在路邊人行道上舉著白紙，據提供影片的網友稱，僅僅10分鐘後，這幾個人就被強行帶上大巴車離開了。

中國爆白紙運動，學者：訴求比六四具體 參與者多元

（中央社）中國多座大城週末爆發反防疫封控示威，民眾甚至喊出共產黨和中國領導人習近平下台口號，是六四以來罕見挑戰當局行動。學者說，這次白紙運動訴求比六四更具體，參與者更多元。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，中國這波示威潮的導火線，是新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊24日發生一起火災造成10人死亡。由於新疆已實施嚴格COVID-19防疫封控100多天，許多人認為是相關措施造成火災救援延誤，但官方否認。

從南京、上海到北京，多達數十所中國大學院校學生站出來示威，包括北京大學和清華大學等名校。許多人高舉一張白紙，象徵缺乏言論自由，以及無法公開悼念烏魯木齊火災罹難者。

學生們還高喊口號，包括「不要封鎖要自由，不要核酸要吃飯」。有些人喊出目標更大的口號，例如「逝者安息，人民萬歲」及「民主、法治、言論自由」。

在上海、北京、廣州、武漢與成都等中國大城市，也出現大量居民走上街頭宣洩怒火。根據社群媒體上流傳的影片，在上海有人高呼「習近平下台，中國共產黨下台」，在成都則有人喊「不要終身制、不要皇帝」，意指習近平取消任期限制、顯然有終身執政的企圖。

分析家指出，中國過去30年從未見過這種情況。前中國清華大學講師、現駐北京學者吳強表示：「這是1989年六四天安門示威以來，中國出現的最大規模反抗行動。」

吳強也親身經歷過33年前的六四民運。他分析道，1989年的抗議主要訴求抽象的價值，這次則有更具體的要求。不過，這回抗議人數遠不如六四時有數十萬人聚集在天安門廣場；他並暗示，這回示威者組成較多元。

吳強說：「天安門示威者主要由北京學生帶頭，這次的示威則沒有統一領導，參加者來自社會各階層，有移工、學生和中產階級，甚至是新疆居民，當地人權過去5年一直被忽視。」